Previsioni prezzo criptovalute: focus su XRP, Cardano e Pi Network

Le previsioni sui prezzi delle criptovalute per queste 3 altcoin sono diventate estremamente positive dopo che Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo il nuovo ATH di 125.506 dollari stabilito ieri da Bitcoin, che ha riacceso il momentum rialzista del mercato, oggi le previsioni sui prezzi delle criptovalute XRP, Cardano e Pi Network sembrano molto positive.

Negli ultimi sette giorni alcune criptovalute, tra cui Bitcoin, hanno registrato guadagni percentuali a doppia cifra, mentre la stragrande maggioranza delle altcoin ha registrato rendimenti discreti a una cifra.

E dal momento che il mercato dovrebbe assistere a un ulteriore balzo dopo il lancio degli ETF sulle altcoin nelle prossime settimane, il rally del fine settimana potrebbe essere solo l’inizio di una bull run di fine anno.

Diamo quindi un’occhiata ai grafici di XRP, ADA e PI, analizzando i loro indicatori e fondamentali per valutare come potrebbero chiudere il 2025.

Previsione del prezzo di XRP (XRP) – Il lancio degli ETF spingerà le altcoin a nuovi massimi storici

Nelle ultime 24 ore il prezzo di XRP è effettivamente sceso del 2%, ma il suo livello attuale di 2,99 dollari costituisce un aumento del 3,5% in una settimana e del 6% in un mese.

XRP ha anche registrato un impressionante aumento del 460% nell’ultimo anno, diventando una delle 100 criptovalute con le migliori prestazioni in questo periodo.

Inoltre, vanta alcuni dei fondamentali più solidi del mercato, vista la recente crescita di Ripple dopo aver finalmente concluso la sua battaglia legale con la SEC ad agosto.

È inoltre estremamente rialzista il fatto che nelle prossime settimane potrebbero essere lanciati più di dieci ETF su XRP, attirando un significativo interesse istituzionale verso XRP.

È in questo contesto che il grafico dell’altcoin appare oggi molto promettente, con i suoi indicatori che continuano a salire dalle posizioni di ipervenduto.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di XRP (XRP) – Fonte: TradingView

Per esempio, il MACD (linee arancione e blu) di XRP sta per diventare positivo per la prima volta dalla fine di settembre, indicando un ritorno della pressione di acquisto.

Infatti, le balene hanno acquistato XRP in quantità sostanziali nell’ultima settimana, il che significa che questa settimana potremmo assistere a un nuovo rally dell’altcoin.

Il token di Ripple potrebbe salire a 3,60 dollari entro la fine di ottobre, prima di entrare nel nuovo anno sopra i 5 dollari.

Previsione del prezzo di Cardano (ADA) – La crescita della rete e l’ETF Grayscale spingeranno ADA al rialzo

A 0,8511 dollari, il token di Cardano è in calo del 3% nelle ultime 24 ore, ma in rialzo del 6,5% negli ultimi sette giorni.

ADA vanta anche un guadagno del 3% in un mese e, sebbene questo possa sembrare molto modesto, suggerisce che l’altcoin ha ancora molto spazio per crescere prima della fine dell’anno.

Anche i suoi fondamentali sono una fonte di forza, con il principale gestore patrimoniale Grayscale che include ADA nell’ETF multi-criptovaluta che intende lanciare nelle prossime settimane.

Cardano è anche un outsider per quanto riguarda le reti di primo livello, con il suo ecosistema che registra una crescita costante con il passare dei mesi, come indicato dai progetti in fase di realizzazione.

Tale crescita rende la posizione attuale di ADA molto allettante, dato che è ancora inferiore del 72% al suo ATH di 3,09 dollari.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Cardano (ADA) – Fonte: TradingView

Inoltre, è stato in una posizione di ipervenduto praticamente per tutto il periodo dalla fine di luglio, il che implica che un rally sostenuto è atteso da tempo.

Questo indica una previsione incoraggiante per il prezzo di ADA, che potrebbe tornare a 1 dollaro entro la fine di questo mese e recuperare i 3 dollari a dicembre.

Previsione del prezzo di Pi Network (PI) – L’ipervenduto colloca l’altcoin in posizione di rimbalzo

PI è sceso oggi a 0,2602 dollari, con un calo del 2,5% in una settimana e del 24% negli ultimi 30 giorni.

È preoccupante che PI sia sceso del 91% da quando ha raggiunto il suo ATH di 2,99 dollari alla fine di febbraio, questo forte calo fa infatti temere che possa subire un declino irreversibile.

A differenza dei due token sopra citati, al momento non è previsto alcun ETF che includa PI, quindi è improbabile che si verifichino investimenti istituzionali nel breve termine.

Se osserviamo il grafico, vediamo che il token è in costante calo dopo un breve rialzo a maggio, con indicatori fortemente depressi da quel momento.

Il suo RSI (linea gialla) è sotto 50 dalla fine di maggio e anche il MACD è in territorio negativo da allora.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Pi Network (PI) – Fonte: TradingView

Normalmente, tali indicatori suggerirebbero che un asset è in forte ritardo rispetto a una ripresa, ma gli scettici potrebbero obiettare che PI è molto diverso.

Ha faticato a riprendere slancio dal suo lancio a febbraio, e il fatto di non essere riuscito ad attrarre quotazioni da grandi exchange (per esempio Binance) è stato un fattore determinante in tal senso.

Tuttavia, dato che è stato venduto così pesantemente, una quotazione di questo tipo, se dovesse arrivare, potrebbe farlo volare verso l’alto, riportandolo al suo ATH.

