Polygon registra un aumento del 43% nel TVL grazie a QuickSwap e Polymarket

Polygon, una delle principali blockchain progettate per migliorare la scalabilità di Ethereum, ha registrato una crescita impressionante del suo TVL nel 2025.

In questo articolo, scopriremo come il valore totale bloccato di Polygon sia aumentato del 43% grazie all’afflusso di fondi su QuickSwap e Polymarket, portando il TVL a oltre 1,2 miliardi di dollari.

Inoltre, vedremo l’impatto di questo trend positivo sul prezzo di POL e sulle prospettive future per la rete.

I principali catalizzatori di crescita: QuickSwap e Polymarket

Negli ultimi 30 giorni, Polygon ha visto un aumento del 7% nel TVL, raggiungendo il suo livello più alto da metà dicembre. I due principali motori di questa crescita sono stati QuickSwap, il DEX di punta della rete, e Polymarket, il mercato delle previsioni.

QuickSwap ha registrato un influsso di circa 52 milioni di dollari, con una crescita del 13,4%, mentre Polymarket ha attratto circa 28 milioni di dollari, registrando una crescita del 30,2%.

Inoltre, i dati di Artemis suggeriscono che ci sia ancora spazio per ulteriori aumenti, con 123 milioni di dollari in flussi diretti verso Polygon. Questo indica che Polygon continua a essere una destinazione interessante per capitali DeFi.

POL supera i suoi concorrenti nel settore delle blockchain

Fonte: CoinMarketCap

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo di POL è aumentato più del 6,6%, un dato che, pur non essendo un’impennata a due cifre, ha permesso a Polygon di superare le performance dei suoi concorrenti nel settore.

In confronto, tra i 46 token monitorati da Artemis nella categoria “Smart Contract Platform“, la performance media è stata del 4,5%. POL ha dunque registrato un aumento superiore del 50% rispetto alla media del settore.

Inoltre, considerando 22 settori diversi, compresi Bitcoin ed Ethereum, la performance complessiva è stata inferiore allo 0,5%. Questo successo evidenzia come Polygon stia mantenendo una posizione solida, grazie all’azione on-chain che continua a spingere la sua crescita.

