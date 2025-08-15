BTC $117,865.16 -0.76%
ETH $4,484.79 -2.63%
SOL $187.86 -3.16%
SHIB $0.000012 0.13%
BNB $834.83 -1.06%
DOGE $0.23 3.58%
XRP $3.09 -0.14%
PEPE $0.000010 -1.59%
Cryptonews Previsione Prezzi

Previsione prezzo: XRP resta oltre i 3 dollari con segnali tecnici positivi

Mercato prezzo ripple xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Perché puoi fidarti di noi
Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali, concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews.
DisclaimerSiamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership.
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di XRP oscilla sopra i 3 dollari, in un andamento che ha nel 6% il suo denominatore comune. Il valore del token ha infatti subito un calo di circa il 6% nelle ultime 24 ore. Anche su base settimanale la quotazione è circa il 6% più bassa, mentre nell’ultimo mese si registra ancora un 6% ma questa volta d’aumento.

A questo punto la domanda che molti investitori si pongono è se la quotazione di XRP potrà presto riprendere a salire…

XRP deve mantenere i $3,13 per uno scenario rialzista

Secondo l’analista EGRAG Crypto, la tendenza di lungo periodo di XRP resta positiva. Egli ha individuato un cosiddetto pattern di throwback, in cui il prezzo ritorna a un livello precedentemente superato prima di avviare un nuovo rialzo.

Finché la chiusura giornaliera di XRP rimane sopra i $3,13, lo scenario rialzista resta intatto. Un ritorno verso i $2,65, soprattutto in assenza di un solido supporto, potrebbe invece aprire la strada a ulteriori ribassi.

Chiarezza legale e prospettiva di un ETF spot su XRP

La conclusione della causa legale tra la SEC e Ripple è vista come un momento importante per XRP. Gli osservatori di mercato europei si aspettano che questo possa ora spianare la strada a un ETF spot su XRP nel Vecchio Continente, ad anticipare quello negli Stati Uniti. Se questo accadesse potrebbe portare a nuovi flussi di capitale, analogamente a quanto avvenuto in passato con gli ETF su Bitcoin ed Ethereum.

Il presidente Donald Trump ha recentemente parlato in termini positivi delle criptovalute. Ha affermato che le crypto possono “riparare un sistema finanziario rotto” e ha usato le espressioni “X marks the spot” “Ripple in tutto il mondo”, che alcuni hanno interpretato come un possibile riferimento a XRP.

Forte calo seguito da un rapido recupero

XRP ha recentemente registrato una notevole volatilità. In soli quindici minuti il prezzo è sceso del 7%, causando circa 420 milioni di dollari in liquidazioni sull’intero mercato crypto. Secondo quanto riportato dall’esperta di mercato CasiTrades, la quotazione è passata da 3,21 a 3,00 dollari, per poi risalire a 3,11 dollari.

L’analista crypto evidenzia somiglianze con un pattern di liquidità, in cui i grandi operatori mirano alle zone di liquidazione. Il rimbalzo dai 3 dollari si è verificato precisamente sul livello macro 0,382 del ritracciamento di Fibonacci. Finché il supporto a 2,76 dollari regge, la struttura rialzista resta intatta.

Le meme coin come valida alternativa a XRP

Per gli investitori alla ricerca di maggiore volatilità e di potenziali profitti elevati, le meme coin rappresentano un’interessante alternativa. A breve questo settore si arricchirà con una nuova e promettente criptovaluta: Maxi Doge ($MAXI), attualmente in fase di prevendita, durante la quale ha già raccolto quasi un milione di dollari in pochi giorni.

Maxi Doge punta ai veri amanti del rischio: trader che non hanno paura di niente e che operano con una leva estrema fino a 1000x. Chi vuole investire in $MAXI può approfittare di un prezzo di ingresso vantaggioso di $0,000252 e della possibilità di mettere in staking i token per ricevere un rendimento annuo (APY) fino al 293%.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,175,156,018,729
1.22

Altri articoli in evidenza

Approfondimenti
Una balena misteriosa acquista $792 milioni in Bitcoin: è un segnale di ripresa?
Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
2025-08-15 15:00:00
Blockchain News
Citigroup apre le porte alle crypto: in arrivo servizi di custodia per ETF e stablecoin
Lucio Prosperi
Lucio Prosperi
2025-08-15 14:34:06
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo