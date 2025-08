Previsione prezzo ENA: attesa un’inversione del trend con un obiettivo di $2

Il token ENA sta mostrando segnali positivi e gli analisti prevedono che presto potrebbe segnare nuovi massimi.

Cresce l’interesse per Ethena (ENA), piattaforma che offre rendimento onchain tramite la stablecoin sintetica USDe. Il token ENA sta mostrando segnali positivi e gli analisti prevedono che presto potrebbe verificarsi un’inversione di tendenza.

L’afflusso di capitali, la pressione di vendita in calo e le configurazioni tecniche rialziste indicano che il token ENA potrebbe presto recuperare i massimi, superando 1,20 dollari e persino 1,86 dollari nelle prossime settimane.

A rafforzare il momentum sono anche i 34 milioni di dollari investiti da BlackRock e il piano di Ethena di destinare 500 milioni in titoli del Tesoro tokenizzati.

ENA toccherà nuovi massimi nei prossimi giorni?

Ethena (ENA) sta mostrando i segnali tipici di un breakout da manuale. Il token ha rotto il canale discendente e ha ripreso slancio con forza dai supporti chiave di Fibonacci, nel range dei 0,55 dollari.

Molti analisti hanno fissato target tra 1,20 dollari e 1,50 dollari, ma le previsioni più bullish stimano un nuovo massimo oltre i 2 dollari. L’indicatore Relative Strength Index (RSI) e anche il MACD confermano le divergenze rialziste, mentre i supporti tra 0,30 dollari e 0,45 dollari hanno tenuto per tutto luglio, suggerendo possibili movimenti al rialzo.

Anche il fatto che la media mobile esponenziale (EMA) e quella semplice (SMA) a 200 giorni agiscano come un supporto per l’asset, in linea con il livello di Fibonacci a 0,42 dollari (0,618), rafforza l’idea che il trend positivo possa continuare.

Grafico del valore di ENA. Fonte: TradingView

Inoltre, sul fronte on-chain, sono stati ritirati dagli exchange oltre 1,07 miliardi di ENA, riducendo la pressione di vendita. Le balene hanno aumentato le posizioni dell’8,15% in una settimana, investendo 1,87 milioni di dollari in ENA.

Il quadro dei fondamentali è altrettanto forte: Ethena prevede di allocare 500 milioni di dollari in titoli del Tesoro tokenizzati, mentre BlackRock ha investito 34 milioni, dando ulteriore credibilità al progetto. Il Total Value Locked (TVL) ha toccato 7,72 miliardi di dollari, in crescita del 40% a luglio, portando Ethena all’ottavo posto tra i protocolli DeFi.

Ethena's TVL has increased by 50% in the last 30 days, exceeding $8 billion https://t.co/IyVL29S9rl pic.twitter.com/ZUeIPIEEiD — PropulsionPoint Capital (@propulsionpoint) July 31, 2025

Non è solo un aumento di prezzo, ma una crescita sostenuta da basi solide e da un forte interesse del mercato. Nulla è scontato, ma se ENA rompesse la resistenza, potrebbe iniziare un forte rally.

L’attenzione è anche su Bitcoin Hyper

Gli investitori stanno anche considerando un nuovo progetto: Bitcoin Hyper, un nuovo layer 2 basato sulla blockchain di Bitcoin che punta a superare i limiti della mainnet.

Offre transazioni più veloci, commissioni ridotte e introduce gli smart contract grazie alle ZK-proofs e all’integrazione con la Solana Virtual Machine (SVM).

Gli utenti possono fare staking, partecipare alla governance e ottenere ricompense tramite il token nativo $HYPER, attualmente in prevendita.

Il progetto ha già raccolto più di 6 milioni di dollari. Il token $HYPER è disponibile al prezzo di 0,012475 dollari e lo staking offre un APY del 166%.

Per rimanere aggiornati, è possibile far parte della community su X e Telegram.