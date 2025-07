Perché cinque banche USA stanno mettendo i bastoni tra le ruote a Ripple?

Ripple è al centro dell’attenzione perché sta cercando di ottenere una licenza bancaria negli Stati Uniti, un passo che segnerebbe un’importante evoluzione nel rapporto tra criptovalute e sistema finanziario tradizionale. La proposta di istituire una banca fiduciaria nazionale regolamentata a livello federale ha suscitato opposizione da parte di diverse grandi istituzioni finanziarie, che hanno espresso preoccupazioni ufficiali riguardo all’ingresso di Ripple nel settore bancario regolamentato.

In una lettera congiunta – firmata il 17 luglio – l’American Bankers Association (ABA), le America’s Credit Unions, la Consumer Bankers Association, gli Independent Community Bankers of America e la National Bankers Association hanno presentato una petizione all’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) per richiedere una sospensione regolatoria.

Le istituzioni hanno chiesto all’OCC di posticipare l’esame delle domande presentate da Ripple e Circle fino a quando tutti i dettagli aziendali non saranno pienamente divulgati e resi disponibili per una revisione pubblica.

La lettera sottolinea che approvare queste richieste senza un commento pubblico potrebbe, inavvertitamente, aprire le porte a soggetti non bancari per accedere a privilegi tradizionalmente riservati a istituzioni altamente regolamentate.

“Approvare queste domande potrebbe rappresentare un cambiamento fondamentale rispetto ai precedenti dell’OCC, e le associazioni ritengono fermamente che un tale cambiamento richieda un contributo pubblico […] Un rinvio consentirebbe tempo e, auspicabilmente, informazioni sufficienti affinché il pubblico possa valutare in modo significativo le domande e le problematiche innovative che esse presentano”, si legge nella dichiarazione ufficiale.

Ripple e Circle fanno parte di un numero crescente di aziende crypto-native che cercano di ottenere una licenza bancaria ufficiale negli Stati Uniti. Circle – emittente della stablecoin USDC e quotata in borsa da maggio – ha richiesto di operare come banca fiduciaria per gestire le riserve di USDC e i flussi istituzionali di asset digitali. Ripple ha seguito l’esempio poco dopo, presentando domanda per offrire servizi di stablecoin e custodia sotto il nome di Ripple National Trust Bank.

Al momento, né Ripple Labs né il suo CEO Brad Garlinghouse hanno rilasciato una risposta ufficiale alla campagna di lobbying coordinata. Tuttavia, i segnali iniziali del mercato indicano che gli investitori non sembrano particolarmente scossi. XRP ha mantenuto una posizione solida sopra i 3,50 dollari per due giorni consecutivi, mentre i volumi giornalieri di scambio sono rimasti sopra i 10 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.

Previsioni sul prezzo di XRP: i rialzisti puntano al breakout sopra i 4 dollari

XRP mostra segnali tecnici fortemente rialzisti e punta a un breakout pulito sopra la soglia dei 4 dollari, un livello che non si vedeva dal ciclo rialzista del 2017.

I grafici tecnici mostrano XRP a 3,47 dollari ben posizionato lungo la banda superiore di Bollinger, con un solido supporto sopra la media mobile a 20 giorni (3,25 dollari). L’RSI si mantiene sopra quota 72 da oltre 48 ore, suggerendo un forte slancio rialzista, anche se i trader dovrebbero prestare attenzione a possibili segnali di esaurimento a breve termine.

Previsioni sul prezzo di Ripple (XRP) | TradingView

Una rottura al rialzo oltre la fascia di resistenza compresa tra 3,75 e 3,80 dollari potrebbe rapidamente innescare una supply squeeze, soprattutto considerando che l’interesse allo scoperto rimane elevato sulle principali piattaforme di derivati. Se i rialzisti mantengono la pressione e i volumi di scambio restano sopra i 10 miliardi di dollari, il livello dei 4,00 dollari diventa il prossimo obiettivo psicologico.

Al contrario, un rifiuto a $3,75 potrebbe portare XRP a ritestare i supporti a 3,22 o 3,05 dollari. Salvo gravi battute d’arresto sul fronte regolatorio, comunque, lo scenario tecnico di XRP continua a mostrare una chiara inclinazione rialzista.

