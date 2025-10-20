Previsioni prezzo Solana: SOL resiste al rinvio dell’ETF e sale ancora

La domanda di SOL continua a crescere nonostante il rinvio delle decisioni sugli ETF spot. Le previsioni puntano a un movimento esplosivo.

Mentre diverse società emittenti di ETF spot fronteggiano una situazione di incertezza, la traiettoria del token SOL rimane salda verso i 200 dollari, mentre cresce lo slancio rialzista per le previsioni sul prezzo di Solana.

Nel fine settimana, Solana ha recuperato 190 dollari con un movimento del 6% trainato dall’approvazione dell’ETF spot 21Shares Solana e dallo slancio del mercato delle meme coin.

Il token SOL sarà la terza principale criptovaluta a ottenere un’esposizione di livello istituzionale nei mercati TradFi statunitensi, sbloccando potenzialmente miliardi di dollari di nuovi afflussi.

La sua presenza nei mercati TradFi statunitensi è destinata a crescere, poiché l’attuale chiusura del governo statunitense ritarda l’approvazione di altri ETF, lasciando inutilizzati i punti di contatto per la domanda istituzionale.

E con gli operatori di mercato che prevedono tagli dei tassi di interesse statunitensi fino allo 0,5% prima della fine dell’anno, il sentiment di rischio stimolato potrebbe guidare una domanda ancora maggiore.

Nel fine settimana, i ricavi delle DApp hanno superato quelli combinati di Ethereum e Binance Smart Chain, compensando il ritardo del catalizzatore mentre il retail si riversa sulle meme coin.

🚨 Solana just outperformed Ethereum + BSC combined in 24h app revenue. pic.twitter.com/iysZwJlUkJ — The Solana Post (@thesolanapost) October 19, 2025

Previsione del prezzo di Solana: potrebbe essere imminente un movimento esplosivo

Questi catalizzatori rialzisti, combinati con la domanda sostenuta di meme coin, potrebbero preparare Solana a un breakout dal suo canale ascendente di 7 mesi.

Il grafico giornaliero di SOL mostra il rimbalzo del pattern del canale ascendente – Fonte: TradingView

L’altcoin ha confermato una forte confluenza di supporto con un pattern di inversione a doppio minimo che si forma intorno alla zona di domanda di 175 dollari e al supporto del canale inferiore.

Questo limite inferiore si è dimostrato un trampolino di lancio per testare la resistenza superiore mentre gli indicatori di momentum diventano rialzisti.

L’RSI ha formato un minimo più alto dal suo minimo a 30, ora vicino alla neutralità, mentre l’istogramma MACD segue l’andamento della linea di segnale. Entrambi indicano un potenziale nuovo trend rialzista.

La soglia di breakout chiave rimane a 300 dollari, il massimo storico di Solana all’inizio dell’anno. Il superamento di tale livello potrebbe aprire la strada a una nuova scoperta del prezzo, con un obiettivo di 500 dollari per un movimento del 160%.

Tuttavia, con l’aumento dell’esposizione TradFi attraverso stablecoin, l’accumulo di tesoreria aziendale e i prossimi ETF spot, la nuova domanda istituzionale potrebbe estendere il rally del 420%, spingendo SOL verso la soglia dei 1.000 dollari.

Snorter: lo strumento di cui ogni trader ha bisogno per la bull run di Solana

La storia si ripete: quando il prezzo di Solana inizia a salire, anche le meme coin tendono a esplodere.

Snorter (SNORT) sta rapidamente diventando lo strumento di riferimento per gli investitori che vogliono sfruttare al massimo le sue operazioni ad alto potenziale.

Snorter Bot è progettato per il trading competitivo: sniping degli ordini limite per cogliere entrate rapide, swap resistenti al MEV che bloccano i frontrunner, copy trading che traccia i vincitori comprovati e protezione rug-pull per filtrare le truffe prima di investire un centesimo.

Altrettanto importante, Snorter guida le uscite aiutando i trader a bloccare i profitti al momento giusto. Cosa che spesso fa la differenza tra una piccola e una grande vittoria.

Tabella comparativa di Snorter Bot vs. altri bot di trading popolari – Fonte: Snorter

Questo non è un bot qualsiasi. È stato creato per il caos e le opportunità di un mercato rialzista. E con la narrativa macro che sta riportando il capitale nelle meme coin, il tempismo di Snorter (SNORT) non potrebbe essere più perfetto.

Finora, la prevendita ha raccolto più di 5,29 milioni di dollari. Adesso rimangono meno di 7 giorni per partecipare prima del lancio del token SNORT.