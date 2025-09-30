Previsioni prezzo Orderly Network: +54% e volumi da record

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 30, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Orderly Network ha registrato una crescita impressionante nelle ultime 24 ore, segnando un +54% e superando altcoin affermate come Solana ed Ethereum.

Questo risultato è stato alimentato da due fattori principali: la quotazione su un importante exchange asiatico e l’adozione lampo di uno strumento tecnologico innovativo.

Il progetto ha anche visto un aumento notevole del volume degli scambi e della capitalizzazione di mercato, indicando un forte interesse da parte del mercato.

Orderly domina il mercato delle altcoin con nuovi record di crescita

Orderly Network ha conquistato l’interesse del mercato con una prestazione che ha superato ogni aspettativa. In sole 24 ore, il prezzo del token ORDER è salito del 54%, posizionandosi tra i migliori performer dell’intero ecosistema crypto.

Questa impennata è stata accompagnata da un’esplosione del volume degli scambi, aumentato del 388% fino a raggiungere 393 milioni di dollari. Parallelamente, la capitalizzazione di mercato ha toccato i 120 milioni di dollari, stabilendo nuovi massimi per il progetto.

Il catalizzatore principale di questo rally è stato l’annuncio della quotazione di ORDER sull’exchange sudcoreano Upbit, uno dei mercati più liquidi a livello globale. Il listing delle coppie ORDER/BTC e ORDER/USDT ha aperto la porta a una nuova ondata di trader retail, soprattutto dall’Asia, dove il sentiment su asset emergenti è particolarmente reattivo..

Un altro fattore fondamentale è rappresentato dall’adozione su larga scala di Orderly One, uno strumento innovativo no-code che consente il lancio di DEX decentralizzati e mercati perpetui.

In una sola settimana, questa tecnologia ha permesso la creazione di 773 nuovi DEX. Di questi, 24 hanno già attivato modelli di revenue sharing, contribuendo a generare commissioni che vengono reinvestite nel token ORDER.

Orderly ha inoltre rafforzato la propria posizione come infrastruttura DeFi con l’espansione del proprio TVL (Total Value Locked), cresciuto del 135% in poche settimane.

Il progetto ora supporta 22 integrazioni live su Ethereum, NEAR e Polygon, e ha registrato 1,4 miliardi di dollari di volume di scambi perpetui solo nel mese in corso.

Analisi tecnica su ORDERLY: segnali positivi per il breve termine

Il recente rally del token ORDER ha attirato l’attenzione anche dal punto di vista tecnico. Al 30 settembre 2025, il prezzo ha toccato un massimo storico di 0,433 dollari, per poi assestarsi attorno a quota 0,3968 dollari. Il supporto a 0,34 dollari, già testato più volte nei mesi precedenti, è stato finalmente superato, consolidando la struttura rialzista del mercato.

Prezzo ORDER – Fonte Coingecko

L’indicatore RSI (Relative Strength Index) si mantiene sotto la soglia di ipercomprato, suggerendo che ci sia ancora spazio per un ulteriore rialzo prima che si verifichi una correzione. Questo scenario è confermato anche dal MACD (Moving Average Convergence Divergence), che mostra un crossover rialzista e un momentum positivo.

RSI e MACD ORDER – Fonte: TradingView

Il livello 1,414 di Fibonacci indica un target potenziale a 0,588 dollari, un’area che potrebbe fungere da prossimo obiettivo per i trader.

Bitcoin Hyper punta a rivoluzionare la rete BTC

Parallelamente al successo di Orderly, un’altra criptovaluta sta guadagnando slancio tra gli investitori: Bitcoin Hyper. Si tratta di una soluzione Layer-2 progettata per migliorare la scalabilità della rete Bitcoin, mantenendo al contempo gli elevati standard di sicurezza della blockchain principale.

Il progetto mira a offrire transazioni rapide e costi ridotti, colmando una delle principali lacune dell’infrastruttura Bitcoin. Grazie a integrazioni profonde di liquidità e a una compatibilità nativa con applicazioni DeFi e smart contract, HYPER si presenta come una risposta moderna alle esigenze di usabilità del settore.

Le sue funzionalità richiamano l’attenzione su come layer come Arbitrum e Optimism abbiano trasformato Ethereum, con l’ambizione di replicare quel successo nel mondo Bitcoin.

Attualmente in fase di prevendita, Bitcoin Hyper ha già raccolto oltre 19 milioni di dollari, un risultato significativo che testimonia la fiducia degli investitori. Il prezzo del token è fissato a 0,013005 dollari, con un APY di staking del 61%, alimentando l’attenzione mediatica sul progetto.

La presenza crescente di investitori istituzionali interessati a soluzioni Layer-2 per Bitcoin potrebbe favorire l’adozione di HYPER. Se il progetto riuscirà a consolidare la propria infrastruttura e attrarre sviluppatori, potrà posizionarsi come uno degli attori chiave nella nuova generazione di protocolli costruiti su BTC.