Perplexity AI prevede il prezzo di XRP, Pepe e Cardano entro la fine del 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il chatbot di intelligenza artificiale Perplexity AI prevede che diverse altcoin di rilievo potrebbero registrare una sostanziale crescita del prezzo nei prossimi mesi, rendendoli potenzialmente molto redditizi per gli investitori in criptovalute.

E i segnali del mercato indicano chiaramente un potenziale rialzo a supporto di questa ipotesi. Nelle prime contrattazioni della giornata di martedì 12 agosto, Bitcoin sembrava quasi pronto per un nuovo massimo storico, visto che ha toccato brevemente i 122.227 dollari.

Il mese scorso, il presidente Trump ha firmato il GENIUS Act, introducendo la supervisione federale per le stablecoin, al fine di garantire una corretta copertura delle riserve. Più di recente, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha lanciato il Project Crypto, un’iniziativa volta a riformare le leggi sui titoli per fornire linee guida al mercato degli asset digitali. Queste mosse suggeriscono che Trump stia ora perseguendo attivamente la sua promessa elettorale di posizionare gli Stati Uniti come principale hub mondiale per l’innovazione blockchain.

La maggior parte degli analisti ritiene che un prossimo rally potrebbe essere migliore perfino di quello del 2021. Secondo Perplexity AI, tre altcoin emergono come probabili leader.

XRP potrebbe raddoppiare entro Capodanno

Perplexity AI prevede che XRP di Ripple potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 5,80 $ entro il quarto trimestre del 2025, quasi raddoppiando il prezzo attuale di circa 3,25 $.

Il token ha seguito una forte traiettoria rialzista, raggiungendo 3,65 $ il 18 luglio e stabilendo un nuovo massimo storico (ATH) per la prima volta dal 2018, prima di ritirarsi di circa il 14,3% fino al prezzo odierno. Nonostante il ritracciamento, XRP è comunque aumentato del 14% nell’ultimo mese, mentre Bitcoin – leader di mercato con una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari – è rimasto praticamente invariato.

Riconosciuto dal Fondo di Sviluppo del Capitale delle Nazioni Unite nel 2024 come soluzione principale per i pagamenti transfrontalieri, la reputazione di XRP si sta costruendo in modo graduale ma costante. La lunga battaglia legale di Ripple con la SEC, inoltre, si è finalmente conclusa e dunque le vendite al dettaglio di XRP non costituiscono transazioni di titoli.

Se XRP dovesse ritestare e superare il suo precedente massimo storico, Perplexity AI ritiene che la soglia dei 5,80 $ potrebbe essere raggiungibile, specialmente se le condizioni macroeconomiche e geopolitiche continueranno a favorire la crescita.

Gli indicatori tecnici mostrano l’Indice di Forza Relativa (RSI) in trend rialzista a 57, il che suggerisce un crescente pressione d’acquisto. Negli ultimi 12 mesi, XRP ha guadagnato il 460%, superando di gran lunga il +99% di Bitcoin.

Pepe: Perplexity AI prevede un balzo del 500% entro fine anno

Introdotto nell’aprile 2023 e ispirato alla famosa rana dei meme di Matt Furie, $PEPE è rapidamente salito tra le prime tre meme coin per capitalizzazione di mercato, arrivando a valere 4,9 miliardi di dollari e affermandosi come la meme coin più importante non a tema cane.

Nonostante la forte concorrenza nel settore, PEPE ha prosperato grazie alla sua fedele comunità e alla solida liquidità. Elon Musk ha accennato di possedere PEPE insieme a Dogecoin, arrivando persino a cambiare brevemente la sua foto profilo con Pepe lo scorso anno.

Attualmente scambiato intorno a 0,00001158 $, PEPE è salito dell’11% nell’ultima settimana e del 2% nelle ultime 24 ore, superando le performance di Bitcoin in entrambi i periodi.

La previsione più audace di Perplexity AI vede PEPE salire fino a 0,00007 $ entro dicembre. Questo comporterebbe un ritorno del 500% rispetto ai livelli attuali, ben oltre il picco di fine 2024 di 0,00002803 $. Sebbene altamente speculativo, l’obiettivo non è impossibile in un mercato rialzista, con un nuovo massimo storico potenzialmente raggiungibile già in autunno.

L’analisi dei grafici rivela un pattern a cuneo discendente che si sta formando da novembre a marzo, spesso precursore di rotture rialziste. Se il sentiment rialzista dovesse persistere, insieme con regolamentazioni più favorevoli, PEPE potrebbe sfidare la capitalizzazione di mercato di 7,5 miliardi di dollari di Shiba Inu per il secondo posto tra le meme coin.

Cardano: crescita di 4× per la blockchain eco-friendly

Cardano ($ADA) ha guadagnato l’8% nell’ultima settimana, sostenuto dall’aumento dell’interesse verso blockchain sostenibili e scalabili. Persino Donald Trump ha menzionato ADA su Truth Social, proponendo una “Riserva Strategica di Cripto degli USA”. Sebbene Bitcoin abbia avuto il ruolo principale, ADA è stata considerata come possibile asset per le riserve governative, ma esclusivamente se acquisita tramite operazioni di forze dell’ordine.

Fondata dal co-creatore di Ethereum Charles Hoskinson, Cardano è apprezzata per il suo consenso Proof-of-Stake, il basso impatto ambientale e il processo di sviluppo peer-reviewed, tutte caratteristiche che continuano ad attirare sia investitori retail sia istituzionali.

ADA viene scambiata attualmente vicino a $0,8037 con una capitalizzazione di mercato di 29,2 miliardi di dollari. Perplexity AI prevede che potrebbe salire fino a $6 entro la fine del 2025. Si tratterebbe di un aumento di 7,5 volte rispetto ai livelli attuali e il doppio del suo precedente ATH.

Da un punto di vista tecnico, ADA si sta consolidando all’interno di un cuneo discendente dalla fine del 2024. Una mossa decisa al di sopra della resistenza di $1,10 potrebbe preparare il terreno per arrivare a $1,50 entro l’autunno. Raggiungere l’obiettivo di $6 raddoppierebbe il precedente ATH di ADA del 2021, pari a $3,09.

