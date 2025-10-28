Previsione prezzo Stellar (XLM): arriva il pattern ribassista

Stellar (XLM) sta vivendo un momento difficile, segnato da una netta resistenza tecnica e da una diminuzione della liquidità nel mercato delle altcoin.

Dopo il rally sostenuto nella scorsa settimana, il prezzo di XLM ha incontrato forti difficoltà nel superare la soglia di $0,3147, formando un pattern ribassista di double top che indica un possibile esaurimento del trend rialzista a breve termine.

La resistenza chiave e il trend tecnico di Stellar

Il prezzo di Stellar ha toccato la resistenza critica di $0,3147 lo scorso 23 ottobre, ma non è riuscito a superarla, invertendo la rotta e riportandosi sotto quota $0,33. Questo doppio massimo costituisce tipicamente un segnale bearish e, all’interno del grafico, il prezzo è sceso al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci al 38,2% fissato a $0,331, accentuando la pressione di vendita.

Grafico giornaliero di Stellar – Fonte: TradingView

Indicatori tecnici come l’RSI, attorno al valore neutro di 46, e il MACD, che ha appena registrato un crossover ribassista, rafforzano questa visione negativa a breve termine.

Se il prezzo non si manterrà sopra il supporto di $0,3027, è probabile un ulteriore calo verso la soglia di $0,29, mentre un rialzo deciso sopra $0,3150 potrebbe segnalare un ritorno della domanda da parte degli acquirenti.

La liquidità delle altcoin e i fattori di mercato

Stellar non è l’unico asset a soffrire: il mercato delle altcoin sta attraversando una fase di raffreddamento generale, segnata da un aumento della dominance di Bitcoin che ha superato il 59%.

Questo spostamento di capitale verso BTC scoraggia l’interesse verso le criptovalute minori, facendo scendere il volume degli scambi e la liquidità complessiva. Il turnover ratio di XLM è diminuito fino a 0,0209, evidenziando una minore capacità del mercato di assorbire vendite senza subire forti cali di prezzo.

Nelle ultime 24 ore, XLM ha guadagnato circa il 2% del suo valore, una performance però peggiore di altre coin come HBAR, colpite da dinamiche simili. A ciò si aggiunge il take profit degli investitori, che dopo il forte rialzo del 24 ottobre (+2,5% con aumento di volume del 350%), hanno liquidato circa 2,9 milioni di token, riducendo rapidamente i guadagni di breve periodo.

Nonostante queste criticità, la struttura del prezzo di Stellar mostra da metà ottobre una serie di higher lows, un segnale che sostiene un outlook di medio termine ancora leggermente rialzista, sempre che il prezzo resti sopra la soglia dei $0,30 in modo continuo. Tuttavia, la situazione rimane fragile e per non compromettere questa prospettiva è necessario un reale consolidamento dei livelli attuali.

In un contesto così dinamico, progetti innovativi come Subbd, con la sua proposta AI e di contenuti premium, rappresentano una interessante opportunità per diversificare e integrare l’ecosistema blockchain in continua evoluzione.

