Polymarket sfida Truth Predict: chi guiderà il futuro del mercato delle previsioni?

Polymarket sembra inarrestabile in questo momento, ma le cose potrebbero cambiare col lancio di Truth Predict da parte di Donald Trump.

Nel mondo in rapida crescita dei mercati delle previsioni si sta preparando una sfida importante che vede Polymarket opporsi all’impero crypto di Donald Trump.

Sono noti i piani di Polymarket per rientrare nel mercato statunitense entro la fine di novembre. Questo avviene a tre anni dall’uscita forzata dagli Stati Uniti della piattaforma di scommesse alimentata da crypto, dovuta a una stretta normativa voluta dall’amministrazione Biden.

È importante sottolineare che il leader del mercato non sarà subito disponibile in tutto il paese e potrebbe presentarsi in modo diverso rispetto a come lo ricordano gli utenti storici. Secondo alcune fonti, inizialmente l’attenzione sarà rivolta soprattutto alle scommesse sportive, sfruttando la forte domanda di puntate su basket, baseball e football americano.

In questo momento Polymarket si prepara per un ritorno in grande stile. I volumi mensili avevano raggiunto un picco di 2,63 miliardi di dollari a novembre 2024. Ad animare i trader, lo scorso anno erano le scommesse sull’esito delle elezioni presidenziali, per poi calare bruscamente nei mesi successivi.

Da allora la domanda è tornata forte e la piattaforma è vicina a stabilire nuovi record proprio questo mese.

In quel contesto, la forte domanda aveva permesso al CEO di Polymarket, Shayne Coplan, di diventare miliardario partendo da zero. Ora, il ventisettenne ha partecipato a un tavolo di confronto con altri amministratori delegati organizzato dalla SEC e dalla CFTC. Grossi investimenti di capitale hanno inoltre portato la valutazione della piattaforma, dopo i finanziamenti, a raggiungere i 9 miliardi di dollari.

Mettendo insieme questi elementi, è facile comprendere perché molti credano che questa giovane azienda sia inarrestabile. Ma una minaccia importante sta per arrivare.

Un grosso competitor si affaccia sul mercato per la prima volta

Un’altra notizia che ha attirato molta attenzione arriva dalla piattaforma Truth Social di Donald Trump, una delle diverse attività del presidente che hanno iniziato a interessarsi agli asset digitali.

Grazie a una collaborazione con Crypto.com, la società madre del social network, Trump Media & Technology Group, lancerà “Truth Predict”.

Chi conosce già i mercati delle previsioni non ci troverà nulla di diverso: si potrà “reagire in tempo reale agli sviluppi dei principali eventi di attualità”. Il presidente di Trump Media, Devin Nunes, ha definito questo nuovo prodotto un passo avanti, dichiarando:

“Per troppo tempo, le élite globali hanno controllato da vicino questi mercati, con Truth Predict, stiamo democratizzando l’informazione e dando agli americani la possibilità di sfruttare la saggezza collettiva, trasformando la libertà di parola in previsioni concrete.”

Si potrebbe però sostenere che tutto questo sia un po’ troppo banale. All’inizio dell’anno, Donald Trump Jr. è stato nominato consulente sia di Polymarket che del suo rivale Kalshi.

L’arrivo di Truth Predict potrebbe sollevare domande scomode su possibili conflitti di interesse, e senza considerare le implicazioni di un presidente in carica che aiuta a deregolamentare un settore in cui è direttamente coinvolto.

Polymarket contro Truth Predict: chi avrà la meglio?

I dati parziali di ottobre mostrano che Polymarket ha raggiunto 446.000 trader attivi mensili, sfiorando il record di 462.600 registrato a gennaio 2024. Un ritorno sul mercato statunitense potrebbe far crescere ancora questi numeri.

Al contrario, è piuttosto difficile stabilire quanti utenti effettivi abbia Truth Social. Secondo le stime di gennaio 2025, il social network aveva circa 6,3 milioni di utenti attivi. È probabile, però, che molti di questi entrino solo per leggere le ultime dichiarazioni di Donald Trump sugli eventi mondiali, mentre solo una piccola parte sarebbe realmente interessata a scommettere su eventi clou.

Questo porta al tema del riconoscimento del marchio. Polymarket parte avvantaggiata perché è già conosciuta per i mercati delle previsioni. Per Trump Media, questo settore è ancora tutto da esplorare, ma la collaborazione con Crypto.com darà una spinta importante al lancio di Truth Predict.

Dal punto di vista degli investimenti, Polymarket vince grazie a un finanziamento da 2 miliardi di dollari ricevuto da Intercontinental Exchange (ICE), proprietaria della Borsa di New York. Un’iniezione di capitale da parte di un player di spicco della finanza è un segnale molto positivo, senza contare l’entusiasmo per l’arrivo di un nuovo token e di un airdrop.

Infine, bisogna considerare un aspetto importante: i precedenti progetti crypto di Trump non sono andati particolarmente bene.

Dalle collezioni NFT che ritraggono il presidente come un supereroe, fino a una meme coin che porta il suo nome, spesso queste iniziative hanno perso valore pochi mesi dopo il lancio. Per questo motivo, gli utenti potrebbero essere diffidenti nei confronti di Truth Predict e restii a rischiare ancora.