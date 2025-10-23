Previsioni prezzo XRP: per questo analista arriverà in doppia cifra

Mentre il mercato crypto oggi sta tirando un po’ il fiato dopo il saliscendi dei giorni scorsi, l’attenzione degli analisti è tutta su XRP, una delle altcoin divenute più popolari grazie ai suoi risultati esplosivi nel 2025.

Archiviata la causa con la SEC e con il vento in poppa grazie all’arrivo degli ETF e alle numerose partnership, in molti sono convinti che l’altcoin potrebbe presto avere un nuovo rally.

Tra questi spicca la previsione di Zach Rector, analista crypto seguito da quasi 90.000 utenti su X, che sostiene che il prezzo di XRP potrebbe raggiungere la doppia cifra.

🧵Final 2025 XRP Timeline 🧵

XRP November Pump Coming ✅

$5-$12 XRP by first part of December 🚨 — Zach Rector (@ZachRector7) October 22, 2025

La sua previsione si basa sull’atteso lancio di numerosi ETF, che ridurrebbero la quantità di XRP in circolazione. In gergo tecnico si chiama supply shock.

“Quando questi ETF entreranno in funzione, vedremo afflussi importanti… Con ipotesi conservative sugli afflussi e semplici calcoli sul moltiplicatore… possiamo confermare che XRP andrà a prezzi molto più alti e che quest’anno si verificherà un supply shock, a meno che il blocco del governo non si estenda fino al 2026”, ha sottolineato Rector.

L’analista ha previsto un rialzo compreso tra i 5 e i 12 dollari entro dicembre 2025.

Previsione prezzo XRP: possibile salita fino a 5,5$ se il momentum positivo accelera

Il supporto chiave a 1,8 dollari ha attutito il crollo subito da XRP il 10 ottobre, quando molti trader sono stati liquidati.

Grafico giornaliero di XRP/USD con livelli chiave di supporto e resistenza evidenziati e possibile scenario rialzista verso i 5,5$. – Fonte: TradingView

Questo rimbalzo ha mostrato la forte domanda per il token, perlomeno a quei livelli, creando anche un potenziale bottom per futuri ribassi.

Il prezzo si è rapidamente ripreso e, nel momento in cui scriviamo, oscilla sopra i 2,4 dollari, con un leggero rialzo dell’1,1% nelle ultime 24 ore.

Se la ripresa dovesse continuare, il livello di 3,4 dollari sarebbe un obiettivo plausibile.

Nel caso in cui XRP lo superasse, la prossima resistenza si troverebbe nell’area dei 5,5 dollari, con un potenziale rialzo del 129% rispetto ai livelli attuali.