Previsioni prezzo Ethereum: il livello chiave per puntare ai $10.000

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento.

Ethereum è di nuovo al centro dell’attenzione: la seconda criptovaluta per market cap sta testando una resistenza tecnica chiave che potrebbe aprire le porte a un potenziale rally fino a $10.000.

L’interesse degli investitori istituzionali sta crescendo, alimentato da dati on-chain e dalle numerose analisi tecniche che circolano in questi giorni.

Ethereum verso i $10.000: il livello cruciale da superare secondo l’analisi tecnica

Secondo l’esperto crypto Ali Martinez, Ethereum sta per affrontare una soglia tecnica decisiva. L’asset si muove all’interno di un Parallel Channel settimanale da oltre due anni, una configurazione in cui il prezzo oscilla tra due trendline orizzontali. Attualmente, ETH è vicino alla resistenza superiore a quota $4.000, già testata tre volte con esito negativo.

Fonte: @ali_charts su X

Martinez sostiene che una rottura netta sopra questa resistenza potrebbe innescare un’impennata fino a $10.000, sulla base della proiezione dell’altezza del canale stesso. Un breakout, in questo contesto, è considerato un chiaro segnale rialzista.

Nel frattempo, i dati di Glassnode evidenziano un aumento del 16% nella supply detenuta dai First Buyers da inizio luglio, segno che nuovi investitori stanno accumulando ETH.

Fonte: Glassnode su X

Il tutto si inserisce in una fase già positiva: Ethereum ha guadagnato oltre il 25% nell’ultima settimana, con il prezzo che ha toccato i $3.750.

Fonte: TradingView

Se la pressione d’acquisto regge, la soglia dei $4.000 potrebbe finalmente essere superata.

Best Wallet accelera verso il futuro delle stablecoin regolamentate

Con oltre 14 milioni di dollari raccolti in prevendita, Best Wallet ($BEST) si conferma uno dei progetti più promettenti nel panorama crypto. Il recente passaggio della legge GENIUS Act, che regola le stablecoin ancorate al dollaro negli Stati Uniti, apre a un’adozione su larga scala degli asset digitali — e Best Wallet è pronto a cogliere questa opportunità.

Il wallet è stato progettato per essere compatibile con i nuovi standard normativi, offrendo agli utenti strumenti semplici ma potenti per interagire con stablecoin e altre crypto nella vita di tutti i giorni.

Tra le funzionalità principali già integrate:

Conversione istantanea tra valute fiat e crypto tramite gateway come MoonPay e Alchemy Pay

tra valute fiat e crypto tramite gateway come MoonPay e Alchemy Pay Transazioni senza gas fees e strategie DCA automatizzate in roadmap

e strategie DCA automatizzate in roadmap Accesso prioritario alle migliori prevendite crypto con “Upcoming Tokens”

Il token nativo $BEST è al centro dell’ecosistema: può essere utilizzato per lo staking, per accedere a strumenti esclusivi e, prossimamente, per effettuare acquisti con la Best Card direttamente in stablecoin, senza passare da exchange.

In un settore in rapida evoluzione, Best Wallet unisce regolamentazione, accessibilità e innovazione, posizionandosi come ponte ideale tra il mondo tradizionale e il Web3.