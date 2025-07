Previsioni prezzo Ethereum: ETH rompe il trend

Il prezzo di Ethereum è in forte aumento dopo gli ingenti acquisti da parte di SharpLink e BitMine, mentre BlackRock intende aggiungere lo staking al suo ETF su Ethereum.

Di recente, due eventi significativi hanno contribuito a un sostanziale aumento del prezzo di Ethereum (ETH): l’aumento della linea di credito At-The-Market di 5 miliardi di dollari da parte di SharpLink Gaming e la modifica che BlackRock ha effettuato al suo ETF Ethereum per consentire lo staking.

Inoltre, è importante sottolineare che il giorno antecedente alla modifica, l’ETF ETH di BlackRock aveva già registrato un massimo storico di 500 milioni di dollari.

SharpLink espande la tesoreria ETH a oltre 280.000 ETH

La società SharpLink Gaming, quotata al Nasdaq, ha presentato una richiesta per espandere il suo attuale accordo At-The-Market con Alliance Global Partners da 1 a 6 miliardi di dollari.

Secondo la nota informativa, l’obiettivo principale della richiesta è quello di espandere le attuali riserve di Ethereum dell’azienda che ora, seguendo l’esempio di altre aziende che stanno convertendo la loro tesoreria in ETH, è arrivata a possedere oltre 280.000 ETH.

BitMine e altre società acquistano rapidamente al prezzo attuale di Ethereum

Anche la società BitMine Immersion Technologies, precedentemente dedita al mining di Bitcoin, ha modificato la sua strategia di accumulo e ora possiede più di 300.000 ETH, pari a un valore di oltre 1 miliardo di dollari.

All’inizio di questo mese, BitMine ha raccolto 250 milioni di dollari attraverso un round di investimenti privati. Da allora, il valore delle loro partecipazioni è triplicato. Uno degli investitori è il Founders Fund di Peter Thiel.

Anche altre società quotate in borsa, come Bit Digital, BTCS e GameSquare, stanno costruendo una tesoreria ETH in modo simile. La loro strategia: aumentare il numero di ETH per azione attraverso l’aumento dei prezzi e i proventi dello staking.

Secondo il sito di analisi Strategic ETH Reserve, dalla fine di maggio a oggi queste società hanno acquistato complessivamente oltre 700.000 ETH.

BlackRock adatta l’ETF per lo staking

Nel frattempo, il gestore degli ETF di BlackRock, iShares, è intenzionato ad aggiungere lo staking al suo Ethereum Trust (ETHA). La richiesta formale è stata presentata alla SEC da Nasdaq, giovedì 17 luglio.

Secondo il noto analista ETF di Bloomberg, James Seyffart, una decisione definitiva è prevista solo nell’aprile 2026, anche se non è esclusa un’approvazione nel quarto trimestre del 2025. Anche altre società di gestione patrimoniale hanno presentato richieste di staking simili, tra queste spiccano Fidelity, Grayscale e Bitwise.

La richiesta è arrivata dopo un afflusso record: mercoledì 16 luglio sono stati investiti 500 milioni di dollari nel fondo ETHA. Secondo i dati di SoSoValue, l’afflusso totale negli ETF Ethereum statunitensi quel giorno è stato di 726,74 milioni di dollari. Da aprile sono stati investiti oltre 4 miliardi di dollari in questi fondi.

Grafico degli afflussi netti giornalieri negli ETF ETH – Fonte: SoSoValue

Il prezzo di Ethereum rompe gli schemi, il livello dei 4.000 dollari è a portata di mano

CoinGlass riporta che nelle ultime 24 ore sono stati liquidati 177,47 milioni di dollari in futures su ETH. Di questi, 100,11 milioni di dollari erano posizioni short, il che potrebbe aver causato un’ulteriore pressione al rialzo. A partire dall’8 luglio, il prezzo è aumentato di oltre il 35%.

Il token ETH ha superato un pattern a triangolo simmetrico e uno ad ampio cuneo ascendente. Dopo aver superato i 3.470 dollari, ora sta testando la zona intorno ai 3.600 dollari.

Al momento della pubblicazione dell’articolo, il breakout sta continuando ed ETH si avvicina al prossimo livello di resistenza di 3.740 dollari. Al di sopra di tale livello, l’obiettivo successivo sarebbe 4.000 dollari, sulla base di un pattern pennant rialzista che si sta sviluppando dall’8 maggio.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Ethereum (ETH) – Fonte: TradingView

Tuttavia, sia l’indicatore RSI che l’oscillatore stocastico si trovano entrambi in territorio di ipercomprato, segnalando un possibile calo dopo il recente aumento dei prezzi.

Tuttavia, il momentum rialzista rimarrà intatto fintanto che ETH resta al di sopra della zona di supporto a 3.220 dollari (linea di tendenza ascendente), della media mobile esponenziale a 14 giorni e del livello intorno ai 2.850 dollari.

Se il prezzo di ETH dovesse salire ulteriormente, questo sarebbe positivo anche per Best Wallet, perché molti investitori alla ricerca di strumenti avanzati per gestire le loro operazioni e massimizzare i profitti stanno investendo in questo progetto.

Best Wallet offre analisi esclusive sulle criptovalute e alpha call, consentendo ai trader di ottenere maggiori guadagni. Questo incide sulla domanda della criptovaluta nativa del progetto, il token BEST, che potrebbe sperimentare un sostanziale aumento del prezzo.