Polygon salva la rete con un hard fork correttivo

L'interruzione di Polygon è dovuta a una singola proposta di validatore “difettosa” che ha separato alcuni nodi Bor/RPC dalla catena, provocando un hard fork, dopo il quale i checkpoint, le milestone e la finalità sono ripresi normalmente.

Autore Aniello Raul Barone



Secondo un rapporto ufficiale sull’incidente pubblicato sulla pagina di stato del progetto, la stabilità della rete Polygon è stata completamente ripristinata dopo che un bug software ha interrotto la finalizzazione delle milestone e costretto alcuni nodi a disconnettersi.

Il problema è iniziato nella mattinata di mercoledì 10 settembre, quando un bug che ha colpito Bor, il produttore di blocchi di Polygon, ed Erigon, il suo livello di accesso ai dati, ha causato interruzioni in alcune parti dell’ecosistema.

Mentre la blockchain stessa continuava a produrre blocchi, alcuni servizi RPC (Remote Procedure Call) e validatori si sono interrotti, costringendo i provider a tornare all’ultimo blocco finalizzato e a risincronizzarsi.

Polygon esegue un hard fork di emergenza per risolvere il bug di finalizzazione

Gli ingegneri di Polygon hanno confermato che il bug impediva il progresso dei nodi in determinate configurazioni, anche se il riavvio dei nodi interessati ha risolto il problema per diversi validatori e provider RPC.

Durante l’interruzione, per più di cinque ore il block explorer della rete, Polygonscan, non ha mostrato aggiornamenti dei blocchi. Polygon ha poi spiegato che i nodi di Polygonscan si erano interrotti dopo una milestone difettosa prodotto da Heimdall, il motore di consenso del progetto.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che il team stava lavorando con Polygonscan per passare a nodi funzionanti che non si erano interrotti, sottolineando che la produzione di blocchi rimaneva attiva.

Condividendo un link alternativo dove era possibile monitorare la produzione di blocchi in tempo reale, il team ha dichiarato:

“La finalità del checkpoint funzionerà come previsto entro 15 minuti”.

🔻 Polygon PoS network faces 10-15 minute transaction delays from a node bug as protocols suspend operations and POL drops 3.42%.#Polygon #POShttps://t.co/4o0TzV7qVH — Cryptonews.com (@cryptonews) September 10, 2025

L’analisi ha rivelato che il problema derivava dal gadget di finalità di Heimdall, responsabile della produzione di milestone ogni pochi secondi.

Sebbene i checkpoint su Ethereum continuassero a essere pubblicati ogni 20 minuti, le milestone, che forniscono una finalità più rapida e deterministica, non venivano elaborate. Questo ha causato un ritardo nella finalità locale rapida, anche se la catena principale continuava ad aggiungere blocchi.

Per risolvere il problema, Polygon ha lanciato aggiornamenti di emergenza: Bor versione 2.2.11-beta2 e Heimdall versione 0.3.1, quest’ultima richiedeva un hard fork. L’aggiornamento, eseguito alle 15:00 UTC (17:00 ora italiana), ha eliminato la milestone difettosa cancellandola dai database dei nodi.

Polygon ha confermato poco dopo che l’hard fork era stato completato con successo e che le milestone e i checkpoint stavano nuovamente finalizzando normalmente.

Fonte: Polygonscan

In una dichiarazione pubblicata su X, il team di Polygon ha scritto:

“L’hard fork è stato completato con successo e le milestone vengono ora elaborate normalmente insieme alla sincronizzazione dello stato. I checkpoint stanno procedendo e la finalizzazione del consenso è stata completamente ripristinata su Polygon PoS”.

UPDATE:



The hard fork has been successfully completed, and milestones are now processing normally along with state sync. Checkpoints are going through and consensus finalization has been fully restored on Polygon PoS.



We will continue to monitor the network closely to ensure… https://t.co/UwiAYdcKXu — Polygon Foundation (@0xPolygonFdn) September 10, 2025

Il co-fondatore e CEO della Polygon Foundation, Sandeep Nailwal, ha poi spiegato che l’interruzione è stata causata da una proposta di milestone difettosa che ha spinto alcuni nodi Bor su fork divergenti, provocando un’instabilità a breve termine non prevista dal sistema.

Nailwal ha sottolineato che, mentre la finalità dei checkpoint su Ethereum è rimasta attiva per tutto il tempo, la finalità delle milestone locali è stata ritardata.

