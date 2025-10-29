Previsioni Pi Coin: smart money e retail spingono verso la svolta

Dopo mesi di incertezza, Pi Coin sembra finalmente aver ritrovato vitalità sui mercati. Nell’ultima settimana il prezzo ha messo a segno una delle migliori performance dell’anno, attirando l’attenzione sia di investitori istituzionali che di trader retail.

Ma quali segnali tecnici stanno davvero sostenendo questa nuova corsa? E il rally è destinato a proseguire, oppure permane il rischio di inversione improvvisa? Analizziamo la situazione attuale attraverso i principali indicatori di mercato.

Una nuova ondata di fiducia per Pi Coin

Negli ultimi giorni, Pi Coin è salita alla ribalta grazie a un afflusso coordinato di capitali, provenienti sia da grandi wallet istituzionali (“smart money”) che da singoli investitori. A testimoniare questa fiducia ritrovata c’è lo Smart Money Index (SMI), balzato sopra la linea di segnale dopo il 25 ottobre.

Un segnale chiaro che i grandi operatori stanno tornando in campo, dopo aver per lungo tempo evitato la fase ribassista precedente.

Anche il Chaikin Money Flow (CMF), indicatore che misura i grandi flussi di capitale, ha registrato valori positivi per la prima volta da metà settembre. Storicamente, un CMF sopra lo zero ha anticipato brevi rally del token e, con le whale nuovamente attive, il mercato sembra pronto per un eventuale allungo.

Il coinvolgimento non riguarda solo i grandi investitori. Il Money Flow Index (MFI), che combina prezzo e volumi di scambio, mostra massimi crescenti dal 12 ottobre, segno che anche i trader retail stanno accumulando Pi Coin in modo costante.

Quando smart money, whale e retail si allineano in questo modo, di solito si prepara una fase di fiducia silenziosa destinata a muovere il prezzo con decisione.

Tutti gli occhi sono puntati sul livello decisivo di $0,29

Nonostante il clima positivo, il rally di Pi Coin si trova ora davanti a una prova cruciale. Sul grafico giornaliero, il token resta infatti confinato in un pattern chiamato “cuneo discendente”, tipico delle possibili inversioni rialziste. Il prezzo ha testato il limite superiore del cuneo a 0,29 dollari, ma finora non è riuscito a superarlo con decisione, incontrando vendite sulle resistenze intermedie a 0,28 dollari.

Un breakout confermato sopra $0,29 potrebbe spalancare le porte verso target successivi a $0,32 e $0,37, cambiando radicalmente il sentiment di mercato. Tuttavia, resta un rischio tecnico da non sottovalutare: tra agosto e ottobre il prezzo ha segnato massimi decrescenti, mentre il Relative Strength Index (RSI) evidenziava massimi crescenti, creando una divergenza ribassista nascosta. Questa discrepanza suggerisce che, nonostante il rally, la tendenza ribassista di fondo potrebbe non essere ancora completamente esaurita.

Secondo le ultime analisi, Pi Coin è ancora in calo di quasi il 37% negli ultimi tre mesi. Un ritorno sotto i $0,20 annullerebbe qualsiasi spinta rialzista, con rischi di nuovi minimi verso $0,18 e $0,15. Il mercato resta quindi sospeso tra un clima di rinnovata fiducia e la necessità di una conferma tecnica chiara.

