Previsioni prezzo Cardano: Gli analisti prevedono una tempesta rialzista

Il breakout di Cardano previsto dal quadro tecnico è attualmente in corso. Se lo slancio di ADA persiste, questo diventerà uno dei rally più importanti degli ultimi anni.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 13, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo un massiccio accumulo di 157 milioni di dollari in sole 48 ore, l’attenzione delle balene e degli osservatori istituzionali si è concentrata su Cardano (ADA). I dati on-chain mostrano che 200 milioni di token ADA sono passati di mano in acquisti su larga scala, portando le partecipazioni delle balene al 10,3% dell’offerta totale.

Gli analisti sottolineano che questo riflette il modello di accumulo del 2021 che ha preceduto il rally parabolico di ADA. Nel frattempo, secondo i dati di Polymarket, le probabilità di approvazione dell’ETF spot su Cardano sono aumentate dal 60% al 75%.

Se concessa, tale approvazione potrebbe aprire le porte a fondi pensione, hedge fund e altri operatori istituzionali per ottenere una facile esposizione a Cardano, uno sviluppo che potrebbe amplificare significativamente la domanda.

Il breakout di ADA è attualmente in corso

Al momento della pubblicazione dell’articolo, ADA viene scambiato a 0,88 dollari dopo aver superato la zona di resistenza a 0,82-0,83 dollari, che costituiva la barriera chiave a breve termine. L’attuale breakout potrebbe spingere ADA verso 0,93 dollari, con l’obiettivo psicologico di 1 dollaro.

Oltre tale livello, gli analisti hanno ipotizzato 2 dollari come obiettivo a più lungo termine se lo slancio dovesse accelerare.

La precedente barriera a 0,82 dollari si è ora trasformata in supporto. I minimi più alti sul grafico settimanale suggeriscono un accumulo, e l’interesse aperto sui derivati ADA ha raggiunto 1,44 miliardi di dollari, uno dei livelli più alti degli ultimi mesi.

Sebbene questo aumento segnali una crescente partecipazione dei trader, pone anche le basi per una maggiore volatilità.

Mentre le medie mobili sui timeframe di 20 e 50 giorni continuano a indicare un trend positivo, l’RSI di ADA ha raggiunto 70, entrando nella zona di ipercomprato e segnalando un potenziale ritracciamento.

Andamento al rialzo del prezzo di ADA sul grafico giornaliero – Fonte: TradingView

Tempesta perfetta per Cardano (ADA)

La convergenza tra l’accumulo delle balene, l’aumento delle probabilità di approvazione degli ETF e i dati tecnici favorevoli ha portato molti trader a definire questa situazione una “tempesta perfetta” per Cardano. L’analista di mercato noto con lo pseudonimo The Cryptomist suggerisce che l’attuale breakout di ADA potrebbe innescare una reazione a catena di acquisti simile a quella del 2021.

Se l’ETF dovesse ottenere il via libera e le balene continuassero la loro corsa all’acquisto, ADA potrebbe prolungare il suo slancio e trasformare questo breakout in uno dei più significativi degli ultimi anni.

Una nuova meme coin per gli amanti del rischio estremo

I trader esperti preferiscono evitare di puntare l’intero capitale su un singolo token, anche se promette bene come sta facendo ADA. Ma il settore delle criptovalute è noto anche per essere il terreno di gioco preferito degli amanti del rischio, ecco perché Maxi Doge (MAXI) sta attirando l’attenzione degli investitori.

Non a caso il token MAXI, con la sua leva fino a 1000x, è stato progettato soprattutto per gli investitori hardcore che amano il powerlifting. La prevendita ha già raccolto più di 810.000 dollari e si avvia rapidamente alla pietra miliare di 1 milione di dollari.

Partecipare adesso significa approfittare di un prezzo di ingresso vantaggioso prima degli ulteriori aumenti previsti durante i successivi passaggi di fase della prevendita. Inoltre, entrare nel progetto come early adopter offre la possibilità di realizzare sostanziali guadagni quando il token MAXI verrà quotato sugli exchange.

È anche possibile ottenere un rendimento annuo extra (APY) del 347% bloccando i token subito dopo l’acquisto.