Perché il mercato è in verde oggi? – 18 settembre 2025

La maggior parte della to 100 è colorata di verde. La capitalizzazione del mercato crypto è aumentata del 2% fino a 4,2 trilioni dollari.

Il mercato sta continuando la ripresa, anche se lieve. La capitalizzazione totale ha registrato un aumento del 2% fino a raggiungere i 4,2 trilioni di dollari. La maggior parte delle crypto della top 100 è colorata di verde, con solo pochi asset in rosso.

Anche il volume di trading nelle ultime 24 ore è in cresciuto e ha raggiunto i 211,5 miliardi di dollari.

Giornata tutta in verde per il mercato

Per quanto riguarda la top 10, tutte hanno registrato guadagni nelle ultime 24 ore.

Stamattina la crypto di maggior valore, Bitcoin, ha sfiorato la soglia dei 118.000 dollari e ora sta scambiando al livello di 117,307 dollari, con un lieve guadagno dello 0,8% nelle ultime 24 ore. Anche negli altri grafici continua a dominare il segno verde: in quello settimanale ha segnato un + 2,62%, mentre in quello mensile del 1,47%.

Anche il volume di trading di Bitcoin è in crescita, balzato del 30% oltre quota 64 miliardi di dollari.

Meglio Ethereum. La seconda crypto per market cap ha segnato un + 1,67% in 24 ore e si trova al livello di 4.579 dollari. Bene anche XRP con un + 3,3%. Il token di Ripple sta continuando il trend rialzista e ora sta scambiando al livello di 3,11 dollari.

Ad dare slancio all’asset è anche il debutto dell’ETF Spot basato sull’asset di REX-Osprey, strutturato ai sensi del ’40 Act per aggirare gli ostacoli normativi.

Molto bene BNB, tra i migliori performer del giorno. Il token di Binance è salito del 4,9%, superando i 994 dollari.

Solana ha fatto ancora meglio: ha segnato un +5% nelle ultime 24 ore e un +9,4% nel grafico settimanale. Attualmente sta scambiando al livello di 245,80 dollari.

La performance migliore di tutti della top 10 è quella di Dogecoin. Dopo il calo di stamattina ha registrato un rialzo del 5,71% ed è arrivato al livello di 0,28 dollari.

Per quanto riguarda gli altri asset, spicca il token ASTER, esploso del 425% fino a 0,443 dollari. Brilla anche APX, che guida i guadagni con un impressionante +562%. In forte ascesa anche Lagrange, che mette a segno un +57% e chiude la lista delle migliori performance di oggi.

Cosa sta spingendo la ripresa del mercato?

A spingere la ripresa del mercato è stata la decisione della banca centrale in merito ai tassi di interesse. Durante la riunione del FOMC di ieri, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha annunciato il primo taglio dei tassi dell’anno, pari a 25 punti base, portando il range dei Fed Funds al 4,25%.

Fed lowers rates by a quarter point, first cut since 2024 https://t.co/HogIohB0Wf — CNBC (@CNBC) September 17, 2025

L’unico voto contrario è arrivato dal nuovo consigliere trumpiano Stephen J. Miran, che spingeva per un taglio più deciso, da 50 punti base.

Il taglio è stato motivato dall’aumento dei rischi per il mercato del lavoro. Le ultime revisioni hanno mostrato 911.000 posti di lavoro in meno rispetto a quanto inizialmente riportato, la disoccupazione è salita al 4,3% (massimo dal 2021) e il rapporto di agosto ha segnalato una crescita occupazionale quasi ferma.

L’inflazione resta sopra il target del 2%, ma il PPI di agosto è sceso dello 0,1% e la Fed considera in gran parte temporanei i rialzi dovuti ai dazi. Per eventuali altri tagli, la banca centrale valuterà i prossimi dati e il bilanciamento dei rischi.

Anche la pressione politica ha avuto un peso. Trump ha più volte sollecitato tagli più forti, chiamando Powell con il nomignolo “Too late” e chiedendo un allentamento aggressivo per rilanciare il mercato immobiliare e ridurre i costi di finanziamento del governo.

Nell’ora successiva alla conferenza stampa di Powell c’è stata una forte volatilità sul mercato, seguita da un leggero rimbalzo che sta proseguendo anche oggi. In quel lasso di tempo sono stati liquidati oltre 105 milioni di dollari: 88,8 milioni in posizioni long e 17 milioni in posizioni short. È scattato il classico effetto “sell the news”. In seguito non c’è stato un forte rally, dato che la notizia era già stata prezzata dal mercato.

Ora gli operatori stanno puntando alla resistenza di Bitcoin a 118.000 dollari, sperando in un allungo verso nuovi massimi storici se lo slancio dovesse tenere. Per l’analista Michaël van de Poppe, un breakout potrebbe dare la scintilla anche al comparto delle altcoin, soprattutto se Bitcoin riuscirà a stabilizzarsi sopra quel livello.

The more important part; will $BTC break through this crucial resistance zone?



All I'm sure about is that, once #Bitcoin stabilizes, we'll start to see big breakouts on #Altcoins occur. pic.twitter.com/7PdiM99SId — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 18, 2025

Gli ETF spot su Bitcoin tornano in rosso

Intanto gli ETF hanno interrotto la serie di afflussi.Mercoledì gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno visto deflussi netti per 51,28 milioni di dollari. Nonostante lo stop giornaliero, il dato cumulativo resta solido a 57,33 miliardi di dollari, con asset complessivi pari a 152,45 miliardi, ovvero il 6,62% della capitalizzazione di Bitcoin.

Tra i 12 ETF quotati, spicca l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, che ha registrato 149,73 milioni di afflussi, il miglior dato della giornata. Al contrario, l’FBTC di Fidelity e il GBTC di Grayscale hanno visto deflussi rispettivamente di 116,03 milioni e 62,64 milioni.

Stesso scenario anche per gli ETF spot basati su Ethereum, che hanno chiuso la giornata con un deflusso netto di 1,89 milioni di dollari, interrompendo la loro serie di afflussi. Il totale degli afflussi netti da inizio anno resta a 13,66 miliardi, con asset per 29,72 miliardi, pari al 5,47% della market cap di Ethereum.

Tra i nove ETF quotati, l’ETHA di BlackRock ha guidato con 25,86 milioni di afflussi, seguito dall’ETH di Grayscale con 6,38 milioni. Il FETH di Fidelity invece ha registrato il calo più consistente, con 29,19 milioni di deflussi, seguito dall’ETHW di Bitwise, in calo di 9,67 milioni.