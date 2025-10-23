Previsioni prezzo Ethereum: ETH verso i $4900 grazie ai Layer-2

Il quadro tecnico di Ethereum rimane incerto ma la sua solidità come punto di riferimento in ambito smart contract rimane incontrastata.

Ethereum si trova attualmente in una fase di stabilità, il prezzo si muove all’interno di una fascia ristretta tra le principali aree di supporto.

Gli analisti nel settore crypto stanno osservando uno scenario simile a quello del 2020, quando ETH riuscì a toccare uno spettacolare massimo storico.

Il prezzo di Ethereum mantiene la posizione sopra un’importante soglia di supporto

ETH si trova in una fase di consolidamento, oscillando in un intervallo limitato tra livelli chiave di supporto.

Alcuni esperti, come GalaxyBTC, sottolineano che Ethereum è rimasto sopra il supporto dei 3.400 dollari per diverse settimane. Finché questa area continuerà a tenere, il quadro resta positivo. Dal ribasso vicino ai 1.500 dollari, ETH ha mostrato segni di recupero, alternando fasi di correzione a rialzi costanti.

$ETH



Back in Q4 2020 we had a 2 month correction from $490, and now we are having a 2 month correction from $4900.



After a ''V-shaped'' reversal.



Similarities are hard to ignore. pic.twitter.com/8cL5GPalyd — Galaxy (@galaxyBTC) October 22, 2025

Questa combinazione di rimbalzo e consolidamento viene spesso interpretata come la base per una nuova impennata del prezzo.

Se Ethereum dovesse superare la soglia psicologica dei 4.000 dollari, molti trader vedono come probabile un movimento verso livelli più elevati, individuando l’area dei 4.900 dollari come prossimo obiettivo.

Indicatori di momentum per ETH: segnali ancora incerti

Alcuni indicatori tecnici di breve termine non segnalano ancora una tendenza netta. L’RSI, che misura la forza del prezzo, si trova ancora sotto il livello neutro di 50, indicando che i venditori hanno ancora un certo controllo.

Anche il MACD, utilizzato per analizzare il momentum, resta in territorio negativo.

Secondo gli esperti del settore crypto, un ritorno dell’RSI sopra 50 insieme a un incrocio positivo del MACD rappresenterebbero segnali chiari di una nuova spinta rialzista. Fino a quel momento, il prezzo di Ethereum potrebbe continuare a muoversi all’interno del suo attuale intervallo.

L’espansione delle soluzioni Layer-2 rafforza la fiducia nel network Ethereum

L’ecosistema Ethereum sta crescendo rapidamente, trainato soprattutto dal maggior numero di transazioni sulle soluzioni Layer-2 come Arbitrum, Base e Optimism. Queste reti riducono i costi di transazione e velocizzano le operazioni, incrementando anche l’attività sulla blockchain principale.

Anche l’interesse istituzionale continua ad aumentare. Fondi di investimento e aziende stanno destinando sempre più capitali a prodotti legati a ETH, rafforzando la fiducia degli operatori sul fatto che Ethereum manterrà la propria posizione di riferimento per gli smart contract.

Secondo i dati di mercato, l’aumento delle attività di rete, gli afflussi di capitali e la tendenza dei grandi investitori a mantenere i propri token suggeriscono una domanda strutturale in crescita per ETH.

