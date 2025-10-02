Previsione prezzo: $100 miliardi in ETF potrebbero inondare XRP: target $10?
Gli analisti di mercato stimano che le richieste di ETF spot su XRP possano generare fino a 100 miliardi di dollari di afflussi, aumentando l’ottimismo sulle previsioni del prezzo del token di Ripple per i mesi a venire.
La SEC deve dare una risposta ai sei emittenti di ETF spot su XRP, con la scadenza finale per le decisioni fissata nella seconda metà di ottobre. La lineup spazia da fondi spot tradizionali a prodotti a leva e short, con asset proposti sotto gestione che vanno da milioni a oltre 100 miliardi di dollari.
Sebbene queste cifre non rappresentino afflussi garantiti, riflettono la scala della domanda che potrebbe essere sbloccata man mano che i canali TradFi si aprono a XRP, soprattutto con l’intensificarsi del contesto macroeconomico negli Stati Uniti.
Con l’inflazione vicina all’obiettivo del 2% della Fed, crescono le speranze di un ulteriore allentamento dei tassi di interesse, con il potenziale di stimolare nuova domanda per asset a rischio come XRP.
La nuova domanda da ETF potrebbe spingere XRP oltre i $10?
Questi potenziali afflussi di capitale potrebbero dare a XRP lo slancio necessario per completare il breakout di un pattern grafico noto come “cup-and-handle”, formato in circa 10 mesi e ora prossimo al suo apice.
Nella parte inferiore del manico del pattern si è sviluppato un triplo minimo intorno a 2,70 dollari, una struttura tecnica considerata molto affidabile per indicare inversioni rialziste. Questo significa che il recente rimbalzo del prezzo non è casuale: rappresenta probabilmente l’inizio di un movimento di breakout verso l’alto, con il pattern pronto a liberare tutto il suo potenziale di crescita.
Gli indicatori di momentum confermano questa prospettiva. L’RSI ha riconquistato la linea neutra, segnalando che i compratori stanno guidando il movimento attuale del mercato.
L’istogramma MACD mostra un potenziale cambiamento di tendenza simile, sul punto di un golden cross sopra la linea del segnale. Questo setup sul grafico giornaliero suggerisce che il rimbalzo recente potrebbe innescare un trend rialzista più ampio.
La soglia chiave per un breakout confermato si trova intorno a 3,60 dollari. Una volta trasformata in supporto, la pattern a “cup-and-handle” potrà realizzare il pieno slancio del breakout. Mentre afflussi per 100 miliardi di dollari rappresenterebbero solo un aumento del 56%, il pattern mira a un movimento molto più ampio del 165%, fino a 7,50 dollari.
Con i tagli dei tassi d’interesse statunitensi che alimentano la domanda nei mercati di investimento USA e una maggiore esposizione TradFi, un proseguimento della bull run fino al 2026 potrebbe estendersi fino a 15 dollari, generando un guadagno del 430%.
