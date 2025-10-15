Previsioni prezzo XRP: scenderà a 2 dollari prima della ripresa?

L’elevata volatilità dei mercati crypto ha avuto i suoi effetti anche su XRP che sta affrontando forti pressioni al ribasso sul prezzo. Se la maggior parte dei token a grande capitalizzazione fa fatica a mantenere i livelli di supporto, il token nativo di Ripple è tra gli asset che hanno subito i cali più evidenti.

A causare il trend negativo sono soprattutto la paura degli investitori e i movimenti delle Whales, le balene delle crypto.

Analisi tecnica: XRP potrebbe scendere ancora

In base all’analisi tecnica, dalla fine di luglio il token di Ripple ha disegnato un triangolo discendente. Attualmente, il valore di mercato di XRP è di 2,5 dollari a seguito di un calo del 5% nelle ultime 24 ore.

Questa formazione discendente, spesso accompagnata da un declino dei volumi di trading, indica una probabile rottura al ribasso, con XRP che potrebbe scendere sotto il livello di supporto. Il crollo del mercato crypto avvenuto il 10 ottobre ha aggravato il contesto, spingendo XRP sotto la precedente zona di accumulo.

XRP/USDT Grafico giornaliero (Fonte: TradingView)

Anche l’indicatore Parabolic SAR conferma le prospettive negative. Il Parabolic SAR (acronimo di Stop And Reverse) è un indicatore di analisi tecnica che serve per capire la direzione del trend e quando potrebbe cambiare. Secondo questo indicatore l’attenzione si sta spostando nella zona di supporto dei 2-2,39 dollari che potrebbe dare il via alla ripresa del prezzo.

Nel complesso, Il grafico conferma un atteggiamento cauto per il prezzo XRP, suggerendo che il token potrebbe scendere verso i 2 dollari prima di iniziare la risalita.

La vendita di token per 2,23 miliardi acuisce le paure del mercato

Ad inasprire il trend ribassista c’è anche la vendita on chain di 2,23 miliardi di XRP, avvenuta venerdì. Secondo l’analista Ali Martinez, le vendite sono state causate dalla paura che XRP non riuscisse a tenere il livello di supporto dei 2,72 dollari.

L’aumento delle vendite del token, in maniera continua e prolungata, rende impossibile la ripresa del prezzo, e per questo gli investitori dimostrano cautela nell’acquisto.

Anche l’indicatore CVD segnala che sono i venditori del token a dominare. L’acronimo CVD significa Cumulative Volume Delta, ovvero Delta di Volume Cumulativo. Serve a misurare l’equilibrio tra acquisti aggressivi (buy taker) e vendite aggressive (sell taker) nel mercato spot.

Andamento del Cumulative Volume Delta (CVD) spot di XRP: prevalenza delle vendite (in rosso) nel 2025, segnale di forte pressione ribassista. – Fonte: CryptoQuant

Le vendite continuano a essere prevalenti e gli acquisti non riescono a contrastare questo trend negativo. Questo perché i trader preferiscono aspettare livelli di prezzo più sicuri e accessibili, come quello dei due dollari.

Il prezzo XRP rimane quindi debole. La zona dei 2 dollari è il livello chiave che potrebbe accendere la ripresa. Se il livello resiste, i buyer potrebbero guidare un recupero a breve termine fino a 2,72 dollari, in caso contrario, la discesa potrebbe essere maggiore.