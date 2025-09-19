BTC $115,789.99 -1.72%
Previsione prezzo XRP: a ottobre il debutto a Wall Street

xrp
Debutteranno a ottobre le opzioni su XRP del CME, ora si prevede che il prezzo di XRP possa spingersi presto verso i 10 dollari.
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Presto debutteranno sulla borsa di derivati CME negli USA i nuovi derivati su XRP. La notizia arriva proprio mentre l’interesse degli investitori istituzionali cresce e le proiezioni di crescita dei prezzi di XRP sono nettamente rialziste.

L’annuncio dell’offerta di opzioni su XRP è stato diramato lo scorso mercoledì e fa il paio con il successo del recente lancio dei futures collegati all’andamento del prezzo del token di Ripple.

Ora gli investitori hanno a disposizione nuovi veicoli di investimento o da usare come hedge per le operazioni finanziarie che riguardano XRP. Così non fa che crescere l’attrattiva di Ripple per i grandi operatori di mercato.

Si prevede, di conseguenza, una crescita importante della partecipazione istituzionale, premessa necessaria per assistere a una corsa sostenuta del prezzo già nelle prossime settimane.

Previsione XRP: verso i 10 dollari se supererà i recenti massimi

Gli ultimi movimenti del prezzo mostrano segnali di rottura e, una volta superata la resistenza chiave a 3,65 dollari, la strada verso i 5 dollari diventa sempre più probabile.

Fonte TradingView
Fonte TradingView

Il prezzo potrebbe crescere sulla spinta di diversi eventi cruciali. Il primo è il recente taglio dei tassi di 25 punti percentuali della Federal Reserve, il debutto del primo ETF spot su XRP e infine il netto aumento dell’interesse istituzionale.

Se XRP riuscirà a ritestare la zona dei 3,65 dollari e a mantenerla come supporto, lo slancio potrebbe accelerare fino al target dei 10 dollari.

A quota 10 dollari, la capitalizzazione di mercato di XRP salirebbe fino a circa 597 miliardi di dollari, avvicinandosi a quella attuale di Ethereum. A quel punto potrebbe consolidare la sua posizione tra i principali asset del mondo crypto.

Mentre la corsa di XRP attira l’attenzione, gli investitori più lungimiranti stanno già guardando a quello che potrebbe essere il prossimo progetto esplosivo: Pepenode ($PEPENODE).

Pepenode ($PEPENODE) trasforma il mining crypto in un gioco a tema meme

Pepenode ($PEPENODE) rende il mining crypto un’esperienza divertente e accessibile a tutti.

Puoi costruire una mining rig virtuale per meme coin, migliorarla nel tempo e guadagnare ricompense senza bisogno di hardware costosi o configurazioni complicate.

Più rig accumuli, più coin puoi ottenere.

I migliori miner non ricevono solo $PEPENODE, ma possono anche sbloccare ricompense casuali come $BONK e $FARTCOIN dal pool di premi del progetto.

Niente ventole rumorose, niente schede grafiche distrutte: qui si mina con un click, grazie a $PEPENODE.

Ogni dollaro raccolto in prevendita alimenta l’ecosistema, facendo di $PEPENODE il motore centrale per rig, upgrade e per l’intera economia del gioco. È il collante che tiene tutto in movimento.

