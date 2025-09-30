Previsione prezzo HBAR: Hedera stringe una partnership con SWIFT?

Hedera collabora con SWIFT, le probabilità di approvazione dell'ETF superano l'80%, ma HBAR resta fermo in un ristretto intervallo laterale.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 30, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Per la seconda volta nel corso di quest’anno, i riflettori si sono accesi sulla criptovaluta Hedera (HBAR), evidenziando il suo ruolo crescente nella finanza digitale. Il direttore di HEAT presso Hedera, Rob Allen, ha partecipato al panel Sibos sull’interoperabilità delle valute digitali insieme a nomi importanti come SWIFT, Citi e la Bundesbank tedesca.

La discussione si è concentrata sul futuro delle transazioni valutarie, con il panel che ha osservato:

“Assisteremo a un’esplosione delle valute digitali e dei casi d’uso che le supportano”.

SWIFT ha anche svelato i piani per un nuovo sistema di registro distribuito (DL) per alimentare i pagamenti transfrontalieri 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con oltre 30 banche globali già coinvolte, tra cui HSBC, BBVA e Citi.

Molte di queste istituzioni sono direttamente collegate a Hedera e la stessa SWIFT ha descritto le DLT (Distributed Ledger Technology) come una “estensione naturale” della sua roadmap di innovazione.

“We will see an explosion of digital currencies and the use cases that support them.”@rob_nodl, Director of HEAT at @hashgraph, joined the @Sibos panel on digital currency interoperability alongside @swiftcommunity, @Citi, @bundesbank, @ubyx_.



Let’s continue the conversation… pic.twitter.com/njFwIidfgk — Hedera (@hedera) September 29, 2025

L’ETF cripto su Hedera (HBAR) è più vicino che mai

Durante la tavola rotonda congiunta SEC-CFTC sull’armonizzazione normativa, Paul Atkins ha definito oggi “un punto di svolta per i mercati finanziari statunitensi” e ha osservato che:

“Per anni, la SEC e la CFTC hanno lavorato in modo isolato, a volte in contrasto tra loro. Ora stiamo aprendo una strada unificata per il futuro”.

Elenco date di approvazione degli ETF – Fonte: Gilmore Estates su X

Un quadro coordinato come questo potrebbe finalmente portare a una supervisione più chiara sia delle criptovalute che delle risorse digitali, oltre che dei mercati tradizionali.

Il momento è cruciale, poiché l’ETF HBAR di Canary sta per raggiungere la scadenza finale fissata dalla SEC. Gli analisti di Bloomberg ritengono che le probabilità siano elevate, con oltre l’80% di possibilità di approvazione per gli ETF sulle criptovalute.

Previsione del prezzo di HBAR: quando raggiungeremo 1 dollaro?

Dopo il forte calo della settimana scorsa, Hedera (HBAR) ha registrato un andamento laterale attestandosi attualmente intorno a 0,219 dollari. Il grafico mostra che è bloccato in un intervallo ristretto tra il supporto di 0,211 dollari e la resistenza di 0,226 dollari.

Questa zona ha agito come una trappola, con gli acquirenti che difendono la banda inferiore mentre i venditori intervengono sulla linea superiore, creando ripetuti rifiuti. Per ora, si tratta di una battaglia di consolidamento piuttosto che di tendenza.

Grafico del prezzo di Hedera (HBAR) – Fonte: TradingView

L’indice RSI si attesta vicino a 61, mostrando un certo slancio di recupero, ma il MACD è ancora piatto, riflettendo l’indecisione. Una netta rottura al di sopra di 0,226 dollari consentirebbe al token HBAR di spingersi verso 0,25-0,26 dollari, mentre una perdita del supporto a 0,211 dollari potrebbe riportarlo rapidamente a 0,205 dollari o addirittura a 0,19 dollari.

Il motivo per cui Hedera è rimasto bloccato in questo intervallo è che i trader stanno aspettando una conferma dopo il recente crollo. I grandi operatori non si stanno ancora impegnando da nessuna delle due parti, quindi il prezzo oscilla tra le zone di liquidità a breve termine. Fino a quando non si verificherà un picco di volume o un breakout, HBAR rimarrà probabilmente intrappolato in questo canale laterale.

Scopri il primo Bitcoin Layer 2: potrebbe superare Hedera?

Bitcoin Hyper (HYPER) si posiziona come qualcosa di più di un semplice meme, presentandosi come il primo vero Bitcoin Layer 2. La sua prevendita ha già raccolto più di 19,3 milioni di dollari e il momentum continua a crescere. Il mix di fascino meme e utilità reale è ciò che lo distingue, attirando sia i degens che i massimalisti hardcore di Bitcoin.

A sostegno dell’hype, la dApp Bitcoin Hyper offre transazioni veloci e fluide senza ritardi. Costruita su Solana, gestisce il ridimensionamento anche sotto carico pesante. Inoltre, un ponte trustless consente agli utenti di coniare wrapped Bitcoin 1:1 su Layer 2, mantenendo BTC sicuro e offrendo ai possessori un nuovo vantaggio.

Al momento, il token HYPER viene scambiato a soli 0,013005 dollari, con uno staking che offre un enorme APY del 61%. Per partecipare alla prevendita basta visitare il sito di Bitcoin Hyper, collegare il wallet e acquistare i token HYPER utilizzando ETH, USDT, BNB o anche una carta di credito.

Per rimanere aggiornati sul progetto, basta entrare in contatto con la comunità Bitcoin Hyper su Telegram e X (Twitter)