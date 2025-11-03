Previsione prezzo: L’ETF potrebbe spingere XRP verso i 3 dollari

Con il mercato delle criptovalute che mostra segnali contrastanti e di elevata volatilità, l’attenzione prova a catturarla la possibile approvazione (secondo alcuni rumor anche abbastanza imminente) di un ETF spot su XRP, evento che potrebbe rappresentare un catalizzatore fondamentale per la crescita del token.

Questo sviluppo giunge in un momento in cui il sentiment degli investitori si sta rafforzando, aprendo nuove prospettive per XRP e l’intero ecosistema crypto.

Si avvicina il lancio del primo ETF spot su XRP: cosa cambia per il mercato?

Secondo l’analista Nate Geraci e altri esperti, il lancio dell’ETF spot su XRP è previsto entro metà novembre 2025, con una possibile data chiave fissata attorno al 13 novembre.

Questo ETF offrirà esposizione diretta a XRP, non basata su prodotti derivati, facilitando l’ingresso di capitali istituzionali e retail in quello che potrebbe essere uno dei primi strumenti regolamentati per l’asset digitale.

Dopo la risoluzione del lungo contenzioso tra Ripple e la SEC, si apre una nuova fase di credito e adozione per XRP. L’evento rappresenta una svolta storica nella regolamentazione delle criptovalute statunitensi e potrebbe spingere un’ondata di domanda crescente, consolidando XRP come asset regolamentato e affidabile per investitori di ogni livello.

XRP guarda a un possibile rimbalzo rialzista nel breve termine

Tecnicamente XRP si trova ora a un livello cruciale di supporto attorno ai 2,4 dollari, dopo aver incontrato una forte barriera a 2,7 dollari. Indicatori tecnici come il Relative Strength Index (RSI) indicano che il token è in zona di ipervenduto, suggerendo la possibilità di un imminente rimbalzo.

Il MACD, pur mostrando debolezza, segnala potenziali segnali di inversione. Se la soglia dei 2,4 dollari sarà difesa dagli acquirenti, il prezzo potrebbe progressivamente avvicinarsi o superare la resistenza di 2,7, aprendo così la strada a un rally verso la soglia simbolica dei 3 dollari, favorito dall’effetto psicologico e dalla maggiore trasparenza regolamentare derivante dall’ETF.

Grazie al clima positivo creato dall’imminente approvazione del primo ETF su XRP, anche altre innovazioni nel mondo crypto stanno catturando l’attenzione degli investitori, come la prevendita di Bitcoin Hyper ($HYPER), un progetto Layer 2 su Bitcoin﻿ che punta a rivoluzionare la scalabilità e il potenziale della rete più grande al mondo. Ecco di cosa si tratta.

Bitcoin Hyper supera i 25 milioni di dollari: è il prossimo boom del mercato cripto?

Bitcoin Hyper sta rapidamente diventando uno dei progetti più seguiti di questo 2025, grazie a una prevendita virale che ha superato i 25 milioni di dollari raccolti.

La blockchain progettata da Bitcoin Hyper utilizza tecnologie all’avanguardia come un bridge trustless, la Solana Virtual Machine e i rollup zk, per supportare una scalabilità elevata e funzionalità avanzate su Bitcoin. Questo approccio permette di superare limiti storici della rete Bitcoin, rendendola più competitiva nel panorama DeFi e dApp.

