Previsioni prezzo Ethereum: OBV in caduta libera preoccupa

Il prezzo di Ethereum rimane debole a causa dell'uscita di 389 milioni di dollari dagli ETF ETH, dell'aumento dell'offerta e del calo dell'OBV che indica una diminuzione della domanda.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Al momento della stesura di questo articolo, Ethereum (ETH) era scambiato a 4.178 dollari. Il prezzo della principale altcoin è aumentato dell’1,53% nelle ultime 24 ore, mentre nell’ultimo mese è sceso del 6,32%, rimanendo ben al di sotto del massimo storico di 4.953 dollari.

Grafico del prezzo di Ethereum – Fonte: CoinMarketCap

Nel frattempo, l’offerta è aumentata notevolmente, mentre gli ETF ETH hanno registrato un forte deflusso, generando una notevole pressione aggiuntiva sul prezzo di Ethereum.

Il prezzo di Ethereum e l’aumento dell’offerta

I dati on-chain di Ultrasound.money mostrano che nell’ultimo mese sono stati aggiunti più di 76.000 ETH all’offerta circolante, a causa della minore attività sulla blockchain rispetto all’inizio dell’anno.

Il meccanismo di Ethereum fa sì che un numero maggiore di token ETH venga bruciato man mano che la rete viene utilizzata in modo più intensivo. Di conseguenza, i token bruciati vengono ritirati definitivamente dalla circolazione riducendo l’offerta. Quando le transazioni sono meno frequenti, però, il burn rate diminuisce e l’offerta circolante aumenta.

La situazione attuale mostra che la domanda è insufficiente per assorbire l’offerta in crescita, rendendo più facile per i ribassisti mantenere la pressione sul prezzo di Ethereum.

Grafico dell’offerta circolante di ETH – Fonte: Ultrasound.money

Il deflusso dagli ETF ETH indebolisce il prezzo di Ethereum

Oltre all’aumento dell’offerta, anche il deflusso dagli ETF ETH gioca un ruolo importante. A settembre, gli investitori istituzionali hanno ritirato quasi 389 milioni di dollari da questi prodotti. Secondo gli analisti di criptovalute, questo è un chiaro segno che la fiducia è in calo.

In periodi precedenti, il prezzo di Ethereum mostrava spesso una forte correlazione con l’afflusso o il deflusso dagli ETF ETH. Quando i grandi investitori acquistano, di solito aumenta anche la fiducia degli investitori al dettaglio. Ora si sta verificando il contrario, con conseguenze negative per il prezzo.

Inoltre, la mancanza di domanda istituzionale può portare anche i piccoli investitori a essere meno propensi a entrare nel mercato, riducendo ulteriormente la liquidità.

Grafico dei flussi mensili netti di ETH – Fonte: SoSoValue

I segnali tecnici confermano una domanda più debole di ETH

Sul grafico giornaliero del prezzo di ETH, l’indicatore On-Balance Volume (OBV) ha mostrato una linea discendente dal 12 settembre. Questo indicatore misura se c’è più volume dietro le candele in aumento o in calo.

Un andamento discendente significa che il volume delle vendite è superiore a quello degli acquisti, rafforzando l’idea che la domanda di ETH sul mercato spot sia in calo. Per i rialzisti questo è uno svantaggio importante, perché non c’è un volume forte dietro gli aumenti di prezzo.

