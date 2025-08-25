Pi Network muove 550 milioni di token PI: nuova migrazione in vista?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Pi Network torna al centro dell’attenzione dopo una massiccia movimentazione di token PI che ha scatenato ipotesi e discussioni tra i suoi milioni di utenti.

In un’unica giornata, il portafoglio ufficiale della fondazione ha spostato 550 milioni di token PI in sei diverse transazioni, senza rilasciare alcuna spiegazione ufficiale. L’operazione ha riacceso i riflettori su una potenziale seconda migrazione dei token, tema già discusso all’interno della community e recentemente confermato come “possibile” da un moderatore del progetto.

Pi Network, trasferimento da 550 milioni di PI accende le speculazioni

La recente attività on-chain della Pi Foundation ha portato all’attenzione dei pionieri un movimento inusuale: sei transazioni, tutte completate nell’arco di 24 ore, per un totale di 550 milioni di token PI.

Ogni operazione ha riguardato somme significative, comprese tra 50 e 100 milioni di PI, con i fondi spostati tra indirizzi noti collegati alla fondazione. In assenza di comunicazioni ufficiali, sono subito fiorite teorie e ipotesi sul significato strategico dell’azione.

Secondo alcuni analisti, la fondazione potrebbe essere in fase di riorganizzazione in vista di nuovi investimenti o collaborazioni. Il riferimento ricorrente è al Pi Ventures Fund, che ha recentemente partecipato a un round di finanziamento da 20 milioni di dollari per OpenMind, una startup emergente nel campo della robotica basata su intelligenza artificiale. Altri ancora guardano all’eventualità di una redistribuzione dei fondi in previsione dell’accesso completo alla mainnet da parte degli utenti rimasti in attesa da mesi.

La community di Pi è composta da milioni di pionieri in tutto il mondo, molti dei quali monitorano con attenzione ogni movimento della fondazione. La quantità di token coinvolti suggerisce una mossa ben oltre le normali operazioni quotidiane, orientando le interpretazioni verso un’azione pianificata e potenzialmente anticipatrice di sviluppi imminenti per l’intero ecosistema.

La possibile seconda migrazione divide la community di Pi Network

L’ipotesi di una nuova migrazione dei token PI è da tempo oggetto di discussione. La prima migrazione, iniziata anni fa, è ancora in fase di completamento, con numerosi utenti che attendono il trasferimento dei bonus di referral e dei saldi non verificati. In questo contesto, la recente conferma da parte di un moderatore sulla possibilità di una seconda migrazione nel 2025 ha alimentato aspettative e timori.

Il tema è particolarmente sensibile, considerando che milioni di account attendono ancora la piena accessibilità ai propri saldi. Alcuni pionieri temono che una nuova fase di migrazione possa creare ulteriori ritardi o accentuare le disuguaglianze esistenti nella distribuzione dei token. Altri vedono nella migrazione un passo necessario verso la maturità del progetto, che punta a una piena integrazione della mainnet e alla stabilizzazione del mercato PI.

Le statistiche fornite da esperti della rete Pi, come Woody Lightyear, rafforzano il quadro di frammentazione interna. Secondo i dati diffusi, oltre 14,4 milioni di utenti della mainnet detengono tra 0 e 100 PI, a dimostrazione di un’ampia dispersione della ricchezza all’interno della rete. Questa configurazione potrebbe influenzare in modo significativo le scelte della fondazione, soprattutto in fase di ricalibrazione degli equilibri economici tra utenti storici e nuovi arrivati.

Snorter Bot e il successo del token $SNORT: la nuova frontiera delle meme coin

Parallelamente al fermento intorno a Pi Network, il mondo delle meme coin accoglie un nuovo protagonista: Snorter Bot. Questo innovativo progetto basato su Telegram introduce strumenti avanzati per il trading on-chain, attirando rapidamente l’attenzione di investitori e appassionati.

Dotato di funzionalità come lo swap a basse commissioni, il copy-trading in tempo reale e sistemi automatizzati per intercettare i lanci dei nuovi token, Snorter Bot si posiziona come uno degli strumenti più completi nel panorama crypto attuale.

L’interesse generato si riflette anche nel successo della prevendita del suo token nativo, $SNORT. Con un prezzo attuale di 0,1023 dollari e oltre 3,4 milioni di dollari raccolti, il progetto mostra segnali di forte fiducia da parte della community. La viralità dell’iniziativa, spinta da contenuti condivisi su piattaforme social e video dedicati, rafforza la percezione di un potenziale di crescita elevato.

Il connubio tra approccio tecnologico avanzato e linguaggio tipico delle meme coin ha contribuito a posizionare Snorter come una delle iniziative più promettenti del 2025.

In un contesto in cui gli utenti cercano strumenti semplici ma efficaci per operare in un mercato sempre più complesso, il bot si presenta come una risposta concreta alle esigenze sia dei trader alle prime armi che degli investitori più esperti.