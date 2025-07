Previsioni prezzo Zebec Network (ZBCN): +50% e trend in crescita

Zebec Network (ZBCN) ha registrato un sorprendente rialzo del 50%, emergendo come uno dei protagonisti nel panorama crypto.

Dopo un periodo di consolidamento, il token ha superato i livelli di resistenza, suggerendo un possibile allungo. In questo articolo, esploreremo se questo trend positivo è destinato a proseguire o se si tratta di una fluttuazione temporanea nel mercato.

ZBCN continua a salire: trend positivo e supporto solido

Fonte: TradingView

Zebec (ZBCN) sta registrando una performance notevole, grazie a massimi e minimi in crescita. Il recente breakout al di sopra di $0,0059 segna un chiaro segnale di forza, con i tori che sembrano dominare il mercato.

Se il momentum dovesse tenere, il prezzo potrebbe continuare a salire senza troppi problemi. La resistenza chiave si trova ora a $0,006, con il prossimo obiettivo a $0,0065. Il supporto principale resta a $0,0052, e la solidità dei volumi di scambio suggerisce una probabile continuazione della corsa rialzista.

Le tendenze sembrano positive e il mercato sta reagendo con rimbalzi sostenuti durante le correzioni. In particolare, il superamento della barriera di $0,006 potrebbe spingere il prezzo verso nuove vette.

Interesse crescente e le novità di Zebec Network

Zebec Network non si limita a crescere in termini di prezzo; sta anche ampliando le sue funzionalità. Con l’integrazione di 15 blockchain attraverso le Zebec Silver e Carbon Cards, il progetto sta conquistando sempre più partnership strategiche. OCTA Space è l’ultima ad aggiungersi al roster, espandendo ulteriormente il suo ecosistema.

Inoltre, la funzionalità di pagamento (payroll) è diventata uno degli aspetti più discussi, migliorando continuamente e rafforzando la reputazione di Zebec come uno dei progetti più dinamici nel settore crypto.

Previsioni Zebec Network:

$0,0059 : Breakout sopra la resistenza

: Breakout sopra la resistenza Supporto a $0,0052 : Livello fondamentale per la stabilità

: Livello fondamentale per la stabilità $0,0065: Prossimo target per Zebec

