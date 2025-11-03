Previsione Bitcoin: i rischi dell’avanzare della tecnologia quantistica

Il calcolo quantistico potrebbe rappresentare una sfida per Bitcoin: “Q-Day” e psicologia dei mercati potrebbero influenzarne l'andamento.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La più grande minaccia a lungo termine per Bitcoin potrebbe non arrivare da governi o normative repressive, ma proprio dal calcolo quantistico.

I recenti progressi di grandi centri di ricerca come Google, IBM e Caltech hanno riacceso il dibattito su un possibile “Q-Day”, ovvero il momento in cui i computer quantistici avranno abbastanza potenza per violare gli algoritmi crittografici che proteggono Bitcoin e altre blockchain.

Minacce quantistiche e psicologia di mercato

Il “Q-Day” indica un ipotetico punto in cui i sistemi quantistici riusciranno a compromettere la crittografia a curve ellittiche, che è alla base delle firme digitali di Bitcoin. Anche se questo scenario potrebbe essere ancora lontano nel tempo, già la sola prospettiva di tali progressi potrebbe scatenare il panico molto prima che la tecnologia rappresenti una minaccia reale.

Nei mercati crypto, la paura si diffonde più velocemente dei fatti. Anche voci di poco conto possono innescare liquidazioni su larga scala.

All’inizio del mese, un ordine di vendita da 50 milioni di dollari ha cancellato per pochi istanti miliardi di capitalizzazione tra le principali coin, prova del fatto che spesso è il sentimento, più che i fondamentali, a guidare la volatilità.

Spesso è la fiducia, e non il codice, a determinare la stabilità del prezzo. Se gli investitori pensano che la crittografia di Bitcoin possa diventare vulnerabile a breve, anche un’allarme infondato potrebbe portare a prelievi di massa e innescare vendite automatiche ancora più rapide di un vero attacco.

Dinamiche di mercato e volatilità di Bitcoin

L’andamento del trading di quest’anno ha già mostrato quanto gli shock esterni possano scuotere i mercati.

A ottobre, un semplice annuncio di politica estera ha fatto svanire 19 miliardi di dollari in posizioni crypto, spingendo per un attimo Bitcoin sotto i 102.000 dollari. Questo episodio ha evidenziato quanto l’asset sia sensibile alle reazioni dettate dalla paura.

Fonte TradingView

In uno scenario simile di “terrore quantistico”, il panico potrebbe portare a forti vendite impulsive, seguite da rimbalzi rapidi una volta che la situazione si stabilizza.

La soluzione di lungo periodo sta nella crittografia post-quantistica, ovvero sistemi di cifratura resistenti agli attacchi dei computer quantistici.

Gli sviluppatori stanno esplorando approcci come la crittografia basata su reticoli, anche se la transizione completa potrebbe richiedere ancora anni.

Analisi tecnica di Bitcoin (BTC/USD) e prospettive di prezzo

Bitcoin (BTC/USD) continua a muoversi all’interno di un triangolo simmetrico, con scambi tra un supporto a 106.300 dollari e una resistenza vicino a 111.700 dollari.

Questa struttura segnala una fase di compressione prima di un possibile breakout deciso. L’RSI si è stabilizzato intorno a 45, mentre la media mobile esponenziale a 50 giorni fornisce un supporto dinamico vicino a 106.000 dollari.

Se i tori superano quota 111.700 dollari, BTC potrebbe puntare verso 116.300 e 119.700 dollari, in linea con i livelli di ritracciamento di Fibonacci. Al contrario, una discesa sotto i 106.000 dollari potrebbe esporre il prezzo a 103.500 o 100.250 dollari, zone dove solitamente si rafforza la domanda di lungo periodo.

Anche se la direzione di breve termine resta incerta, la struttura tecnica di Bitcoin suggerisce ancora una tendenza di fondo positiva. Con la volatilità che si restringe, eventuali correzioni potrebbero offrire opportunità di accumulo.

Se la spinta dovesse tornare, BTC potrebbe rivedere la zona dei 120.000 dollari, confermando la sua capacità di resistere anche di fronte a rischi tecnologici e macroeconomici crescenti.

