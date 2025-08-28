Previsione prezzo BNB: l’analisi tecnica del prossimo movimento di Binance Coin

Il prezzo di BNB ha raggiunto un nuovo massimo storico nel 2024 e, da allora, continua a mantenersi sostanzialmente stabile. È una delle grandi criptovalute, di cui però pochi parlano, un po’ come se si muovesse “in modalità stealth” mentre continua a registrare un andamento positivo. Ma che cosa significa questo silenzio?

L’intera community di BNB appare in una fase di consolidamento, come se fosse “in pausa”, in attesa di un nuovo impulso che possa spingere il mercato verso nuovi livelli. Recentemente il prezzo di BNB ha toccato i 900$, un traguardo significativo che indica forza e interesse da parte degli investitori. Diversi analisti ritengono realistico un target di breve termine tra i 940 e i 950$, suggerendo che il token potrebbe prepararsi a un’ulteriore spinta al rialzo, soprattutto se le condizioni di mercato e i volumi di scambio manterranno la loro intensità.

Questo scenario lascia intendere che BNB potrebbe essere pronto a consolidare la sua posizione tra le criptovalute a maggiore capitalizzazione e a catturare nuovamente l’attenzione della community globale.

Analisi del prezzo di BNB

BNB si è affermato come il primo protagonista Layer 1 di questa alt-season, registrando una chiusura decisiva al di sopra del suo precedente massimo storico e superando ETH… con un vantaggio temporale di un anno. Questo posizionamento anticipato lo rende un indicatore interessante delle dinamiche del mercato delle altcoin, mostrando una forza relativa notevole rispetto ad altre L1 consolidate.

Al momento, non è ancora chiaro se BNB continuerà a sovraperformare Ethereum, nonostante il vantaggio iniziale. Tuttavia, questo rimane uno scenario plausibile da monitorare, soprattutto considerando l’interesse crescente della community e i volumi di trading sostenuti.

Procediamo ora con un’analisi più dettagliata del grafico di BNB, per identificare i pattern rialzisti e le possibili zone di supporto e resistenza che potrebbero guidare i prossimi movimenti del prezzo.

Iniziamo con il timeframe settimanale. La formazione a Diamante vista nel corso del mese di maggio si è sviluppata – un esito piuttosto raro – come un pattern di continuazione. L’RSI non è ancora in area di ipercomprato e si trova attualmente allo stesso livello di inizio 2024, prima del pump. Vedremo dunque un’altra corsa al rialzo significativa?

Passando al grafico giornaliero, osserviamo l’inizio di una struttura rialzista, caratterizzata da due massimi crescenti e un minimo crescente. Considerando la divergenza ribassista nascosta nell’RSI, è previsto un certo ritracciamento.

Analizzando il timeframe a 4 ore, emergono due possibili scenari rialzisti per BNB. Il primo ipotizza una crescita diretta verso nuovi massimi storici, mentre il secondo prevede un ritracciamento: in questo caso, il mercato potrebbe offrire l’opportunità di aprire una posizione short al retest del blocco d’ordine. L’obiettivo principale in entrambi i casi è rappresentato dalla zona di liquidità compresa tra i massimi storici del 2022 e del 2024.

In conclusione, BNB è destinato probabilmente a entrare nei libri di storia delle criptovalute con un valore a quattro cifre. L’unica domanda è: quando ci riuscirà? Potrebbe essere prima di quando si creda…

