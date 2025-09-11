Previsioni mercato crypto: crescita per XRP, ETF su Dogecoin e segnali di altseason

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato crypto mostra forti segnali di un’imminente altseason, con la stablecoin RLUSD di XRP che ha registrato una spettacolare crescita di 200 milioni di dollari. Allo stesso tempo, Dogecoin si prepara al lancio dell’ETF, previsto per questa settimana, mentre gli analisti di Ethereum ipotizzano un pump fino a 5.000 dollari nel corso del mese. Insomma c’è tanta carne al fuoco…

La stablecoin di XRP raggiunge la soglia degli 800$ milioni

La stablecoin RLUSD di Ripple ha ottenuto una performance notevole, portando la propria capitalizzazione di mercato a quasi 800 milioni di dollari. L’esperto crypto Baron Dominus ha condiviso la notizia che RLUSD ha ricevuto una valutazione A dall’agenzia di rating indipendente Bluechip, affermandosi come la stablecoin leader del settore. Questo sviluppo rafforza la sua previsione rialzista per XRP a quota 100 dollari.

Coin Bureau, inoltre, ha riportato che la stablecoin ha registrato un’impressionante crescita del 18% negli ultimi 30 giorni. Questa rapida adozione posiziona XRP come un concorrente serio nel mercato delle stablecoin, con un impatto diretto sulle sue previsioni di crescita per il 2025.

Lancio dell’ETF su Dogecoin e pattern tecnici rialzisti

L’analista crypto Doge Lord ha condiviso una solida analisi tecnica su Dogecoin in vista del lancio dell’ETF. Ha individuato un pattern di double bottom sotto la zona chiave, combinato con una bull pennant al di sotto della neckline.

Un double bottom è una formazione a “W” sul grafico dei prezzi che si verifica quando il prezzo scende due volte verso un supporto, rimbalza e poi inizia a salire. Questo pattern segnala spesso una possibile inversione rialzista, suggerendo che il prezzo potrebbe riprendere a salire dopo una fase di calo. Nel caso specifico, il double bottom si è formato sotto una zona chiave, vicino a un livello di supporto particolarmente significativo.

Un bull pennant è un piccolo triangolo che si forma dopo un forte movimento rialzista, durante il quale il prezzo consolida lateralmente prima di poter continuare a salire. La neckline rappresenta la linea di resistenza che chiude il double bottom, ossia il livello che il prezzo deve superare per confermare l’inversione. Quando si dice che il bull pennant si trova “al di sotto della neckline”, significa che la fase di consolidamento avviene prima che il prezzo rompa questa resistenza, indicando così un potenziale breakout rialzista.

Questa configurazione tecnica suggerisce che DOGE sia pronto per un balzo verso 0,50 $.

With the #Dogecoin ETF launching tomorrow#DOGE is ready to jump to 0.5$😳



Double Bottom below the Key Zone + Bull Pennant below the neckline💁‍♂️



Il tempismo di questo breakout tecnico, insieme al lancio dell’ETF, crea “una tempesta perfetta” per i movimenti di prezzo di Dogecoin. Gli investitori seguono con attenzione questi sviluppi, poiché le approvazioni degli ETF hanno storicamente provocato forti rialzi di prezzo. Le previsioni sul prezzo di Dogecoin per il 2025 restano estremamente rialziste, dato il sentiment inarrestabile attorno alle meme coin.

L’analisi del prezzo di ETH indica un target a 5.000$ a settembre

L’esperto crypto Jigen ha condiviso un’analisi dettagliata sul prezzo di Ethereum che delinea uno scenario ottimistico. Il prezzo di ETH si trova in un descending channel intorno a 4.300$, che rappresenta più una correzione che un vero e proprio ribasso.

$ETH Technical Analysis | 4H



Some might think $ETH is going all the way down.



That descending channel at $4.3K is more of a correction than a full dip.



Look closer… there's a fat orderblock at $4.1K–$4.2K.



Jigen individua un order block cruciale tra i 4.100 e i 4.200 dollari, un’area in cui è probabile che gli investitori istituzionali accumulino posizioni mentre i trader meno esperti tenderanno a vendere. Secondo la sua analisi, quando il mercato entrerà in una fase di capitolazione – cioè un periodo di forte panico in cui molti trader venderanno convinti che Ethereum possa scendere fino a 3.000 dollari – il prezzo dovrebbe invertire bruscamente la rotta. Questo movimento rialzista potrebbe portare a un breakout verso il target dei 5.000 dollari, confermando le previsioni di Jigen sul prezzo di Ethereum per il 2025.

I segnali di una bull run rafforzano le aspettative di altseason

La combinazione di questi sviluppi indica una forte preparazione a una nuova fase di bull run. Il successo della stablecoin di XRP evidenzia l’interesse istituzionale, il lancio dell’ETF di Dogecoin favorisce l’adozione mainstream e la configurazione tecnica di Ethereum suggerisce una possibile rottura al rialzo dall’attuale fase di consolidamento.

Queste altcoin si stanno posizionando strategicamente per la prossima fase di mercato, ognuna con catalizzatori unici in grado di stimolare la crescita.

Per i trader che desiderano trarre vantaggio da queste dinamiche, Best Wallet offre un’ottima piattaforma per gestire posizioni crypto. Grazie a strumenti avanzati, gli investitori possono sfruttare al meglio la volatilità legata ai lanci degli ETF e ai breakout tecnici che potrebbero definire la prossima altseason.