Previsione prezzo Shiba Inu: doppio minimo e inversione rialzista

Il mercato delle criptovalute continua a registrare movimenti significativi e tra i protagonisti riemerge Shiba Inu, una delle meme coin più emblematiche del ciclo rialzista passato.

Dopo un periodo prolungato di debolezza e una perdita di oltre l’85% del valore, il token SHIB sembra ora trovarsi in un punto decisivo. Il prezzo ha formato un doppio minimo nella zona di domanda storica, segnale che secondo diversi analisti potrebbe anticipare una fase di recupero.

Questa configurazione tecnica, unita a un potenziale superamento di alcune resistenze chiave, suggerisce che un cambiamento di tendenza sia possibile.

La struttura tecnica del prezzo di Shiba Inu suggerisce un possibile cambiamento

Il prezzo dello Shiba Inu ha recentemente formato un pattern tecnico che gli analisti considerano tra i più significativi in ottica rialzista: il doppio minimo. Questo segnale, particolarmente rilevante per il token SHIB, si è formato nei pressi del livello di 0,000012 dollari, una zona riconosciuta come area storica di domanda. In ambito tecnico, tali aree sono comunemente associate a pressioni d’acquisto consistenti, che in passato hanno spesso determinato rimbalzi importanti nei prezzi.

L’analista MyCryptoParadise ha evidenziato come la formazione del pattern in questione rappresenti un’indicazione positiva, suggerendo che la fase di consolidamento in corso potrebbe costituire il preludio a un’inversione di tendenza. Una rottura convincente della resistenza posta a 0,000013 dollari aprirebbe la strada verso un’area di liquidità.

In tale scenario, il raggiungimento con forza di questo intervallo di prezzo potrebbe dare origine a un rally repentino, favorendo l’ingresso di nuovi investitori e spingendo ulteriormente il valore della criptovaluta.

Un rally imminente per SHIB? Le condizioni di mercato sono in evoluzione

L’analisi della price action di Shiba Inu rivela una fase centrale per la meme coin. Dopo settimane di debolezza, il prezzo ha mostrato segni di consolidamento nei pressi della zona di supporto. La formazione del doppio minimo suggerisce l’ipotesi di un’inversione, soprattutto se accompagnata da volumi in aumento e da una rottura delle resistenze intermedie.

Attualmente, la criptovaluta deve superare alcune barriere tecniche prima di poter avviare un movimento rialzista significativo. La prima è rappresentata da 0,00001345 dollari, livello in cui si è accumulata una resistenza di breve periodo. Superata questa soglia, gli occhi degli analisti si posano sull’area compresa tra 0,00001428 e 0,00001445 dollari. Lì si concentra una quantità elevata di liquidità, elemento che spesso agisce come catalizzatore per movimenti esplosivi.

Barriere tecniche Shiba Inu – Fonte: TradingView

Lo scenario tecnico si mantiene quindi teso: la possibilità di un rialzo esiste, ma richiede la conferma del breakout delle resistenze chiave. Il sentiment del mercato nei confronti di SHIB potrebbe cambiare rapidamente se il prezzo riuscisse a infrangere tali livelli con decisione, riportando interesse e volumi significativi sulla meme coin.

L’attenzione si concentra ora sul comportamento degli investitori in prossimità di queste soglie, con il potenziale per una rapida accelerazione dei prezzi.

Maxi Doge raccoglie 1,7 milioni di dollari in prevendita

Nel contesto delle criptovalute emergenti, Maxi Doge si sta facendo spazio come una delle iniziative più seguite. Il progetto ha già superato i 1,74 milioni di dollari raccolti in prevendita, con un prezzo per token fissato a 0,000255 dollari.

Questo traguardo evidenzia un coinvolgimento concreto della community, dimostrato anche dai numerosi video e post presenti in rete, e l’interesse crescente verso meme coin capaci di offrire qualcosa di più della semplice narrativa virale.

Basato su standard ERC-20, Maxi Doge unisce elementi di ironia e cultura da palestra, con l’obiettivo dichiarato di trasformare una semplice meme coin in un ecosistema attivo. Tra le sue caratteristiche principali vi sono strumenti reali destinati agli holder, come classifiche dinamiche, competizioni settimanali e funzionalità gamificate.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il programma di staking, che attualmente garantisce un APY del 176%. Questo incentivo si affianca a una roadmap incentrata su espansione DeFi e partecipazione comunitaria, elementi che contribuiscono a definire il posizionamento distintivo di Maxi Doge rispetto ad altri progetti simili.

Il successo della fase iniziale e la strategia comunicativa adottata hanno generato un forte engagement online, contribuendo a consolidare il brand nella sfera crypto.