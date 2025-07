Previsioni prezzo di Ripple: XRP rompe un pattern a triangolo e punta verso i $6?

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 22, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

In questa analisi esaminiamo l’andamento del prezzo di XRP alla luce di un pattern tecnico di lungo periodo e di un significativo aumento dei volumi di scambio. Considerando questi segnali, insieme con alcuni livelli chiave di supporto e resistenza, cercheremo di capire quali potrebbero essere i prossimi movimenti di Ripple nel breve termine.

Il prezzo di Ripple rompe un pattern simmetrico a triangolo di 6 anni

Il noto analista Ali Martinez ha condiviso un evento importante per XRP dal punto di vista tecnico. Dopo la rottura di un pattern che durava da sei anni, le previsioni di Ali per il token di Ripple sono molto positive. Secondo lui, il prezzo potrebbe salire ulteriormente nel breve termine fino a un nuovo massimo storico di 6 dollari.

Il pattern a triangolo indica che il prezzo di XRP ha consolidato lentamente intorno ai 2 dollari negli ultimi anni. Il recente aumento verso i 3,66 dollari ha segnato una rottura violenta al di sopra di questo pattern e indica che l’interesse per XRP è cresciuto notevolmente.

Dopo una breve fase di consolidamento intorno ai 3,50 dollari, è possibile che il prezzo di XRP continui a salire verso l’obiettivo dei 6 dollari all’inizio di agosto. Al momento, questo non è nemmeno irrealistico, considerando il recente successo delle altcoin, tra cui Ethereum, che sta beneficiando di forti afflussi nei suoi ETF.

Nel periodo novembre-dicembre 2024, abbiamo visto come il prezzo di XRP sia esploso da 0,50 a 2,70 dollari. Se l’interesse per le criptovalute continuerà ad aumentare, una crescita simile potrebbe essere nuovamente possibile.

Ripple beneficia del successo di RLUSD

Alla fine del 2024, Ripple ha anche ufficialmente lanciato la propria stablecoin, Ripple USD (RLUSD), che è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi, fino a conquistare una posizione come 16ª criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato.

RLUSD è una stablecoin ancorata al dollaro che può fornire liquidità aggiuntiva a XRP ma anche svolgere un ruolo chiave nell’adozione di massa delle criptovalute da parte degli investitori istituzionali e di Wall Street, il che potrebbe dare il via a un’enorme bull run. Saranno così molte le migliori crypto da comprare a luglio 2025.

In una simile bull run, che potrebbe iniziare già nelle prossime settimane, un prezzo di Ripple a 10 o persino 20 dollari è possibile. Da questo punto, significherebbe che Ripple potrebbe teoricamente aumentare fino al 478%. Ma cosa possiamo aspettarci nel breve termine per Ripple, oltre all’obiettivo dei 6 dollari?

Cosa farà Ripple nel breve termine?

Oggi il prezzo di XRP registra un leggero calo dopo due settimane di crescita quasi ininterrotta. Un ribasso come questo è necessario, poiché le prese di profitto riducono la pressione di vendita nel prossimo futuro. Inoltre, consente all’indice di forza relativa (RSI) di raffreddarsi e forse di uscire nuovamente dalla zona di ipercomprato, sopra i 70 punti.

A seconda di quanto rimarrà forte la pressione d’acquisto, XRP potrebbe trovare supporto a 3,46 dollari. Una rottura decisa sotto questo livello potrebbe però portare a un calo verso i 3,20 e poi i 3 dollari nei prossimi giorni. Se il supporto regge, nuovi investitori potrebbero entrare e una salita verso un nuovo massimo storico potrebbe diventare possibile nelle prossime settimane.

Grafico del prezzo di Ripple – Fonte: TradingView

Ciò che farà Ripple nel prossimo periodo dipende fortemente dal sentiment degli investitori in criptovalute. Dato che il mercato crypto è aumentato notevolmente nelle ultime settimane, non è irrealistico aspettarsi un’ulteriore correzione. Questa previsione per XRP può generare incertezza tra gli acquirenti, che potrebbero valutare di investire in altre criptovalute promettenti.

Sembra che al momento non ci sia ancora molta fiducia nei token di utilità, che potrebbero aver bisogno di più tempo per crescere ulteriormente. Gli investitori si concentrano soprattutto sulle meme coin, che mostrano potenziale per guadagni esplosivi durante una bull run. Le meme coin sono ovviamente più rischiose ma, per molti trader, i possibili profitti valgono il rischio.

Questa meme coin sta per esplodere?

Una nuova meme coin che sta attirando molta attenzione ed è disponibile a prezzo fisso, in virtù del lancio della sua prevendita. Token6900 ($T6900) è una parodia della popolare SPX6900 e spera di ripeterne il successo. $T6900 è una meme coin pura, che non promette nulla se non di essere ciò che è: una “vaporware coin” inutile che ha una possibilità di successo solo grazie a speculazione, vibes e hype.

Token6900 unisce la cultura di internet e dei meme più assurdi per costruire una community. E sembra che l’operazione stia funzionando sorprendentemente bene, visto che ha già 3.500 follower su X, con molto engagement sui suoi post. Con la prevendita, $T6900 ha già raccolto quasi 1 milione di dollari, mostrando il potenziale per un’esplosione di valore dopo il lancio.