Perché Four (FORM) fa +30% con il mercato crypto in rosso?

Il mercato delle criptovalute sta attraversando una fase di rallentamento generale, con molti token e progetti che mostrano segnali di stasi o debolezza. In questo contesto, spicca però Four (FORM).

Questo token, protagonista di un’impennata del 30% circa nelle ultime 24 ore, si distingue per dinamiche di mercato piuttosto insolite in un giorno negativo per il settore cripto. La sua crescita non è semplicemente un caso isolato, ma il risultato di eventi tecnici e speculativi che meritano un’analisi approfondita.

Per questo, è ancora più interessante approfondire il progetto Four, la sua evoluzione e le caratteristiche uniche che lo contraddistinguono.

Four (FORM), un ecosistema GameFi in rapida evoluzione

Four (FORM) nasce come rebranding del progetto BinaryX (BNX), volendo ampliare la sua visione e portare più valore all’interno di un ecosistema blockchain integrato nella BNB Chain.

La sua proposta unisce elementi di GameFi, governance decentralizzata e incubazione di progetti Web3, creando un hub che favorisce sia giocatori sia sviluppatori. Al centro del suo ecosistema c’è il GameFi Hub che include giochi innovativi come Ai Hero, dove i giocatori possono utilizzare il token FORM per mintare NFT, competere, e ottenere premi in un modello play-to-earn. Questi NFT vengono consumati nel gioco, generando un’economia sana e coinvolgente.

L’ampiezza dell’ecosistema e la capacità di integrare diverse funzioni rendono Four un punto di riferimento dinamico che riflette il futuro del gaming decentralizzato e delle applicazioni di Finanza Decentralizzata (DeFi) su BNB Chain.

Ma cosa ha spinto realmente il token FORM a guadagnare terreno così rapidamente in un mercato altrimenti fiacco? Entriamo nel vivo del rally.

Il rally di Four (FORM): dinamiche e motivazioni dietro il +30%

Il recente rally di Four (FORM), che ha portato il token a guadagnare oltre il 30% in sole 24 ore, è il risultato di una combinazione di fattori tecnici e dinamiche di mercato.

Il motore principale è stato un fenomeno dello short squeeze: fondamentalmente, molti trader avevano posizioni short sulle oscillazioni del token, e quando il prezzo è schizzato da un minimo intraday di $0,91 verso valori superiori, questi short sono stati liquidati in massa, innescando una forte pressione di acquisto che ha amplificato la volatilità.

Fonte: TradingView

A supporto di questo movimento, FORM ha superato livelli importanti di resistenza tecnica, in particolare la soglia di $1,14, che ha attivato ulteriori ordini di acquisto algoritmico e segnali positivi dagli indicatori MACD e RSI. Quest’ultimo mostra che il token ha ancora spazio di crescita prima di entrare in zona di ipercomprato.

Nonostante il rally, permangono segnali di cautela

Il mercato manca di importanti aggiornamenti dei fondamentali e l’elevata volatilità indica che il rally potrebbe essere temporaneo. Gli investitori devono quindi valutare con attenzione la capacità di FORM di mantenere i livelli appena conquistati nelle prossime 48 ore, monitorando le chiusure orarie e i dati sulle liquidazioni delle posizioni.

E mentre Four mostra segnali contrastanti nonostante il rialzo, un’altra realtà emergente nel panorama crypto sta attirando l’attenzione degli investitori per la sua prevendita di successo.

Pepenode (PEPENODE): la meme coin che unisce gaming e mining virtuale

Pepenode è una nuova meme coin che ha raccolto più di $1,7 milioni nella sua prevendita, suscitando un forte interesse nel settore. Il progetto punta a un modello innovativo “Mine-to-Earn” basato su Miner Nodes virtuali all’interno di un mini-gioco blockchain, in cui gli utenti acquistano e potenziano nodi per aumentare la capacità di mining e guadagnare criptovalute.

Un meccanismo deflazionistico è al cuore della tokenomica di PepeNode: circa il 70% dei token spesi nel gioco viene bruciato, diminuendo progressivamente la supply e incentivando la crescita del valore in presenza di domanda crescente.

Diversi YouTuber del mondo crypto hanno elogiato il progetto, riconoscendolo come promettente per rendimento e innovazione.

