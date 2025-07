Previsione prezzo Ethereum: ETH riuscirà a spingersi verso i $3.200?

Ethereum ha superato i 3.000 dollari dopo settimane di consolidamento. Il trend rialzista reggerà o è in arrivo una correzione?

Ethereum ha superato brevemente la soglia psicologica dei 3.000 dollari, per poi ritracciare. Nonostante il calo nel grafico giornaliero, l’asset è ancora sopra le medie mobili a 9 e 21 giorni. L’RSI a 72 segnala una domanda forte, anche se il mercato sta rallentando nel breve termine.

ETH ha formato un nuovo supporto dopo settimane di accumulo

Nelle ultime settimane, Ethereum si è mosso lateralmente tra 2.730 e 2.815 dollari. Un’area di accumulo dove i rialzisti hanno costruito posizioni. Ora che l’asset crypto ha superato quel range, la zona è diventata un supporto. Finché l’altcoin si mantiene sopra i 2.815 dollari, il controllo resta agli acquirenti.

Sul grafico relativo a 1 ora, l’asset sta scambiando intorno ai 3.000 dollari. L’RSI è sceso a 49, segnalando un rallentamento dopo il recente rialzo.

Grafico del valore di Ethereum. Fonte: TradingView

L’asset si muove vicino alle medie mobili a 9 e 21 giorni, mostrando incertezza nel breve termine. Ma i recenti crossover rialzisti indicano che i compratori sono attivi anche durante i ribassi.

Ethereum: il prossimo obiettivo è la soglia dei $3.200?

Se Ethereum riuscisse a recuperare i 3.000 dollari, il prossimo obiettivo tecnico sarà 3.200 dollari, una resistenza chiave per l’asset. A sostenere il movimento potrebbero essere nuovi flussi istituzionali e la ripresa del resto del mercato.

L’RSI in zona ipercomprato, però, lascia spazio a un possibile consolidamento o a una leggera correzione prima di un nuovo slancio.

Grafico del valore di ETH. Fonte: TradingView

Se l’asset dovesse rimanere sotto i 3.000 dollari, i supporti da tenere d’occhio sono a 2.815 e 2.730 dollari. Finché Ethereum si manterrà sopra questi livelli, il trend rialzista resterà intatto.

L’interesse istituzionale per Ethereum rimane elevato

Intanto i grandi investitori istituzionali restano ottimisti su Ethereum. Secondo i dati di Farside, gli ETF spot statunitensi sull’altcoin hanno registrato afflussi per oltre 259 milioni di dollari.

Inoltre, sempre più aziende stanno puntando su Ethereum come riserva di valore. Per esempio SharpLink Gaming detiene oltre 205.000 ETH (circa 615 milioni di dollari). E non è sola: anche Bit Digital ha annunciato che vuole acquistare ETH per un valore di 67,3 milioni di dollari.

L’interesse cresce su più fronti: Ethereum continua ad attirare l’attenzione di aziende, istituzioni e persino di Wall Street.

I token dell’ecosistema di Ethereum potrebbero beneficiare del prossimo rally

La seconda crypto potrebbe registrare un altro rally e anche i token del suo ecosistema potrebbero beneficiarne. Tra questi c’è $BEST, il token nativo di Best Wallet, un nuovo wallet self-custodial che permette di gestire diversi asset crypto.

La sua interfaccia è semplice e intuitiva. Inoltre, nell’app sono integrate diverse funzionalità che la distinguono dagli altri wallet, come Best Dex, un aggregatore decentralizzato basato sulla tecnologia di Rubic che individua le tariffe migliori per gli swap.

Il token nativo $BEST offre ai suoi titolari vantaggi esclusivi: sconti sulle fees nell’ecosistema di Best Wallet e ricompense maggiori dallo staking. Inoltre sblocca diverse funzioni, come “Upcoming Tokens”, che raccoglie le prevendite crypto più promettenti selezionate dal team di sviluppo.

Al momento il token è in prevendita. Gli utenti di Best Wallet lo possono comprare direttamente nell’app. Altrimenti è possibile collegare il proprio wallet al sito ufficiale e utilizzare ETH, BNB o USDT.

Finora la presale ha raccolto 13,8 milioni di dollari. Per restare aggiornati sulle ultime novità del progetto, è possibile seguire i canali su X e Telegram.