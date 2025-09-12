Previsioni prezzo Dogecoin: I rialzisti puntano a 1 dollaro

Il prezzo di Dogecoin mostra un pattern cup-and-handle con supporto intorno a $0,20 e primo obiettivo per DOGE a $0,50 seguito possibilmente da $1 o $5.

Negli ultimi mesi il prezzo di Dogecoin si è mantenuto tra circa 0,18 e 0,20 dollari, una base solida nelle quale si sono verificati ripetuti acquisti che hanno reso il livello un forte supporto.

Da quel punto si è formato un fondo arrotondato, un classico pattern di inversione nell’analisi tecnica. Inoltre, si sta delineando una formazione cup-and-handle, un pattern che spesso preannuncia un forte aumento del prezzo.

Il prezzo di Dogecoin rompe una linea discendente

Il prezzo di DOGE si sta muovendo verso una vecchia linea di tendenza che ha funzionato a lungo come resistenza. Una rottura al di sopra di questa linea indica un passaggio di tendenza dal ribasso al rialzo. Se questo dovesse avvenire, ci sarebbero chiari livelli di prezzo in vista.

Gli analisti di criptovalute indicano 0,50 dollari come primo punto di prova. Successivamente, il percorso del prezzo potrebbe potenzialmente aprirsi fino a 1 dollaro. In uno scenario con forte slancio e volumi elevati, viene addirittura indicato un obiettivo di prezzo di Dogecoin pari a 5 dollari.

È importante che Dogecoin sostenga questo movimento con una pressione di acquisto costante. Senza volume, un forte breakout spesso non è sostenibile. Pertanto, mantenere la zona di prezzo di 0,20 dollari rimane particolarmente importante per lo scenario rialzista.

I modelli storici rafforzano le aspettative su DOGE

In passato, Dogecoin ha mostrato modelli simili. Durante i cicli precedenti, una base solida, seguita da un improvviso interesse al dettaglio, ha portato ad aumenti parabolici. La comunità ha sempre svolto un ruolo importante in tal senso. DOGE è uno dei pochi token in cui meme, social media e sentiment hanno influenzato direttamente il prezzo.

Questo significa che i modelli tecnici spesso coincidono con picchi di attività su X o altri canali social. Le balene e gli investitori al dettaglio reagiscono rapidamente a questo tipo di segnali, consentendo ai movimenti di proseguire con forza.

La comunità Dogecoin e la psicologia di mercato

Oltre ai grafici dei prezzi di Dogecoin, anche il ruolo della sua comunità rimane determinante. Gli investitori al dettaglio seguono DOGE da anni e spesso reagiscono in massa non appena emergono segni di un rialzo dei prezzi.

Questo rende il token particolarmente sensibile al sentiment. Come nelle precedenti bull run, il prezzo di Dogecoin può quindi muoversi più rapidamente rispetto ai token crittografici più consolidati.

L’interazione tra i rialzisti che riconoscono i modelli di trading e un nuovo afflusso di investitori al dettaglio ha portato in passato a rapidi movimenti di prezzo. Questa dinamica è ora nuovamente visibile, rafforzata dalla riconoscibile formazione tecnica sui grafici dei prezzi.

