Previsioni prezzo Bitcoin: analisti temono una nuova correzione

Il supporto a triangolo è andato in frantumi, rafforzando il momentum ribassista e aprendo la strada a un possibile calo sotto i 105.000 dollari.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il Financial Stability Board (FSB) del G20 ha messo in guardia da importanti lacune normative in un contesto di crescita del mercato pari a 4 trilioni di dollari, mentre Babylon Labs ha lanciato un sistema DeFi Bitcoin trustless su Ethereum. Questi, e altri sviluppi globali, hanno rimodellato il sentiment sul mercato delle criptovalute, mantenendo Bitcoin vicino ai 108.700 dollari.

Nel frattempo la società Zeta Network, quotata al Nasdaq, ha raccolto 230 milioni di dollari in una vendita sostenuta da Bitcoin, rafforzando la fiducia nella principale criptovaluta nonostante il consolidamento in corso al di sotto dei 110.000 dollari.

L’organismo di vigilanza del G20 avverte delle lacune normative globali in materia di criptovalute

Il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) del G20 ha avvertito che permangono importanti lacune nel modo in cui i Paesi regolamentano le criptovalute, nonostante il valore del mercato sia raddoppiato a 4 trilioni di dollari nell’ultimo anno. L’FSB ha osservato che le stablecoin, che ora valgono circa 290 miliardi di dollari, sono completamente regolamentate solo in poche giurisdizioni.

Il segretario generale dell’FSB, John Schindler, ha sottolineato la necessità di una cooperazione globale, citando la facilità dei trasferimenti transfrontalieri di criptovalute e il crescente legame tra le risorse digitali e la finanza tradizionale. Sebbene i rischi per ora siano limitati, l’FSB ha avvertito che potrebbero aumentare con l’aumentare dell’adozione.

G20 risk watchdog warns of ‘significant gaps’ in global crypto rules https://t.co/aACigdhMyB — The Globe and Mail (@globeandmail) October 16, 2025

Il rapporto, però, non ha influenzato in maniera sostanziale Bitcoin, che al momento della stesura dell’articolo era scambiato a circa 108.690 dollari. Gli analisti hanno considerato la richiesta dell’FSB di una supervisione unificata come un passo positivo verso la definizione di standard globali più chiari per la regolamentazione delle criptovalute.

Babylon Labs presenta Trustless Bitcoin DeFi su Ethereum

La società Babylon Labs ha introdotto un nuovo sistema che consente agli utenti di ottenere prestiti su Ethereum utilizzando Bitcoin nativo come garanzia, senza fare affidamento su ponti centralizzati o intermediari. Il meccanismo, basato sulla tecnologia BitVM3, protegge i BTC in caveau verificati crittograficamente.

We've completed the first Trustless Vaults experiment.



We successfully borrowed USDC against native BTC on Ethereum Mainnet with @MorphoLabs.



BTC is the largest capital pool in crypto and has been cut off from DeFi.



We solved this. This is a historic moment.



The experiment 👇 https://t.co/Lgj0x8nCEM pic.twitter.com/sJftfNJihX — Babylon (@babylonlabs_io) October 16, 2025

Una versione sperimentale, VaultBTC, è attualmente in fase di test sul protocollo di prestiti Morpho. Sebbene il sistema sia in gran parte trustless, gli analisti osservano che il suo processo di liquidazione dipende ancora in parte da liquidatori autorizzati e oracoli affidabili.

Il lancio riflette i crescenti sforzi per integrare Bitcoin nella finanza decentralizzata. Gli analisti affermano che espandere il ruolo di Bitcoin oltre i pagamenti e l’archiviazione potrebbe rafforzare la domanda a lungo termine.

Zeta Network raccoglie 230 milioni di dollari con una vendita privata sostenuta da Bitcoin

La società Zeta Network, quotata al Nasdaq, ha raccolto 230,8 milioni di dollari attraverso una vendita privata di azioni, accettando sia Bitcoin (BTC) che SolvBTC, un token BTC avvolto da Solv Protocol. La società ha emesso nuove azioni e warrant, aggiungendo al contempo asset basati su Bitcoin alla sua tesoreria, rafforzando la fiducia nel valore a lungo termine e nella scarsità di Bitcoin.

Il CEO di Solv Protocol, Ryan Chow, ha affermato che sempre più società quotate in borsa stanno trovando modi innovativi per detenere Bitcoin, in linea con la crescente domanda di prodotti a rendimento Bitcoin, come l’ETF a reddito Bitcoin proposto da BlackRock e il fondo a rendimento Bitcoin di Coinbase.

La raccolta fondi sostenuta da Bitcoin di Zeta ha rafforzato il sentiment del mercato, poiché gli investitori hanno visto questa operazione come un altro segno dell’accelerazione dell’adozione istituzionale.

Previsione del prezzo di Bitcoin: il canale discendente suggerisce un calo verso i 103.500 dollari

Il prezzo di Bitcoin è rimasto confinato al di sotto dei 110.000 dollari, con difficoltà a riprendere slancio al rialzo dopo diversi tentativi falliti sopra i 109.600 dollari. Il grafico delinea una potenziale formazione a triplo minimo, ma il persistente rifiuto vicino ai 110.500 dollari e la rottura del triangolo discendente evidenziano un indebolimento del momentum degli acquirenti.

Un crossover ribassista tra le EMA a 20 e 50 periodi aggiunge pressione, segnalando un rischio di ribasso continuo. L’indicatore RSI vicino a 42 rimane al di sotto del suo punto medio, indicando una mancanza di forza di acquisto. L’andamento dei prezzi mostra massimi inferiori e nessuna candela rialzista chiara che confermi un’inversione di tendenza.

Dal momento che Bitcoin non riesce a superare i 110.500 dollari, ha proseguito il movimento verso i 107.300 dollari, scendendo ancora verso supporti più profondi all’attuale livello chiave di 105.200 dollari e al successivo di 103.500 dollari, dove storicamente sono intervenuti gli acquirenti.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Bitcoin – Fonte: TradingView

Bitcoin continua a essere scambiato al di sotto di un pattern triangolare discendente, con le proiezioni di TradingView che suggeriscono un possibile ritest. Una chiusura decisiva sopra i 112.700 dollari invaliderebbe il bias ribassista, aprendo la strada verso i 114.600 dollari e i 117.600 dollari, ma al momento sembra uno scenario poco probabile.

Nonostante la debolezza a breve termine, gli analisti prevedono che il trend rialzista più ampio di Bitcoin si manterrà, con un potenziale rimbalzo nel quarto trimestre una volta risolto l’attuale consolidamento.

