Previsioni prezzo Bitcoin: BTC in difficoltà, attenzione ai $107.000

Cresce la tensione sul mercato mentre ingenti capitali lasciano i fondi quotati collegati Bitcoin e il supporto continua a scendere.

Bitcoin si muove intorno ai 108.000 dollari ma sono i deflussi da ETF per 1,2 miliardi a pesare sul sentiment del mercato. Gli analisti guardano al supporto a 107.000 dollari per avere indicazioni sulla prossima direzione di BTC e su un possibile rimbalzo nel quarto trimestre.

Gli ETF di Bitcoin continuano a perdere capitali

Bitcoin (BTC) viene scambiato intorno a 107.950 dollari, con un volume di scambi nelle ultime 24 ore superiore ai 105 miliardi di dollari. Cala l’esposizione degli investitori istituzionali dopo la forte volatilità di metà ottobre.

Secondo CoinShares, i prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato deflussi per 513 milioni di dollari la scorsa settimana, il secondo più grande calo dell’anno.

Bitcoin ha rappresentato la maggior parte di questo deflusso di capitali. I riscatti superano i 946 milioni di dollari, mentre i gestori di fondi hanno ridotto le posizioni a rischio dopo forti oscillazioni di mercato.

Nonostante la fase negativa, l’attività è rimasta elevata, i volumi sugli exchange-traded product (ETP) sono vicini ai 51 miliardi di dollari, quasi il doppio della media annuale.

Sembra che i trader stiano ancora riorganizzando le proprie posizioni e non stiano lasciando del tutto il mercato.

Gli Stati Uniti guidano le vendite, l’Europa compra al ribasso

I deflussi si sono concentrati negli Stati Uniti, dove i fondi hanno venduto per circa 621 milioni di dollari in una sola settimana.

Al contrario, gli investitori extra USA hanno scelto la strada opposta: Germania, Svizzera e anche Canada hanno registrato afflussi complessivi per circa 144 milioni di dollari, segno di un approccio “buy the dip” dopo la liquidazione del 10 ottobre che ha cancellato quasi 19 miliardi di valore dagli exchange crypto.

Tra i principali operatori, iShares di BlackRock e Grayscale hanno registrato i maggiori riscatti, per oltre 1 miliardo di dollari in totale.

Fidelity e Bitwise hanno avuto deflussi più contenuti, mentre i fondi multi-asset europei hanno registrato solo lievi uscite, circa 29 milioni di dollari.

Analisi tecnica e previsione del prezzo di Bitcoin

Il grafico di Bitcoin mostra una fase di consolidamento dei prezzi all’interno di un canale ascendente, mantenendosi vicino a 107.950 dollari dopo il rifiuto a 111.730 dollari.

La media mobile esponenziale a 20 e a 50 periodi sono piatte, segnalando indecisione a breve termine. Una lunga ombra inferiore sulla candela più recente suggerisce interesse all’acquisto sui ribassi in zona 107.700 dollari, in corrispondenza del limite inferiore del canale.

L’RSI vicino a 45 indica un momento neutrale, con la possibilità che si stia formando una divergenza rialzista. Se BTC resta sopra i 107.400 dollari, potrebbe rimbalzare verso i 111.700 e i 115.900 dollari.

Una rottura decisa sotto quel livello porterebbe invece i prossimi target ribassisti in zona 104.400 e 101.100 dollari.

Per i trader, un ingresso long vicino a 107.700 dollari con stop a 106.900 e target tra 111.600 e 115.900 rappresenta un setup interessante.

La volatilità si restringe e una rottura in una delle due direzioni potrebbe definire la traiettoria di Bitcoin per il quarto trimestre, riaccendendo eventualmente l’ottimismo su un nuovo rally istituzionale entro fine anno.

