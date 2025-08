Previsione prezzo Dogecoin: i segnali tecnici indicano un rialzo del 70%

Dogecoin frena a 0,20 dollari, ma l’RSI vicino a quota 30 riaccende le speranze per un nuovo rally.

Luglio è stato un mese di forti rialzi per Dogecoin, ma nei primi giorni di agosto c’è stata un’inversione di tendenza. Ora, la meme coin sta vivendo un rallentamento, insieme al resto del mercato, e i ribassisti sembrano aver ripreso il controllo.

Sono presenti però dei segnali incoraggianti. Il calo ha spinto l’indicatore RSI, relativo al grafico a 4 ore, verso un livello che in passato ha preceduto un’impennata.

L’ultima volta che l’RSI di Dogecoin è sceso sotto quota 30, a giugno 2025, si è verificata una rapida impennata dell’asset del 70%.

Attualmente, Dogecoin è sotto pressione ribassista e si sta muovendo intorno ai 0,20 dollari, dopo aver sfiorato livelli di resistenza importanti. Ma secondo gli esperti questa potrebbe essere solo una pausa temporanea prima di una nuova corsa verso l’alto.

Dogecoin potrebbe ripetere il rally del 70% già visto a giugno

Secondo un’analisi condivisa dall’analista di criptovalute KrissPax, nel grafico dell’indicatore RSI relativo a 4 ore, emerge un dato molto significativo: il livello RSI si sta avvicinando velocemente al valore di 30, un punto critico che in passato ha già innescato importanti movimenti rialzisti.

Analisi del prezzo di Dogecoin. Fonte: KrissPax/X

A giugno il crollo dell’RSI sotto quota 30 aveva spinto Dogecoin a registrare un’impennata del 70%. Oggi gli investitori sperano in un bis.

Se dovesse ripetersi lo stesso scenario, potremmo assistere a un nuovo rally verso 0,34 dollari, consolidando ulteriormente la posizione di Dogecoin tra le criptovalute più volatili e redditizie del mercato.

Secondo l’analisi tecnica di KrissPax, Dogecoin sta mostrando segnali di forza nonostante la recente pressione ribassista. Il punto fondamentale da considerare è il concetto di “minimo crescente”: a giugno, quando l’RSI sul grafico relativo a 4 ore scese sotto quota 30, Dogecoin era di circa 0,14 dollari.

Questa volta, con l’RSI in avvicinamento al medesimo livello, l’asset si trova intorno a 0,20 dollari, indicando chiaramente un trend di fondo rialzista.

I “minimi crescenti” sono un segnale positivo: indicano che, anche nelle fasi ribassiste, il mercato tende a mantenere un livello di prezzo più alto rispetto al passato. Storicamente, questa dinamica è spesso seguita da massimi crescenti che portano l’asset verso nuovi picchi, come confermato anche dall’andamento recente del mercato crypto.

Se Dogecoin replicasse l’ultimo rally del 70%, potrebbe puntare rapidamente a 0,34 dollari. Resterebbe comunque oltre il 50% sotto il massimo storico di 0,74 dollari.

Agosto, storicamente debole per Dogecoin, potrebbe sorprendere. Un recupero in controtendenza potrebbe consolidare ulteriormente la fiducia degli investitori nella meme coin.

Grafico del valore di DOGE. Fonte: CoinMarketCap

Maxi Doge esplode sul mercato: raccolti oltre 350.000 dollari in pochi giorni

Nel frattempo, mentre Dogecoin cerca una ripresa tecnica, nel segmento delle meme coin sta emergendo un nuovo progetto: Maxi Doge. Questa criptovaluta si distingue immediatamente per l’approccio ironico e aggressivo al marketing, proponendo una mascotte unica, un cane palestrato amante della Red Bull e spinto da una leva finanziaria di 1000x.

Il successo immediato di Maxi Doge si è manifestato con la raccolta di oltre 355.000 dollari in poche ore dall’apertura della prevendita. Al momento il token è disponibile al prezzo di 0.0002505 dollari. Tutto questo è stato possibile anche grazie all’attività della community crypto, che hanno parlato del progetto in diversi video e post presenti in rete.



Maxi Doge integra gamification e staking ad alto rendimento, offrendo agli holder un impressionante APY del 732%, che si rivela un punto di grande attrattiva per gli investitori a caccia di nuovi progetti potenzialmente molto redditizi.



Per partecipare alla prevendita di Maxi Doge è sufficiente andare sul sito ufficiale del progetto, collegare un wallet compatibile, come Best Wallet, e pagare con ETH, BNB, USDT, USDC o carta bancaria.