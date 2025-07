Previsioni prezzo Shiba Inu: SHIB esploderà del 110% nelle prossime settimane?

Il grafico di Shiba Inu mostra un doppio minimo, un pattern che spesso precede forti movimenti rialzisti.

Shiba Inu ha aperto la giornata in verde e sta performando meglio della maggior parte delle meme coin. Nelle ultime 24 ore ha registrato un aumento del 5,28% e attualmente sta scambiando al livello di 0,0000136 dollari.

Il rally è arrivato in un momento di forte attenzione sui social, con volumi in aumento e l’interesse degli investitori retail in crescita. Inoltre, nel grafico di SHIB si è formato un pattern rialzista, che potrebbe spingerla a segnare un +110%, fino ai massimi di gennaio.

Previsione prezzo SHIB: in arrivo un +110% secondo i grafici

Dopo il rally di oggi, SHIB potrebbe proseguire la sua corsa nelle prossime settimane. Sul grafico giornaliero è comparso un doppio minimo, un pattern che di solito anticipa una fase molto favorevole per i trader rialzisti, con una sequenza di massimi crescenti.

Il pattern verrà confermato solo se la pressione d’acquisto aumenterà e il movimento partito dal secondo minimo proseguirà. Potrebbe non essere un percorso lineare. La meme coin è spesso colpita dalle prese di profitto, che tendono a frenare il suo slancio. Prima di un breakout deciso, potrebbe tentare più volte di superare la resistenza senza successo.

Grafico del valore di SHIB. Fonte: TradingView

Affinché il rally del 110% prenda forma, SHIB deve superare una resistenza importante: 0,0000147 dollari, dove passa la media mobile a 200 giorni. Se riuscisse a sfondarla, potrebbe salire fino a 0,000017 dollari, confermando il trend rialzista.

Dopo il breakout della resistenza, l’obiettivo per la meme coin è 0,000029 dollari, pari a un rialzo del 110% rispetto al livello attuale. Un movimento di questa portata richiede però un RSI – Relative Strength Index – in continua crescita, con valori sopra quota 50.

Shiba Inu torna virale: i volumi social sono ai massimi

I volumi social legati a SHIB sono in forte crescita e potrebbero sostenere le previsioni rialziste nel lungo termine.

Secondo i dati della piattaforma Santiment, l’interesse sui social è salito del 126% nelle ultime 24 ore, toccando il livello più elevato da gennaio. Vuol dire che sempre più utenti stanno parlando di Shiba Inu. Se questa tendenza dovesse continuare, l’effetto potrebbe tradursi in nuovi acquisti e maggiore pressione rialzista sull’asset.

Grafico dei volumi social. Fonte: Santiment

Un fattore che sta spingendo il volume è l’attuale trend rialzista di Ethereum, dato che nelle ultime 24 ore ha performato meglio anche di Bitcoin. Visto l’aumento della seconda crypto per market cap, anche le meme coin basate sulla sua chain sono in una buona posizione per un forte rialzo.

Shiba Inu potrebbe quindi trovarsi a un passo dal registrare un rally esplosivo, sostenuto dall’interesse d’acquisto dei trader retail, spinti dai volumi social in crescita.

