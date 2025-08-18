Previsioni prezzo XRP: il recupero dei $3,30 rimane cruciale

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 18, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Situazione delicata per XRP che continua la sua corsa al ribasso, alimentata dalla tendenza del mercato che oggi appare in discesa a partire da Bitcoin, fermo a 115.500 dollari circa.



Nelle ultime 24 ore il token di ripple ha registrato un’ulteriore flessione, portando la perdita mensile oltre l’11%. Nel momento in cui scriviamo il prezzo di XRP è di circa 3 dollari secondo i dati di TradingView.

XRP in calo sotto i 3$ – Il grafico giornaliero mostra una perdita del 3,75% con chiusura a 2,973$. Il supporto chiave a 3,30$ resta sotto pressione. – Fonte: TradingView – XRP/USD su Bitstamp

I livelli chiave di XRP da monitorare

Secondo l’analista @ali_charts c’è un livello chiave da tenere d’occhio: i $3,30. Se non verrà riconquistato in tempi brevi, lo scenario più probabile è un ritorno verso i $2,60 o addirittura i $2.

$XRP just lost another support level at $3, and could be heading to $2.60 or even $2. https://t.co/wOZMC543Ha — Ali (@ali_charts) August 18, 2025

Tra marzo e agosto 2025, XRP ha mostrato una forte instabilità, con movimenti repentini e difficoltà evidenti nel mantenere il prezzo al dii sopra delle soglie critiche. Il grafico condiviso da @ali_charts mostra un pattern dove la pressione ribassista sta vanificando i tentativi di recupero.

Il contesto non è isolato: molte altcoin sono state colpite da un’ondata ribassista, e la situazione resta delicata. I prossimi movimenti settimanali saranno decisivi per capire se il prezzo di XRP può riguadagnare i livelli chiave.

Federal Reserve e narrativa macro: un’arma a doppio taglio

Uno dei fattori esterni che potrebbe avere un impatto rilevante sul prezzo di XRP è la politica monetaria della Federal Reserve. Nel corso del 2025 la Fed dovrebbe iniziare ad allentare la stretta monetaria, con tagli ai tassi di interesse volti a stimolare l’economia.

La possibilità che arrivi presto un taglio dei tassi ha già cominciato a influenzare il mercato: il dollaro si è indebolito, e questo ha creato un contesto più favorevole per gli asset rischiosi, come le criptovalute.

In genere, tassi di interesse più bassi portano a una maggiore liquidità e un accesso al credito più facile, due condizioni che spingono gli investitori a cercare rendimenti più elevati, anche attraverso asset volatili come le altcoin.

XRP rimane però un caso a parte. La sua traiettoria di prezzo dipende anche da variabili più specifiche, come l’evoluzione del quadro normativo e l’esito dei procedimenti legali.

Analisi tecnica? Indicativa, non predittiva

Come sempre, è bene ricordare che l’analisi tecnica non è una scienza esatta. Gli studi accademici indicano che su asset volatili come le crypto l’accuratezza delle previsioni tecniche scende sotto il 50%.

Ecco perché il post di Ali va preso più come un’indicazione dettata soprattutto dal momento negativo di tutto il comparto.

E infatti, anche su X dove è stata postata la previsione, le reazioni della community si sono divise: ci sono commenti pessimisti, come quello che LINK possa presto superare XRP in termini di market cap, e quelli ottimisti, che prevedono un rialzo fino ai 4 dollari.

Meme coin in ascesa: Maxi Doge ($MAXI) cattura l’attenzione

Mentre XRP cerca stabilità, il mondo meme coin si muove con tutt’altro ritmo. In particolare, il lancio di Maxi Doge ($MAXI) sta facendo parlare di sé: oltre $200.000 raccolti in prevendita in pochi giorni, con una proposta che si rivolge ai trader più audaci.

Maxi Doge è pensato per chi ama il rischio, con trading a leva spinto (fino a 1000x) e progetti fuori dagli schemi. Lo staking dei token promette al momento anche un APY da capogiro: 1420% annuo.

Il prezzo del token in prevendita aumenterà martedì, l’ingresso anticipato rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca esposizione ultra speculativa.