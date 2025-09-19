Previsione prezzo Dogecoin – Il Supertrend indica i prossimi movimenti

Il prezzo di Dogecoin è vicino alla resistenza di 0,32 dollari. Il Supertrend a 3 mesi potrebbe determinare un'inversione di tendenza in caso di breakout.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di Dogecoin (DOGE) sta oscillando intorno a 0,28 dollari e si avvicina nuovamente alla resistenza di 0,32 dollari. Questo livello ha resistito più volte dal 2021, rendendo impossibili i precedenti tentativi di superamento.

Adesso, però, questa resistenza coincide con un segnale dell’indicatore Supertrend a 3 mesi. Questo strumento tecnico passa da ribassista a rialzista non appena il prezzo chiude in modo convincente al di sopra di un determinato livello. Cosa farà DOGE in questo frangente?

Il prezzo di DOGE testa lo stesso livello da anni

Dal picco del 2021, il prezzo di DOGE ha ripetutamente toccato 0,32 dollari. Ogni volta, i ribassisti hanno preso il controllo, facendo ricadere il prezzo in un lungo consolidamento.

Secondo il cryptoanalista Surf, questo pattern ha un significato particolare. Quando il prezzo di DOGE chiude sopra i 0,32 dollari sul grafico a 3 mesi, il Supertrend può cambiare direzione. In passato, un tale cambiamento ha spesso portato a forti movimenti al rialzo. I trader lo considerano quindi un segnale importante che la tendenza a lungo termine potrebbe ribaltarsi.

Il volume e le candele DOGE mostrano tensione

Sul grafico del prezzo di Dogecoin, si può vedere che ogni rimbalzo dai livelli più bassi si è ripetutamente arenato intorno a 0,28 dollari. Tuttavia, i dati sul volume DOGE dipingono un quadro diverso rispetto al passato. Ci sono periodi in cui i rialzisti sembrano più attivi, il che potrebbe indicare una preparazione a un nuovo movimento di prezzo.

Le candele intorno alla resistenza mostrano che rialzisti e ribassisti si alternano. Per un vero cambiamento non è sufficiente un breve breakout del prezzo di DOGE. La svolta arriverà solo quando il prezzo di Dogecoin riuscirà a mantenersi per diverse settimane su livelli superiori a 0,32 dollari.

Grafico del prezzo di Dogecoin con la metrica del Supertrend dal 2021 a oggi – Fonte: TradingView

Un serio candidato per i trader di momentum

Se il prezzo di Dogecoin riuscisse effettivamente a consolidarsi sopra 0,32 dollari, questo non rappresenterebbe soltanto una svolta tecnica, ma costituirebbe anche un punto di svolta psicologico per molti trader.

La combinazione di volume in aumento e volatilità in calo potrebbe dare il via a un più ampio cambiamento di tendenza. In questo scenario, DOGE passerebbe dall’essere una meme coin capricciosa al diventare un serio candidato per i trader di momentum.

