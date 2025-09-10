Previsioni Chainlink: LINK difende il supporto chiave dei 21$
Il mercato delle criptovalute vive una fase caratterizzata da forte attenzione istituzionale e dinamiche speculative, con Chainlink (LINK) che oscilla su un supporto chiave in area 21 dollari.
La recente pressione ribassista ha portato il prezzo a testare livelli critici, proprio mentre cresce in maniera significativa l’attività sui derivati legati all’asset.
In questo scenario, Chainlink si trova al crocevia tra speculazione di breve termine e prospettive di lungo periodo.
Chainlink tra supporto tecnico e crescita istituzionale
Il prezzo di Chainlink si trova al centro di una fase cruciale. Dopo una correzione che ha portato il token a scendere del 2% fino a 22,30 dollari, i trader osservano con attenzione la tenuta dei livelli tecnici più rilevanti.
Attualmente, LINK oscilla intorno ai 21,5-23,6 dollari, in un contesto caratterizzato da un aumento significativo dei volumi sui futures e sull’open interest. Questi segnali evidenziano un incremento della speculazione, con posizioni altamente leverage che potrebbero amplificare la volatilità nelle prossime sessioni.
Il livello dei 21 dollari rappresenta una soglia decisiva: mantenerlo significherebbe offrire terreno ai rialzisti per un possibile rimbalzo verso i 24-26 dollari, zone che coincidono con i massimi raggiunti ad agosto.
In caso contrario, il rischio di un ritorno verso i 20,55 o i 19 dollari resta concreto, con ipotesi di discesa persino fino ai 17 dollari in caso di rottura decisa.
Sul fronte istituzionale, Chainlink ha ottenuto un riconoscimento importante grazie al lancio di 21X, la prima piattaforma europea regolamentata per titoli tokenizzati.
L’adozione di Chainlink come standard per l’interoperabilità dei dati e per i feed decentralizzati rafforza la sua posizione di hub tra finanza centralizzata e applicazioni Web3.
In questo senso, il percorso di crescita del network sembra legato sia alle dinamiche speculative di breve periodo, che anche a un’evoluzione strutturale del settore, dove la tokenizzazione degli asset è vista come uno degli sviluppi più rilevanti per i prossimi anni.
L’impatto dei derivati su LINK e le prospettive di volatilità
Un elemento centrale della situazione attuale di Chainlink riguarda l’esplosione dell’attività nei mercati dei derivati.
Secondo i dati di CoinGlass, i volumi sui futures di LINK sono aumentati del 51%, superando la soglia dei 2 miliardi di dollari. Intanto, l’open interest è cresciuto oltre il 2%, raggiungendo 1,5 miliardi.
In uno scenario di tenuta dei supporti, potrebbe trovare spazio un trend rialzista per un’accelerazione fino a quota 26 dollari, alimentando nuove ondate di acquisto. Al contrario, un cedimento del livello dei 21 dollari innescherebbe una serie di liquidazioni a catena, con conseguenti cali rapidi e intensi.
Il prezzo di LINK, attualmente intorno ai 23 dollari, resta quindi sospeso tra due forze contrapposte: da un lato, la speculazione aggressiva dei derivati, dall’altro la crescente legittimazione istituzionale. Le prossime sedute potrebbero risultare decisive nel definire la traiettoria del token a medio termine.
Snorter Token: la nuova meme coin di Solana
Mentre Chainlink è influenzato da un equilibrio delicato tra supporti tecnici e adozione istituzionale, l’ecosistema Solana vede emergere un nuovo protagonista: Snorter Token (SNORT).
Si tratta di un progetto che combina gli elementi tipici delle meme coin con un approccio tecnologico legato all’automazione del trading. Alla base del progetto c’è infatti un bot AI integrato con Telegram, progettato per effettuare operazioni di “sniping” su nuovi token, ovvero acquisti automatizzati nei primi istanti di quotazione.
Oltre alla funzione di trading automatizzato, Snorter Token include strumenti di protezione contro i bot MEV, sempre più presenti nelle operazioni DeFi e spesso causa di perdite per gli investitori retail.
Il progetto offre inoltre un sistema di staking con APY competitivo, che consente agli utenti di ottenere rendimenti passivi, aumentando così l’attrattiva dell’ecosistema. Per questo motivo, il progetto ha attirato l’attenzione di molti esperti del mondo crypto, coinvolgendo diversi influencer e youtuber famosi.
La natura ibrida di Snorter Token lo rende un caso interessante in un panorama dove molte meme coin puntano esclusivamente sull’hype della community. Qui, invece, l’elemento funzionale si combina con una narrazione divertente e virale, caratteristiche che hanno già attirato l’attenzione di influencer e trader attivi nell’ambito crypto.
