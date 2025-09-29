Previsione prezzo Ethereum: balene comprano ETH per $1,73 miliardi

Oggi Ethereum è salito del 2,4% a 4.110 dollari. Questo, insieme ai grandi acquisti delle balene, suscita aspettative positive e riaccende le speranze di una ripresa dell'altseason a ottobre.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel corso del mese di settembre Ethereum ha subito un forte calo, registrando una perdita del -6,45%, adesso le balene cripto stanno approfittando di questa rara occasione per acquistare ETH a prezzo scontato. Dati recenti mostrano infatti che la scorsa settimana, in soli 3 giorni, le balene hanno acquistato Ethereum per un ammontare di oltre 1,73 miliardi di dollari.

Oggi il prezzo di Ethereum è salito del 2,4% a 4.110 dollari, il che suscita aspettative positive per i prossimi mesi e riaccende le speranze di una ripresa dell’altseason a ottobre.

Le balene acquistano Ethereum per 1,73 miliardi di dollari e creano una carenza sugli exchange

Questo fine settimana, la nota piattaforma di analisi blockchain Lookonchain ha comunicato che 16 wallet di balene cripto hanno ricevuto 431.018 ETH in 3 giorni, per un valore di circa 1,73 miliardi di dollari. Le transazioni verso questi wallet provenivano da Kraken, Galaxy Digital, BitGo, OKX, Falcon e altri ancora.

Ma mentre le balene al dettaglio sembrano fare incetta, l’ETF spot Ethereum non sta andando altrettanto bene. Infatti, ha registrato un deflusso di quasi 800 milioni di dollari nella scorsa settimana. Questo rimane un fattore ribassista per ETH, anche se le balene stanno più che compensando la pressione.

Inoltre, i dati di Glassnode mostrano che il numero di token ETH disponibili sugli exchange ha raggiunto il livello più basso dal 2016. Allora erano disponibili circa 31 milioni di token, mentre oggi sono il 52% in meno, ovvero 14,8 milioni.

I token ETH ritirati dagli exchange vengono in genere conservati più a lungo o utilizzati on-chain per investire nei progetti DeFi, nello staking e nelle migliori crypto presale. Questo mette sotto pressione anche lo stock disponibile sugli exchange e questa scarsità può avere un impatto positivo sul prezzo di Ethereum.

Analista cripto: le posizioni short su Ethereum vengono chiuse in massa

L’analista cripto Ted afferma che oggi Ethereum sta salendo principalmente a causa della chiusura delle posizioni short. Questo sembra essere il caso anche per altre criptovalute famose, come Bitcoin.

I trader che contavano su ulteriori ribassi hanno aperto posizioni corte. Ma ora che sembra che il mercato non subirà ulteriori ribassi nel breve termine, i trader hanno chiuso le loro posizioni, creando una pressione al rialzo. Lo si può vedere anche dal rapporto long/short, che dall’inizio della mattinata è salito vertiginosamente.

$ETH had a pump today, but mostly due to short positions getting closed.



For more upside, Ethereum needs to reclaim the $4,250 level.



If ETH fails to reclaim, it could drop towards the $3,600-$3,800 support level. pic.twitter.com/CT3UpRUHYs — Ted (@TedPillows) September 29, 2025

Il fatto che il prezzo stia salendo a causa delle posizioni corte chiuse suggerisce che ulteriori aumenti potrebbero essere difficili nel breve termine. Ted afferma quindi che Ethereum deve risalire a 4.250 dollari per ottenere un ulteriore rialzo. Se questo non dovesse avvenire, potremmo assistere a un afflusso di nuove posizioni corte e a un possibile calo verso i 3.800 dollari.

Cosa farà Ethereum?

Durante la notte il prezzo di Ethereum (ETH) è salito, ma da allora non è riuscito a procedere oltre. Il superamento della resistenza a 4.250 dollari è quindi fondamentale per ulteriori aumenti del prezzo. Appena sopra questa resistenza si trova la media mobile a 30 giorni (linea gialla) di Ethereum, a 4.346 dollari, se ETH riuscirà a superare anche questo livello si parlerà chiaramente di una ripresa e forse dell’inizio di un nuovo trend rialzista.

Al ribasso, la più grande altcoin ha un supporto cruciale al livello psicologico di 4.000 dollari. Se lo perde di nuovo, potrebbe seguire un calo verso 3.800 dollari e persino 3.600 dollari. In questo caso, le altcoin più piccole potrebbero registrare un calo ancora maggiore rispetto alla settimana scorsa.

Gli investitori in criptovalute rimangono scettici sul rialzo di ETH, con il suo Relative Strength Index (RSI) ancora a 42, appena sopra il livello di ipervenduto. Solo dopo un recupero sopra il livello neutro di 50 sarà chiaro che i rialzisti stanno riprendendo il controllo e che ETH può continuare a salire. Fino ad allora, rimane piuttosto rischioso acquistare Ethereum e mantenerlo a breve termine.

Ma con ottobre alle porte, potremmo assistere all’inizio di un nuovo periodo rialzista. Storicamente, il quarto trimestre è il migliore per le criptovalute, con un aumento medio dell’80% per Bitcoin e del 23% per Ethereum. In una nuova stagione delle altcoin, Ethereum potrebbe salire verso i 6.000 dollari, consentendo ad altre altcoin di crescere in modo parabolico.