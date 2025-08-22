Previsioni prezzo Chainlink: gli analisti puntano i 73 dollari

Tra le criptovalute che continuano a spingere in questo periodo di fiacca del mercato crypto spicca Chainlink (LINK) uno dei più importanti oracoli del mondo crypto. Con il termine oracolo vengono definite le blockchain che collegano il WEB3 al mondo reale, per fornire dati cruciali agli smart contract.

Al momento il token LINK sta affrontando un resistenza storica che, se superata, potrebbe lanciare il token verso livelli di prezzo che non si vedevano da diversi anni. In passato LINK ha infatti raggiunto i 50 dollari come possiamo apprezzare nel grafico lifetime fornito da CoinMarketCap.

Chainlink vicino al punto di breakout dopo anni di resistenza

Il prezzo di Chainlink sta cercando di superare la linea di resistenza discendente che ne limita la crescita dal 2021. Secondo l’analista CryptoWzrd, il superamento di questo livello potrebbe cambiare la struttura di lungo termine di LINK.

Grafico LINK/USDT a 3 giorni (Fonte: X/CRYPTOWZRD)

Il prossimo obiettivo di prezzo è vicino ai 73 dollari che rappresenterebbero un nuovo massimo storico. LINK ha costruito una serie di minimi crescenti che testimoniano la maggiore convinzione di chi acquista il token. Inoltre, ogni ritracciamento è stato meno profondo del precedente.

Il rischio di un “rifiuto” resta, come già avvenuto in passato. In quel caso i supporti chiave da monitorare sarebbero a 12–14 dollari e, più in basso, la zona storica degli 8–10 dollari. Ma la struttura di fondo resta impostata al rialzo.

Per spiegarla nella maniera più semplice possibile: ogni volta che Chainlink corregge, i trader non aspettano i livelli più bassi per entrare: acquistano prima, e a prezzi progressivamente più alti.

Questo meccanismo ha creato una sequenza di minimi crescenti, tipica delle fasi di accumulo. È come una molla che si comprime tra supporti sempre più alti e la grande resistenza di lungo periodo: più lo spazio si restringe, più cresce la pressione. Storicamente, questo tipo di configurazione tende a sfociare in un’esplosione di volatilità e, nel caso di LINK, sarà probabilmente verso l’alto.

Chainlink rafforza l’adozione con ISO 27001, SOC 2 e riserve in crescita

A spingere la crescita del prezzo di LINK, oltre al suo caso d’uso importante, ci sono anche le novità in ambito tecnico, come le certificazioni ISO 27001 e SOC 2, che ne attestano la sicurezza e l’affidabilità.

Un riconoscimento cruciale soprattutto per quanto riguarda la nuova frontiera della tokenizzazione, che verrà utilizzata anche da governi e istituzioni finanziarie, sempre molto attente quando si parla di regolamenti.

Chainlink ha rafforzato anche la propria strategia di lungo termine con l’aggiornamento della sua riserva, ora salita a 150.770 LINK dopo l’aggiunta di 41.105 token. Questa riserva funziona come un “fondo di stabilità” pensato per accompagnare la crescita dell’ecosistema e proteggerlo nei momenti di volatilità.

Non una mossa orientata al profitto immediato duqnue, ma un investimento nella solidità futura del network: un segnale agli sviluppatori e alle istituzioni che cercano partner affidabili per progetti di tokenizzazione su larga scala.