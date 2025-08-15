Previsione prezzo: XRP resta oltre i 3 dollari con segnali tecnici positivi
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Il prezzo di XRP oscilla sopra i 3 dollari, in un andamento che ha nel 6% il suo denominatore comune. Il valore del token ha infatti subito un calo di circa il 6% nelle ultime 24 ore. Anche su base settimanale la quotazione è circa il 6% più bassa, mentre nell’ultimo mese si registra ancora un 6% ma questa volta d’aumento.
A questo punto la domanda che molti investitori si pongono è se la quotazione di XRP potrà presto riprendere a salire…
XRP deve mantenere i $3,13 per uno scenario rialzista
Secondo l’analista EGRAG Crypto, la tendenza di lungo periodo di XRP resta positiva. Egli ha individuato un cosiddetto pattern di throwback, in cui il prezzo ritorna a un livello precedentemente superato prima di avviare un nuovo rialzo.
Finché la chiusura giornaliera di XRP rimane sopra i $3,13, lo scenario rialzista resta intatto. Un ritorno verso i $2,65, soprattutto in assenza di un solido supporto, potrebbe invece aprire la strada a ulteriori ribassi.
Chiarezza legale e prospettiva di un ETF spot su XRP
La conclusione della causa legale tra la SEC e Ripple è vista come un momento importante per XRP. Gli osservatori di mercato europei si aspettano che questo possa ora spianare la strada a un ETF spot su XRP nel Vecchio Continente, ad anticipare quello negli Stati Uniti. Se questo accadesse potrebbe portare a nuovi flussi di capitale, analogamente a quanto avvenuto in passato con gli ETF su Bitcoin ed Ethereum.
Il presidente Donald Trump ha recentemente parlato in termini positivi delle criptovalute. Ha affermato che le crypto possono “riparare un sistema finanziario rotto” e ha usato le espressioni “X marks the spot” “Ripple in tutto il mondo”, che alcuni hanno interpretato come un possibile riferimento a XRP.
Forte calo seguito da un rapido recupero
XRP ha recentemente registrato una notevole volatilità. In soli quindici minuti il prezzo è sceso del 7%, causando circa 420 milioni di dollari in liquidazioni sull’intero mercato crypto. Secondo quanto riportato dall’esperta di mercato CasiTrades, la quotazione è passata da 3,21 a 3,00 dollari, per poi risalire a 3,11 dollari.
L’analista crypto evidenzia somiglianze con un pattern di liquidità, in cui i grandi operatori mirano alle zone di liquidazione. Il rimbalzo dai 3 dollari si è verificato precisamente sul livello macro 0,382 del ritracciamento di Fibonacci. Finché il supporto a 2,76 dollari regge, la struttura rialzista resta intatta.
Le meme coin come valida alternativa a XRP
Per gli investitori alla ricerca di maggiore volatilità e di potenziali profitti elevati, le meme coin rappresentano un’interessante alternativa. A breve questo settore si arricchirà con una nuova e promettente criptovaluta: Maxi Doge ($MAXI), attualmente in fase di prevendita, durante la quale ha già raccolto quasi un milione di dollari in pochi giorni.
Maxi Doge punta ai veri amanti del rischio: trader che non hanno paura di niente e che operano con una leva estrema fino a 1000x. Chi vuole investire in $MAXI può approfittare di un prezzo di ingresso vantaggioso di $0,000252 e della possibilità di mettere in staking i token per ricevere un rendimento annuo (APY) fino al 293%.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 14 agosto 2025 – XRP è in prima linea per l’altseason!
- Perché il mercato crypto ha subito un crollo improvviso?
- Previsioni prezzo Cardano: Gli analisti prevedono una tempesta rialzista
- Abbiamo chiesto a ChatGPT-5 quale sarà il prezzo di XRP alla fine del 2025. Ecco la sua risposta
- L’IA Gemini di Google prevede il prezzo di XRP, Chainlink e Solana entro la fine del 2025
