Previsioni prezzo Solana: SOL si avvicina al target dei 192 dollari

Il prezzo di SOL stenta a recuperare il livello dei 200 dollari da molto tempo e adesso sembra deciso a recuperare il tempo perduto.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 22, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’analisi dei dati on-chain rivela che numerosi possessori di Solana stanno vendendo i loro token, mentre il prezzo di Solana resta ancorato intorno ai 187 dollari.

In particolare, chi possiede SOL da tre a sei mesi ha iniziato a ridurre le proprie esposizioni. Questo suggerisce che questa fascia di investitori stia cogliendo l’occasione per incassare profitti o limitare i rischi in un contesto di mercato incerto. I nuovi investitori non ritengono che SOL sia una crypto da comprare in questo momento, mentre i possessori di lungo corso restano in attesa di novità.

I dati on-chain mettono in evidenza timori tra chi possiede SOL a medio termine

Secondo l’indicatore di Glassnode Wave HODL, chi possiede Solana da tre a sei mesi ha venduto l’1,7% dei propri token a ottobre. Questo dato fa pensare a un calo della fiducia e a un aumento dei trasferimenti verso gli exchange, mentre chi conserva SOL da più tempo resta fermo sulle proprie scelte.

L’indicatore HODL Cave aiuta a comprendere meglio le motivazioni di questi venditori: i loro guadagni medi si aggirano tra 1,14x e 1,4x, quindi si tratta di ritorni piuttosto contenuti.

Gli esperti sottolineano che questo comportamento nasce più dalla volontà di proteggere i profitti raggiunti che da eccessiva fiducia o desiderio di guadagno.

Movimenti di questo tipo sono frequenti quando il clima del mercato si fa più negativo e molti investitori preferiscono mettere al sicuro anche profitti modesti. Questo può aumentare la pressione di vendita, soprattutto se i nuovi compratori restano in attesa prima di entrare sul mercato.

Il prezzo di Solana segue uno schema rialzista

Solana si sta muovendo secondo una formazione tecnica che ricorda una bandiera, spesso considerata come preludio a un cambiamento di trend.

Dopo una fase di correzione, il prezzo di SOL è sceso momentaneamente oltre il limite della struttura, per poi tornare nel movimento originale. Per vedere una vera inversione, Solana dovrebbe chiudere sopra i 192 dollari con un aumento deciso dei volumi di scambio.

Solana (SOL) 24h 7d 30d 1y All time

Se ciò dovesse accadere, la soglia dei 200 dollari potrebbe diventare il prossimo livello chiave da superare. Se invece i volumi restassero bassi, il prezzo di Solana potrebbe scendere nuovamente verso i 175 o anche i 163 dollari, invalidando la figura tecnica in atto.

Pressione di vendita persistente nonostante i fondamentali solidi

Anche se le vendite stanno aumentando, i fondamentali di Solana rimangono robusti. L’attività nei settori DeFi e NFT si mantiene elevata e il numero di validatori attivi continua a crescere. Questi segnali positivi non riescono però a influenzare in modo immediato il prezzo, che resta legato al sentiment generale del mercato.

Finchè i possessori di SOL a medio termine continueranno a liberarsi dei propri token, sarà difficile per Solana recuperare velocità al rialzo. Solo un recupero oltre i 192 dollari potrebbe segnalare un ritorno di fiducia, ma senza un aumento significativo dei volumi la volatilità resterà alta.

Bitcoin Hyper: la nuova soluzione Layer 2 per Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) è una soluzione Layer 2 di ultima generazione che mira a superare i limiti della blockchain principale di Bitcoin. Collegandosi direttamente alla rete Bitcoin, permette di utilizzare i propri BTC nell’ecosistema Hyper per investire in meme coin, progetti DeFi, asset reali (RWA), NFT e molto altro.

Le transazioni su Hyper sono rapide e convenienti, in netto contrasto con la lentezza e i costi della blockchain di Bitcoin. Il token $HYPER rappresenta lo strumento centrale della rete e consente agli utenti di partecipare alle scelte più importanti tramite il voto. Durante la fase attuale di prevendita crypto, $HYPER è acquistabile a un prezzo fisso e vantaggioso, offrendo anche premi interessanti per chi sceglie lo staking.

Chi partecipa ora alla prevendita può approfittare di uno sconto, perché non appena il finanziamento supererà i 6,2 milioni di dollari, il prezzo del token salirà entro dieci ore.