“Le milestone sono un’alternativa leggera ai checkpoint, che consentono una finalità più rapida e deterministica per le transazioni, anche prima che un checkpoint venga inviato a Ethereum. La causa principale è stata una proposta di milestone errata. Abbiamo implementato delle correzioni sia su Heimdall che su Bor. Con queste correzioni ora attive, i nodi non sono bloccati e il consenso si sta finalizzando normalmente”.

Earlier today, Polygon PoS experienced a disruption where checkpoint finality on Ethereum was still active, but local fast finality on the chain (i.e. milestones) were delayed.



For context: milestones are a lightweight alternative to checkpoints, enabling faster, deterministic… https://t.co/ulINLtlurV — Sandeep | CEO, Polygon Foundation (※,※) (@sandeepnailwal) September 10, 2025

Nailwal ha descritto l’evento come parte delle difficoltà di crescita legate al ridimensionamento della catena proof-of-stake di Polygon, sottolineando che ogni sfida rafforza la sua resilienza:

“Ci saranno difficoltà di crescita con qualsiasi aggiornamento ambizioso. Ma ognuna di esse rende Polygon PoS più forte nel nostro percorso verso il throughput GigaGas”.

Nailwal ha concluso aggiungendo che sono previsti ulteriori aggiornamenti per aumentare la capacità e l’affidabilità.

Nel frattempo, gli ingegneri di Polygon continuano a monitorare la rete per garantirne la stabilità e stanno indagando su come sia stata introdotta la milestone difettosa.

Nonostante la temporanea battuta d’arresto, la rete ha ripreso il normale funzionamento, con blocchi, milestone e checkpoint elaborati in tempo reale

L’affidabilità di Polygon messa in discussione dopo il bug di finalizzazione, TVL in calo dell’87% dal picco

Il bug che ha temporaneamente interrotto la produzione di blocchi sulla catena proof-of-stake di Polygon ha impedito agli exchange e ai protocolli DeFi di elaborare depositi o prelievi in attesa delle garanzie di conferma.

L’interruzione ha suscitato critiche da parte dei trader di Polymarket, i quali hanno sostenuto che una blockchain che ospita uno dei più grandi mercati di previsione del settore non dovrebbe affrontare tali problemi. Sottolineando il rischio di inversioni durante il periodo di inattività, un trader ha scritto:

“Potrebbe essere passato inosservato perché nessuno lo stava utilizzando, ma questa situazione è durata circa due ore”.

It might have gone unnoticed because no one was using it, but this has been going on for about 2 hours on @0xPolygon . It's concerning that @Polymarket is still on this network https://t.co/PHW4xYeD48 pic.twitter.com/8KbCrLT2F4 — barnacle (@barnaclebarny) September 10, 2025

Anche TokenPocket, un wallet multichain di stablecoin, ha sospeso le transazioni Polygon dopo aver osservato che nessun nuovo blocco era stato finalizzato per oltre un’ora.

Questo incidente è avvenuto poche settimane dopo l’aggiornamento Heimdall v2 di Polygon, progettato per ridurre i tempi di finalizzazione a cinque secondi e migliorare il coordinamento dei validatori.

L’aggiornamento ha fatto seguito all’hard fork di Bhilai del 1° luglio, che ha aumentato la velocità di trasmissione a 1.000 transazioni al secondo e integrato gli EIP Pectra di Ethereum. Nonostante questi sforzi, l’affidabilità della rete rimane una preoccupazione perché il valore totale bloccato di Polygon, secondo i dati di DeFiLlama, è sceso da un picco di 9,43 miliardi di dollari nel 2021 a 1,2 miliardi di dollari oggi.

Il token nativo della catena, POL, è sceso del 3,4% nella giornata e del 30% dall’inizio dell’anno, scambiando a 0,27 dollari.

Nel frattempo Linea, un altro Layer-2 di Ethereum, oggi ha subito un’altra interruzione quando il suo sequenziatore mainnet si è bloccato, causando una pausa di 67 minuti nella produzione di blocchi.

Sebbene Linea abbia già implementato una correzione, gli sviluppatori si chiedono se le due interruzioni siano collegate. Linea non ha rivelato la causa del suo downtime.

Entrambi gli eventi evidenziano la fragilità delle reti di scaling che sono diventate essenziali per l’ecosistema più ampio di Ethereum.