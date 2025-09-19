Previsione prezzo XRP: a ottobre il debutto a Wall Street
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Presto debutteranno sulla borsa di derivati CME negli USA i nuovi derivati su XRP. La notizia arriva proprio mentre l’interesse degli investitori istituzionali cresce e le proiezioni di crescita dei prezzi di XRP sono nettamente rialziste.
L’annuncio dell’offerta di opzioni su XRP è stato diramato lo scorso mercoledì e fa il paio con il successo del recente lancio dei futures collegati all’andamento del prezzo del token di Ripple.
Ora gli investitori hanno a disposizione nuovi veicoli di investimento o da usare come hedge per le operazioni finanziarie che riguardano XRP. Così non fa che crescere l’attrattiva di Ripple per i grandi operatori di mercato.
Si prevede, di conseguenza, una crescita importante della partecipazione istituzionale, premessa necessaria per assistere a una corsa sostenuta del prezzo già nelle prossime settimane.
Previsione XRP: verso i 10 dollari se supererà i recenti massimi
Gli ultimi movimenti del prezzo mostrano segnali di rottura e, una volta superata la resistenza chiave a 3,65 dollari, la strada verso i 5 dollari diventa sempre più probabile.
Il prezzo potrebbe crescere sulla spinta di diversi eventi cruciali. Il primo è il recente taglio dei tassi di 25 punti percentuali della Federal Reserve, il debutto del primo ETF spot su XRP e infine il netto aumento dell’interesse istituzionale.
Se XRP riuscirà a ritestare la zona dei 3,65 dollari e a mantenerla come supporto, lo slancio potrebbe accelerare fino al target dei 10 dollari.
A quota 10 dollari, la capitalizzazione di mercato di XRP salirebbe fino a circa 597 miliardi di dollari, avvicinandosi a quella attuale di Ethereum. A quel punto potrebbe consolidare la sua posizione tra i principali asset del mondo crypto.
Mentre la corsa di XRP attira l’attenzione, gli investitori più lungimiranti stanno già guardando a quello che potrebbe essere il prossimo progetto esplosivo: Pepenode ($PEPENODE).
Pepenode ($PEPENODE) trasforma il mining crypto in un gioco a tema meme
Pepenode ($PEPENODE) rende il mining crypto un’esperienza divertente e accessibile a tutti.
Puoi costruire una mining rig virtuale per meme coin, migliorarla nel tempo e guadagnare ricompense senza bisogno di hardware costosi o configurazioni complicate.
Più rig accumuli, più coin puoi ottenere.
I migliori miner non ricevono solo $PEPENODE, ma possono anche sbloccare ricompense casuali come $BONK e $FARTCOIN dal pool di premi del progetto.
Niente ventole rumorose, niente schede grafiche distrutte: qui si mina con un click, grazie a $PEPENODE.
Ogni dollaro raccolto in prevendita alimenta l’ecosistema, facendo di $PEPENODE il motore centrale per rig, upgrade e per l’intera economia del gioco. È il collante che tiene tutto in movimento.
- Panico sul mercato dopo che una balena di Bitcoin ha scaricato milioni
- Previsioni prezzo XRP con l’approvazione dell’ETF Grayscale
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 18 settembre 2025 – Perplexity AI prevede il prezzo di XRP
- Previsioni prezzo: Ripple SWELL 2025 può spingere XRP a 50$
- Coinbase ha davvero venduto il 90% dei propri XRP in 3 mesi?
