Previsioni prezzo Bitcoin: BTC resiste grazie agli afflussi di capitale

Il prezzo di Bitcoin è stabile mentre le balene spostano miliardi, le prese di profitto rimangono controllate e i dati on-chain indicano liquidità.

Dopo due mesi di inattività, questa settimana le balene hanno spostato circa 11 miliardi di dollari in BTC. Allo stesso tempo, l’attività di trading su Binance è salita al livello più alto da luglio.

Questa combinazione indica che la liquidità istituzionale è aumentata e che le prese di profitto, dopo aver scosso il mercato causando un momentaneo crollo, sono tornate sotto controllo normalizzando la situazione a livello generale.

Il prezzo di Bitcoin si riprende dopo la correzione

Dopo il recente calo dal nuovo massimo storico di oltre 126.000 dollari, il prezzo di Bitcoin (BTC) si è ripreso e si aggira ora intorno ai 122.000 dollari.

Secondo i dati di CryptoQuant, il volume netto dei taker, che riflette la differenza tra gli ordini di acquisto e di vendita dei derivati, è passato da un livello estremamente ribassista di circa 400 milioni di dollari a uno neutro, segnalando che la pressione di vendita sta diminuendo e che i rialzisti stanno lentamente riprendendo il sopravvento.

Questo movimento dei prezzi ricorda la situazione di Bitcoin nell’aprile 2024, quando una ripresa simile ha dato il via a un forte trend rialzista. Gli analisti di criptovalute indicano che questo tipo di inversione di tendenza spesso indica un mercato che sta trovando un nuovo equilibrio, con un aumento dell’interesse all’acquisto senza surriscaldamento dovuto a un eccessivo leverage.

Grafico del volume netto dei taker di Bitcoin – Fonte: CryptoQuant

Le prese di profitto su BTC rimangono controllate

Secondo una ricerca di mercato condotta da Swissblock, gli investitori in Bitcoin stanno attualmente vendendo principalmente per realizzare profitti, ma senza panico. La maggior parte dei trader mantiene le proprie posizioni, mostrando che la fiducia nel mercato Bitcoin è ancora intatta.

Il CEO di Alphractal, Joao Wedson, riferisce che il rapporto tra pressione di acquisto e di vendita rimane positivo. Sottolinea inoltre che i rialzisti sono particolarmente attivi durante i periodi di debolezza del mercato, una strategia che negli ultimi mesi si è rivelata spesso redditizia.

The Buy/Sell Pressure Delta signaled a buy opportunity on BTC as highlighted in our previous post.

At that time, BTC was at a local bottom, while many still expected further downside.



Metrics like this can take you to a whole new level, significantly increasing your… https://t.co/GZBQPq6o2Y pic.twitter.com/XbxIiD2W4n — Joao Wedson (@joao_wedson) October 8, 2025

Le balene e gli acquirenti istituzionali rafforzano la liquidità di Bitcoin

L’improvvisa attività delle balene sta attirando ulteriore attenzione. Recentemente, i grandi wallet hanno trasferito miliardi di dollari in Bitcoin, il che indica un rinnovato interesse da parte degli investitori istituzionali. Questa tendenza è stata rafforzata dai dati di Binance, dove il volume giornaliero di acquisti di BTC ha superato i 500 milioni di dollari in diversi giorni.

Il cosiddetto imbalance ratio, che riflette il rapporto tra volume di acquisto e volume di vendita, è salito a 0,23 segnalando che gli ordini di acquisto sono superiori di circa il 23% rispetto agli ordini di vendita. Allo stesso tempo, l’indicatore Z-Score dell’intensità degli scambi è salito a 0,79. Secondo gli analisti di criptovalute, questo indica una pressione di acquisto superiore alla media e una solida liquidità.

I volumi totali di trading sono ora tornati ai livelli della metà del 2024, dimostrando che il recente movimento del prezzo di Bitcoin non è guidato solo dalla speculazione a breve termine, ma soprattutto da un afflusso strutturale di capitali.

