Più crypto per tutti! Banco Santander apre ai clienti retail

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Banco Santander – tramite la sua banca online Openbank – ha iniziato a offrire il trading di criptovalute per i clienti retail, segnando una delle mosse più audaci finora da parte di un grande istituto europeo nel settore degli asset digitali.

A partire da questa settimana, i clienti di Openbank in Germania possono acquistare e vendere Bitcoin, Ether, Litecoin, Polygon e Cardano. La banca ha annunciato che nei prossimi mesi aggiungerà altri token e amplierà il servizio ai clienti spagnoli nelle settimane successive.

BREAKING: @Openbank, the digital banking arm of the @bancosantander Group, just launched a crypto trading service. Customers in Germany (Spain soon) will be able to buy, sell and hold five cryptocurrencies, one of which is Litecoin ⚡️ $LTC pic.twitter.com/YOKzz4wgpm — Litecoin Foundation ⚡️ (@LTCFoundation) September 16, 2025

Questo lancio colloca Santander tra le prime grandi banche europee a offrire servizi di criptovalute per il retail su larga scala, in seguito all’implementazione del regolamento dell’Unione Europea sui Mercati degli Asset Cripto (MiCA).

Santander punta sulle criptovalute mentre cresce la domanda retail in Europa

L’iniziativa riflette anche il crescente interesse nel settore, in un periodo in cui le banche statunitensi stanno valutando offerte simili, dopo la recente legislazione sulle stablecoin e l’aperta approvazione del settore da parte del presidente Donald Trump.

🔥ÚLTIMO🔥



🇪🇸Santander, el BANCO MÁS GRANDE de España, habilita el trading de #cripto para clientes minoristas



🚀La banca tradicional sigue cediendo ante la demanda. #Bitcoin y las criptomonedas ya son parte de las finanzas globales pic.twitter.com/cADyWFQclW — Catalina Castro (@techconcatalina) September 16, 2025

Openbank prevede di ampliare la gamma di criptovalute disponibili e di aggiungere nuove funzionalità, incluse le conversioni dirette tra token. Il servizio prevede commissioni dell’1,49% per ogni transazione, con un minimo di un euro, e nessuna commissione di custodia.

Per i clienti retail tedeschi, l’integrazione delle criptovalute amplia la già crescente suite di strumenti di investimento di Openbank. La piattaforma offre già un Robo Advisor automatizzato, accesso a oltre 3.000 azioni, 3.000 fondi gestiti da più di 120 asset manager e oltre 2.000 ETF.

L’espansione negli asset digitali si basa su strumenti guidati dalla tecnologia

All’inizio di quest’anno, la banca aveva anche lanciato una piattaforma broker dotata di strumenti di intelligenza artificiale in grado di fornire prezzi target per oltre 1.000 azioni europee e statunitensi.

Secondo la banca, l’espansione nel settore delle criptovalute rappresenta un passo naturale per rafforzare l’attrattiva di Openbank verso gli investitori alla ricerca di prodotti diversificati. Entrando prima in Germania, Santander sta anche testando la domanda nella più grande economia europea, dove le banche tradizionali hanno iniziato a subire la concorrenza di fintech che offrono accesso retail agli asset digitali.

La Spagna, dove ha sede Santander, seguirà a breve. I regolatori locali sono stati cauti ma sempre più aperti a offerte di criptovalute ben regolamentate, soprattutto dopo l’entrata in vigore del MiCA.

Santander punta agli investitori più giovani e tecnologicamente preparati

Allineando i propri servizi al nuovo quadro normativo europeo, Santander dimostra fiducia nel fatto che le banche tradizionali possano avere un ruolo di primo piano nell’integrazione degli asset digitali nella finanza regolamentata.

L’iniziativa riflette sviluppi simili in Germania, dove banche come Commerzbank e Deutsche Bank hanno esplorato servizi di custodia digitale e tokenizzazione, e arriva in un momento in cui la domanda retail europea di criptovalute resta resiliente, nonostante la volatilità.

4️⃣ Banks Embrace Crypto



Commerzbank offers $BTC and $ETH trading.



Deutsche Bank’s got a BaFin crypto license.



Even KfW issued a blockchain bond in 2024!



Traditional finance is merging with crypto, fast. 🏦 pic.twitter.com/8sxQRE3OgW — The Crypto Times (@CryptoTimes_io) August 26, 2025

Per Santander, questa mossa rappresenta anche un tentativo di mantenere nel proprio ecosistema gli investitori più giovani ed esperti di tecnologia. Gli analisti ritengono che offrire criptovalute insieme con gli investimenti tradizionali possa aiutare la banca a catturare clienti che altrimenti potrebbero spostare i propri asset verso piattaforme fintech.

Il contesto globale è favorevole a questo tipo di lancio. Con la Federal Reserve statunitense che dovrebbe ridurre i tassi questa settimana, l’ottimismo verso gli asset rischiosi ha spinto al rialzo Bitcoin ed Ethereum, rafforzando l’appetito degli investitori. In Europa, la chiarezza normativa fornita da MiCA sta offrendo alle istituzioni la sicurezza legale necessaria per muoversi più rapidamente.