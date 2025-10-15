Previsione prezzo: Ethereum può riprendere la corsa?

I forti deflussi dagli ETF spot stanno frenando la ripresa di Ethereum, con 428 milioni di dollari in uscita solo lunedì.

condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 15, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ethereum continua a rimanere sotto pressione dopo i forti deflussi registrati dai principali ETF Spot basati sull’altcoin.

Secondo i dati della piattaforma di SosoValue, lunedì gli investitori hanno venduto circa 428 milioni di dollari in posizioni Ethereum tramite i fondi spot. È stato il deflusso più forte da inizio agosto.

A guidare gli outflow è stato l’ETF di BlackRock, iShares Ethereum Trust (noto col ticker ETHA), con circa 310 milioni di dollari.

Deflussi record dagli ETF spot su Ethereum. Fonte: SosoValue

Ethereum potrebbe riprendersi?

Continuano i segnali di debolezza per Ethereum. Nel grafico giornaliero, la seconda crypto per market cap resta sotto un’importante resistenza che corrisponde al SuperTrend, che al momento si trova intorno ai 4.560 dollari.

Si tratta di un indicatore tecnico che segue l’andamento del mercato e cambia posizione in base alla volatilità. Quando la linea si trova sopra l’asset, indica un trend ribassista; quando è sotto, segnala una fase rialzista.

Oggi la linea si trova sopra l’altcoin, segno che la pressione di vendita è ancora forte. I ribassisti stanno mantenendo il controllo, mentre i compratori faticano a invertire il trend.



Se la pressione di vendita dovesse persistere, Ethereum potrebbe scendere di nuovo verso i 3.600 dollari. Sfondato anche quel livello, potrebbe dirigersi verso la soglia dei 3.200 dollari.

Entrambi i livelli sono stati dei supporti per l’asset da inizio anno, quando gli acquirenti sono diventati attivi.

Analisi del prezzo di Ethereum. Fonte: TradingView

Un aumento della domanda o un ritorno degli afflussi negli ETF spot potrebbe dare una nuova spinta all’altcoin e invertire la tendenza. In questo scenario, Ethereum potrebbe recuperare e arrivare fino a 4.200 dollari.

Per ora, però, l’interesse istituzionale è in calo e il mercato spot è fermo ai margini. Senza nuovi afflussi o un aumento dei volumi, il potenziale di rialzo per ETH resta limitato.

Alternativa a Ethereum

Visto l’andamento di Ethereum, molti investitori stanno puntando sui progetti in prevendita. Una di queste è Maxi Doge. La sua presale ha già raccolto 3,6 milioni di dollari in poco tempo.

Maxi Doge è una nuova meme coin ERC-20 che si rivolge a una community di trader amante del rischio che sono in cerca di guadagni esplosivi. I titolari possono mettere in staking $MAXI fin da subito per ottenere un rendimento passivo. Al momento l’APY è del 84%, ma diminuirà man mano che aumenteranno gli utenti.

La supply totale è di 150,24 miliardi di token, di cui il 25% è destinato al “Maxi Fund”, un fondo per marketing e partnership.

Per partecipare, basta visitare il sito ufficiale di Maxi Doge, collegare il wallet (come Best Wallet) e comprare $MAXI con ETH, USDT, BNB, USDC. È possibile seguire la guida passo passo.