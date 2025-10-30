Previsione ICP: Internet Computer può moltiplicare il suo valore di 100 volte entro il 2030?

Un analista definisce ICP il gigante addormentato e prevede per Internet Computer un aumento di 100 volte entro il 2030.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Secondo un analista crypto, ICP, considerato un gigante dormiente, potrebbe essere sul punto di esplodere. A suo parere, questo token ha un grande potenziale e viene sottovalutato dalla comunità. Ecco perché ritiene che ci siano i presupposti per una previsione rialzista sul prezzo di Internet Computer.

In un lungo post su X, l’esperto SWI Int. Caff/acc ha messo in luce i punti di forza del progetto. Secondo lui, in soli 4 anni, Internet Computer è diventata la blockchain numero uno per volume di transazioni, superando giganti come Solana ed Ethereum.

L’analista sottolinea che Internet Computer non ha mai fatto affidamento su mode passeggere come meme coin o DeFi. Al contrario, la sua crescita è alimentata dall’uso crescente da parte di applicazioni reali che si basano su questa blockchain per funzionare.

Prevede che ICP dominerà il mercato crypto entro il 2030 e supererà tutto il mercato con una crescita di 100 volte entro quella data.

ICP ha subito un forte calo durante il crollo del 10 ottobre, passando da 4,4 a 2,8 dollari. Finora, non è riuscito a recuperare quei livelli.

Previsione prezzo Internet Computer: possibile crescita di 5 volte mentre ICP tocca un supporto chiave

Secondo quanto suggerisce questo analista, ICP potrebbe essere in procinto di una ripresa decisiiva, a patto che l’area di supporto a 3 dollari tenga. Questo livello è stato già un punto di rimbalzo importante per il token a ottobre 2023.

Fonte TradingView

In quell’occasione, ICP è passato da 3 a 21 dollari in soli 6 mesi. Le condizioni di mercato ora sono favorevoli a questo tipo di movimento, anche grazie al recente taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve di 25 punti base.

Se ICP riuscirà a restare sopra i 3 dollari, potremmo assistere all’inizio di una forte ripresa, con un primo obiettivo a 16 dollari per un ritorno di 5 volte. Questo movimento potrebbe essere seguito da una spinta ancora più forte se il token riuscirà a superare questa resistenza nei prossimi mesi.

