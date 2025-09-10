Previsioni prezzo Bitcoin: CryptoQuant mette in guardia gli investitori

Bitcoin si trova su una soglia critica, oltre la quale il prezzo potrebbe subire una flessione grave verso il basso.

Il prezzo di Bitcoin si trova vicino a una doppia area di supporto, il suo andamento disegna un pattern a cuneo crescente da tenere d’occhio con attenzione. Da inizio settembre, Bitcoin si muove intorno a valori chiave.

Secondo l’analisi di CryptoQuant la doppia area di supporto è confermata sia da un pattern tecnico che da un dato on-chain.

Se il prezzo dovesse scendere sotto questa soglia, i dati indicano che potremmo assistere a un segnale di vendita molto forte. Ci sono possibilità che BTC possa indebolirsi ancora?

Analisi tecnica e dati on-chain cruciali per BTC

Gli esperti di mercato hanno evidenziato la formazione di un cuneo ascendente, ovvero un pattern in cui le due linee di prezzo, minimo e massimo, si avvicinano progressivamente.

Questo schema spesso precede un movimento violento, soprattutto quando il prezzo riesce a rompere uno dei due limiti.

Nel frattempo, il livello del Realized Price (RTP) è sotto pressione: si tratta del prezzo medio a cui tutti i BTC in circolazione sono stati acquistati per l’ultima volta.

Quando il prezzo reale di Bitcoin si avvicina a questo valore, spesso significa molti investitori agiscono per limitare le perdite o per incassare i profitti.

Finora, questo livello ha rappresentato spesso una soglia cruciale per imprimere un’inversione di tendenza.

Fattori chiave che influenzano il prezzo di Bitcoin

Secondo l’analisi di CryptoQuant, la combinazione tra il pattern a cuneo e il Realized Price rende la situazione piuttosto particolare.

Se Bitcoin resterà sopra questa doppia area di supporto, i rialzisti potrebbero rafforzarsi. Se invece dovesse scendere sotto questo livello, aumenterebbe la pressione dei ribassisti e le vendite potrebbero intensificarsi.

L’analisi è accompagnata da un grafico che mostra sia gli aspetti tecnici sia i segnali on-chain, evidenziando come Bitcoin si trovi esattamente a ridosso di questa doppia barriera di supporto.

Conseguenze per l’intero mercato crypto

Le dinamiche del prezzo di BTC influenzano anche l’andamento degli altri token.

In passato, una rottura verso il basso del supporto di Bitcoin ha spesso causato perdite più violente per le altcoin. Al contrario, una tenuta solida di BTC può invece sostenere la ripresa delle crypto più piccole.

I fondi di investimento che nel corso dell’anno hanno aumentato la loro esposizione su Bitcoin, stanno osservando con attenzione questa fase. Per loro, il livello attuale rappresenta una prova per capire se la strategia di acquisto adottata finora sarà efficace.

Bitcoin Hyper: una nuova soluzione Layer 2 per Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) è una nuova piattaforma Layer 2 pensata per superare i limiti della blockchain originale di Bitcoin.

Grazie al collegamento diretto con la rete Bitcoin, permette di utilizzare wrapped-BTC nell’ecosistema Hyper e accedere al mercato delle meme coin, progetti DeFi, asset reali tokenizzati, NFT e molto altro.

Le transazioni sono rapide e convenienti, al contrario della tradizionale lentezza e dei costi elevati della blockchain di Bitcoin. Il token HYPER è utile per accedere alla rete e permette agli utenti di partecipare alle decisioni all’interno dell’ecosistema grazie al diritto di voto.

Durante l’attuale fase di prevendita, HYPER è proposto a un prezzo fisso vantaggioso e offre premi interessanti per chi sceglie lo staking.

Chi investe ora può ottenere uno sconto extra, perché il prezzo salirà appena il totale raccolto supererà i 6,2 milioni di dollari.