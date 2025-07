Previsioni prezzo Solana: SOL ha perso un supporto chiave

Solana potrebbe essere il gigante dormiente in grado di generare forti rendimenti quando quelli dei big di mercato si saranno esauriti.

Solana è scesa per poco tempo sotto la sua media mobile esponenziale a 200 giorni. Il segnale ribassista ha innescato il calo dei prezzi e il test dei livelli di supporto.

Il prezzo di SOL ha superato un cuneo discendente e ha raggiunto un massimo a 168 dollari, ma adesso il test dei minimi si trova a quota 153 dollari.

Se questo supporto fondamentale dovesse tenere, $SOL potrebbe ancora recuperare terreno. In caso contrario, se dovesse scendere al di sotto, i rialzisti rischiano un ritracciamento più profondo.

Il supporto a 153 dollari resisterà anche in caso di rottura verso il basso?

Mentre Bitcoin, Ethereum e XRP hanno messo a segno forti rialzi e breakout, la performance di Solana ha deluso le aspettative. Proprio per questo, però, potrebbe rappresentare una delle opportunità più interessanti nelle prossime settimane.

L’11 luglio Solana ha superato una trendline discendente importante, toccando un massimo di 168 dollari prima di una leggera correzione. Questo breakout è arrivato dopo settimane di consolidamento sotto la resistenza e sancisce la chiusura di un pattern a cuneo discendente.

Il movimento verso l’alto è stato accompagnato da un alto volume di trading, che ha portato $SOL sopra il target di 165 dollari. Quindi, il prezzo ha trovato resistenza intorno a 168 dollari, generando un leggero arretramento.

Il 12 luglio, la quotazione è scesa a 159,90 dollari e i venditori si sono attivati intorno ai massimi recenti. Nonostante il calo, il prezzo è rimasto sopra la vecchia resistenza, che ora funge da supporto.

Secondo gli ultimi dati, $SOL si mantiene poco sopra la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni, che si trova intorno ai 153 dollari (in viola).

Questa EMA attraversa la parte alta della zona di consolidamento precedente e si prepara a diventare una zona di supporto importante. Poco sotto, troviamo anche la EMA a 20 giorni (in giallo), anche questa vicina ai 153 dollari, che rappresenta un secondo livello di supporto.

Se il prezzo dovesse scendere sotto questi livelli, la prossima area da monitorare sarebbe la media mobile esponenziale a 50 giorni, posta a 146 dollari. Tutte queste medie rimangono sotto il prezzo attuale, segnale che il trend generale è ancora rialzista.

Questi livelli saranno determinanti per determinare la prossima direzione del prezzo. Ma cosa significa tutto questo per Solana?

Quale sarà la prossima mossa di Solana?

La linea del MACD, in blu, è ancora sopra la linea di segnale, arancione, cosa che rappresenta un segnale positivo.

Il quadro è complesso, dato che le barre dell’istogramma mostrano un trend ribassista e indicano che il momentum si sta indebolendo dopo il breakout.

Se questa tendenza continuerà, potrebbe verificarsi un crossover ribassista. Sebbene il volume del trading abbia sostenuto il breakout, la spinta si è affievolita dopo il picco. I trader ora osservano con attenzione la tenuta dei supporti per vedere se il prezzo potrà stabilizzarsi.

Il grafico giornaliero mostra il consolidamento di Solana in una fascia di prezzo abbastanza stretta da diversi mesi. A differenza di Ethereum, che ha superato i 3.000 dollari, e di XRP, che tenta di tornare verso i 3 dollari, $SOL non è riuscita a mantenere un trend rialzista stabile.

Sul fronte dell’indice di forza relativa, RSI, Solana mostra debolezza, al contrario di quanto succede a Ethereum e Bitcoin.

Tutto sommato, però, sembra ci sia ancora margine di recupero senza il rischio che i trader vendano in massa per incassare i profitti.

Al momento il volume del trading non è ancora esploso ma è in aumento. Questo segnale si può leggere come un progressivo ritorno d’interesse, soprattutto da parte di chi cerca asset che non hanno ancora registrato forti guadagni. Di solito Solana tende a performare bene quando i capitali si spostano dai titoli più caldi verso quelli rimasti indietro e, quindi, con maggiore potenziale di crescita.

Se Bitcoin ed Ethereum dovessero prendersi una pausa dopo i recenti rally, Solana potrebbe recuperare terreno e magari persino superarli in termini di crescita percentuale. In questo momento Solana sembra un “gigante addormentato”.

Un’altra moneta che si sta facendo notare è Snorter Token ($SNORT). Attualmente in prevendita, il progetto ha già raccolto quasi 2 milioni di dollari in poco tempo. Questo successo deriva dalla particolare utilità della meme coin $SNORT che offre l’accesso a un bot avanzato per il trading crypto.

Inoltre, permette di ottenere rendimenti passivi mettendo in staking i propri token con un APY del 208%. Al momento, ogni token costa 0,0981 dollari.